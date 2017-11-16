В России выросли долги по зарплатам

Суммарная задолженность по зарплате в России увеличилась за октябрь на 3,5% (118 млн руб.), до 3,51 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уточняется, что просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 ноября составила 3,49 млрд руб.

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В свою очередь задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней снизилась на 34,5% и составила 16 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях свидетельствует о невнимательном отношении к людям.