Что такое краудфандинг и как с его помощью финансировать проекты Как работает краудфандинг, основные платформы в России и за рубежом, примеры успешных проектов

Краудфандинг — это современный способ найти финансирование самых смелых идей с помощью коллективной поддержки. Тысячи проектов — от технологичных стартапов до экологических инициатив — реализуются благодаря денежным вложениям обычных людей. Как работает краудфандинг, каких он бывает видов и почему его популярность растет, разобралась «Газета.Ru».

Что такое краудфандинг

Краудфандинг (от англ. crowd — толпа и funding — финансирование) представляет собой способ коллективного финансирования проектов или идей, когда деньги собираются от пользователей через интернет-платформы. Люди, заинтересованные в проекте, могут сделать добровольный вклад, который часто сопровождается определенными вознаграждениями от создателей.

Краудфандинг применяют в разных сферах благодаря его гибкости и возможностям привлекать массовую поддержку. В стартапах и инновациях его используют для финансирования разработки новых продуктов, позволяя проверить спрос на ранней стадии. В творчестве он помогает музыкантам, художникам и писателям финансировать проекты. Социальные и благотворительные организации привлекают средства для поддержки нуждающихся, а также для реализации экологических и медицинских инициатив. Малый бизнес применяет краудфандинг для расширения деятельности и запуска новых продуктов, а научные и образовательные проекты — для поддержки исследований, стипендий и обучения.

Как появился краудфандинг Краудфандинг зародился в XVIII веке, когда писатели и издатели собирали средства на публикацию своих произведений с помощью подписок. По одной из версий, в 1713 году Джонатан Свифт собирал деньги на публикацию своего произведения «Путешествия Гулливера» через предзаказы.



В 1885 году американская газета The New York World, чтобы найти недостающую сумму для сооружения пьедестала Статуи Свободы, организовала публичный сбор. Более 160 тыс. человек внесли пожертвования. За пять месяцев удалось собрать 101 091 доллар, что соответствовало составленному плану.



В 1997 году британская рок-группа Marillion обратилась к своим фанатам за поддержкой, чтобы профинансировать турне в США. Поклонники собрали 60 тыс. долларов, и это событие стало одним из первых современных примеров краудфандинга. Этот успешный опыт вдохновил множество музыкантов обращаться за помощью к своим слушателям.



Появление платформы ArtistShare считается началом эпохи краудфандинга в интернете. Она позволяла музыкантам собирать средства на запись альбомов, привлекая финансирование от своих фанатов. Первая крупная микрофинансовая платформа Kiva фокусировалась на предоставлении микрозаймов предпринимателям в развивающихся странах. Это был важный шаг в развитии краудфандинга на основе долговых обязательств.



Со временем краудфандинг стали использовать в самых разных сферах — от социальных инициатив и стартапов до финансирования недвижимости и научных исследований. Внедрение блокчейна и смарт-контрактов способствовало появлению децентрализованного краудфандинга. Пандемия усилила интерес к краудфандингу, так как многие люди и организации нуждались в финансировании. В это время возникло множество кампаний в поддержку малого бизнеса, медицинских работников и социальных проектов.

Краудфандинг в качестве способа финансирования часто рассматривают представители малого и среднего бизнеса как альтернативу кредиту, рассказала «Газете.Ru» инвестиционный советник (входит в реестр Банка России), финансовый консультант Юлия Хайдер.

Краудфандинг осуществляется на специальных платформах. У каждой из них есть свои правила и особенности, отвечающие разным типам проектов. В России популярны такие площадки для краудфандинга, как Boomstarter, Planeta.ru, «ВДело», «Город денег», «Поток». Из зарубежных — Kickstarter, RocketHub, Indiegogo, Crowdcube. Прежде чем приступить к сбору средств, выберите площадку, изучите ее правила, пройдите регистрацию.

Какие законы регламентируют краудфандинг

В России нет специализированного закона о краудфандинге. Общие аспекты регулируются федеральным законом №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Налогообложение краудфандинга осуществляется по стандартным правилам. Средства, собранные с помощью краудфандинговых платформ, рассматриваются как доход и подлежат налогообложению. Для создания краудфандинговой платформы необходимо зарегистрировать юридическое лицо и получить соответствующую лицензию на этот вид деятельности.

По словам финансового консультанта, по состоянию на июнь 2024 года количество зарегистрированных инвесторов на инвестиционных платформах по краудфандингу — 149,5 тыс. Из них активные инвесторы — 55,3 тыс., что на 19,7% меньше, чем на начало 2024 года. Число людей, активно привлекающих инвестиции, по данным Банка России, сократилось на 5%, из-за менее привлекательных ставок кредитования в период сохранения высокой ключевой ставки Банком России.

