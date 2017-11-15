Стала известна средняя зарплата в Москве

Среднемесячная заработная плата по Москве в период с января по август 2017 года выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

В документе отмечается, что среднемесячная зарплата составила 91,8 тыс. руб.

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При этом в статистике учитываются зарплаты работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

В свою очередь номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения увеличились за этот период на 2,8% и составили 56,7 тыс. руб.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов заявил, что средняя заработная плата в столице к концу текущего года составит 63 тыс. руб.