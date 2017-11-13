Медведчук предрек Украине очередную зиму без угля

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил, что Украина рискует остаться зимой без угля из-за антироссийских санкций. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

«Киев ввел санкции против крупнейшего поставщика антрацита из РФ. Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?» – заявил Медведчук.

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Он также выложил фотографию с изображением активированного угля с подписью: «это все, что останется на зиму из угля».

Ранее сообщалось, что на Украину из США прибыла первая партия угля.