Типы краудфандинга

Существует несколько основных типов краудфандинга, каждый из которых отличается механизмом взаимодействия с участниками и вознаграждениями.

Вознаградительный краудфандинг

Как работает. Люди вкладывают деньги в проект и получают взамен определенное вознаграждение, которое зависит от суммы вложения. Награда может варьироваться от благодарственных писем и упоминаний в проекте до эксклюзивных продуктов или услуг.

Примеры проектов. Творческие и инновационные идеи, такие как выпуск новых гаджетов, книг, фильмов и видеоигр.

Платформы: Kickstarter, Indiegogo, CrowdRepublic, Сила Слова, Planeta.ru, Patreon, Kroogi.com.

Особенность. Вкладчики не получают доли в компании и не претендуют на прибыль — они поддерживают проект ради вознаграждения.

Краудфандинг на основе пожертвований (крауддонейшн)

Как работает. Участники предоставляют финансирование на безвозмездной основе, они не ожидают ни финансовой прибыли, ни материальных благ. Чаще всего такой вид краудфандинга используют для некоммерческих и благотворительных инициатив.

Примеры проектов. Образовательные и научные проекты, социальные инициативы, проекты в сфере культуры и искусства.

Платформы: GoFundMe, YouCaring, Planeta.ru, Boomstarter.

Особенность. Полностью основан на добровольной поддержке без ожидания возврата средств или прибыли.

Долевой краудфандинг (краудинвестинг)

Как работает. Люди инвестируют средства в проект или компанию и получают взамен доли в бизнесе, благодаря чему они становятся частичными владельцами. Как правило, они получают акции, которые могут приносить прибыль, если проект окажется успешным и вырастет в цене.

Примеры проектов. Стартапы и малый бизнес, нуждающиеся в капитале для роста.

Платформы: SeedInvest, Crowdcube, StartEngine, Rounds, Город денег.

Особенность. Вкладчики становятся акционерами и могут получать дивиденды или прибыль при продаже акций. При этом они несут риски, поскольку все зависит от успеха компании.

Краудфандинг на основе долговых обязательств (краудлендинг)

Как работает. Вкладчики предоставляют проекту средства под процент. Этот тип краудфандинга похож на кредитование: инвесторы рассчитывают на возврат средств с определенной процентной ставкой.

Примеры проектов. Проекты малых и средних компаний, которые хотят получить средства без привлечения традиционных банковских кредитов.

Платформы: Funding Circle, LendingClub, Поток.Диджитал, Элеватор, Fair finance.

Особенность. У вкладчиков есть шанс получить стабильный доход от процентов, но в случае неудачи проекта возврат средств может быть под вопросом.

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«На начало года, по данным Банка России, в Реестр операторов инвестиционных платформ были включены 78 организаций, а в первое полугодие 2024 года их стало уже 88. При этом, по состоянию на июнь, за квартал привлекается порядка 11 млрд рублей, их них почти 90% — в порядке краудлендинга (9,7 млрд рублей) и 10% в рамках краудинвестинга (1,040 млрд рублей)», — сообщила Юлия Хайдер.

Выбор подходящего типа краудфандинга

Каждый вид краудфандинга подходит для разных целей и типов проектов.

Креативные проекты часто выбирают вознаградительный краудфандинг для предзаказов и создания лояльной аудитории.



Благотворительные и социальные инициативы ориентируются на краудфандинг на основе пожертвований.



Стартапы и быстрорастущие компании используют долевой краудфандинг для привлечения заинтересованных инвесторов.



Малый бизнес может выбирать краудлендинг, чтобы получить средства на операционные нужды без разбавления капитала.

«При краудлендинге денежные средства дают частные лица, отсутствует обязательный контроль использования полученных денежных средств строго на цели привлечения финансирования, то есть денежные средства заемщик может использовать в деятельности более гибко. Краудлендинговые платформы проверяют потенциальных заемщиков, но набор критериев оценки каждая платформа устанавливает самостоятельно, поэтому достоверно оценить компанию, которая привлекает средства невозможно, при этом ответственность и риски лежат на инвесторах, которые за повышенный риск получают более высокую доходность от инвестирования», — отметила инвестиционный советник Хайдер.

Преимущества и недостатки краудфандинга

Преимущества краудфандинга

Доступ к капиталу без банковских кредитов. Краудфандинг позволяет собрать средства для проекта без необходимости брать кредиты, что особенно полезно для стартапов и малых предприятий, у которых нет кредитной истории или залогового имущества.

Проверка идеи и обратная связь. Привлекая внимание аудитории, авторы проектов могут получить полезные отзывы и понять, насколько востребован их продукт. Успешная кампания служит доказательством интереса к идее.

