Министр Саудовской Аравии рассказал о возможности продления сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что участники соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ могут объявить о продлении соглашения 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что ОПЕК не сможет сократить излишки запасов нефти до необходимого уровня к концу первого квартала 2018 года.

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«Мы должны признать, что в конце марта мы не сможем находиться на том уровне, на котором мы хотели бы быть. Это означает, что необходимо какое-то расширение. Мое мнение — дать ясность рынку и объявить 30 ноября, что мы собираемся делать», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал продлить сделку ОПЕК+.