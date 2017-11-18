Аэропорту в Подмосковье официально присвоено название «Жуковский»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования «Жуковский» международному аэропорту в Московской области. Документ опубликован на сайте кабмина.

«На базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени М.М.Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, ОАО «Рампорт Аэро» реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта», — говорится в распоряжении.

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Целью проекта называется решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика.

«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование «Жуковский»... Присвоенное международному аэропорту наименование «Жуковский» обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Егоровича Жуковского», — отмечается в документе.

В августе сообщалось, что аэропорт Жуковский планирует открыть до 30 новых направлений.