СМИ заподозрили жену Порошенко в отмывании денег через благотворительные фонды

Жена президента Украины Петра Порошенко Марина может быть замешана в отмывании денег через международные фонды для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета Luxembourg Herald со ссылкой на источники в минюсте Украины.

По информации издания, инвесторы из США и Европы переводили деньги на счета благотворительных фондов, специализировавшихся на помощи украинским детям с ограниченными возможностями. Фонды контролировались Мариной Порошенко. После презентации программ помощи журналистам, деньги переводились на счета других фирм, в том числе, офшорных фондов, а благотворительные организации закрывались.

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Отмечается, что одним из посредников в процессе отмывания средств мог быть фонд Джорджа Сороса Renaissance Foundation.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Порошенко закрыть счета в офшорах.