Роструд проверит «Хабаровские авиалинии» после крушения самолета

Роструд инициировал проверку «Хабаровских авиалиний» в связи с крушением самолета Л-410. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«В связи с крушением самолета Л-410, в результате которого погибли шесть человек, в том числе два члена экипажа, Роструд инициировал проверку соблюдения трудового законодательства в КГУП «Хабаровские авиалинии». Вместе с тем, в настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством представителя территориального органа Роструда в Хабаровском крае», — заявили в пресс-службе.

Реклама

Также в ведомстве добавили, что было организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Администрацией Аяно-Майского муниципального района.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Хабаровском крае произошло крушение самолета.