Продвижение и маркетинг. Краудфандинг сам по себе помогает продвигать продукт или услугу, создавая сообщество заинтересованных сторон. Поддержка и распространение информации участниками сборов могут помочь проекту стать известным.

Создание ядра преданных пользователей или клиентов. Участники краудфандинговых кампаний зачастую становятся первыми клиентами, которые помогают распространить информацию о проекте, становятся лояльными и могут даже предлагать улучшения.

Гибкость в управлении финансами. В зависимости от типа краудфандинга создатели могут избежать продажи долей компании и долговых обязательств. В частности, вознаградительный краудфандинг позволяет привлечь средства за счет бонусов, а не финансовых обязательств.

Диверсификация источников финансирования. Краудфандинг позволяет не полагаться на одного инвестора или фонд, что снижает риск зависимости и обеспечивает более широкую базу поддержки.

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Недостатки краудфандинга

Риски и вложения. Успешная краудфандинговая кампания требует значительных временных и финансовых вложений в маркетинг, создание презентационных материалов и поддержку взаимодействия с вкладчиками.

Высокая конкуренция. Из-за популярности краудфандинга многие проекты борются за внимание пользователей. Чтобы выделиться, проект должен предложить уникальную идею или привлекательное вознаграждение, а это не всегда получается.

Невозможность собрать всю необходимую сумму. Если проект не достигает целевого финансирования, он может не получить ничего (например, на платформах с моделью «все или ничего», как Kickstarter). Это создает риск остаться без средств, потратив много времени на подготовку кампании.

Публичность проекта. При запуске краудфандинговой кампании необходимо раскрыть много информации о проекте, что делает его уязвимым для копирования со стороны конкурентов, особенно если проект включает инновационные идеи.

Обязательства перед вкладчиками. Авторы проекта обязаны выполнить все обещания перед вкладчиками. Если проект не оправдает ожидания или не удастся его завершить, это может привести к ухудшению репутации и негативной реакции участников.

Если кредитор нарушает свои обязательства, то начинается процедура досудебного урегулирования спора и далее инициируется процедура банкротства. Но у площадки нет действенного способа вернуть денежные средства инвесторам и требовать досрочного возврата всей суммы займа. Задолженность кредитора продается инвесторами на вторичном рынке на платформе. Юлия Хайдер Инвестиционный советник, финансовый консультант

Правовые и налоговые вопросы. Средства, собранные через краудфандинг, могут облагаться налогами, а также требуют учета юридических обязательств перед вкладчиками. Эти аспекты могут добавить сложности в процесс управления финансами.

Условия успешной кампании краудфандинга

Для успешной краудфандинговой кампании критически важно уделить внимание нескольким ключевым аспектам. Во-первых, важно четко определить цель проекта и установить реалистичную сумму сбора. Кампания должна быть построена вокруг уникальной и привлекательной идеи, которая отвечает на вопросы: какую проблему решает проект и чем он полезен для аудитории?

Оформление презентации также играет большую роль: важно создать качественные визуальные материалы, видео и изображения. Видеопрезентация, например, помогает раскрыть суть проекта, представить людей, стоящих за ним, и вызвать эмоциональную связь с вкладчиками. Подробное и понятное описание проекта усилит восприятие и доверие к кампании.

Краудфандинговые кампании становятся успешнее, если включают привлекательные вознаграждения для вкладчиков. Это могут быть разные уровни вознаграждений, чтобы каждый вкладчик мог выбрать вариант, соответствующий его бюджету, а также уникальные и ограниченные предложения, которые могут мотивировать людей поддержать проект быстрее.

Не менее важно активное взаимодействие с аудиторией. Постоянное информирование о прогрессе кампании и открытые ответы на вопросы показывают вкладчикам, что их поддержка важна. Это также помогает укрепить доверие и создать сообщество вокруг проекта.

Успех кампании во многом зависит от эффективной маркетинговой стратегии. Работа с социальными сетями, рекламные и PR-кампании помогут привлечь внимание к проекту, увеличить охват и стимулировать распространение информации. Подготовка к запуску также включает сбор предварительной аудитории и создание интереса к проекту до его официального старта.

Кроме того, важны продуманная логистика и реалистичный бюджет. Нужно четко обозначить, на что пойдут собранные средства, и указать объективные сроки выполнения проекта и доставки вознаграждений, чтобы избежать разочарования у вкладчиков. Прозрачность и четкость в распределении бюджета повышают доверие и интерес к проекту.

Социальное доказательство и отзывы также влияют на успех краудфандинга. Поддержка со стороны экспертов или известных личностей может существенно повысить уровень доверия к проекту. Положительные отзывы первых вкладчиков вдохновляют других участников и увеличивают шансы на достижение цели.

Наконец, успешные кампании демонстрируют гибкость и честность. Важно быть готовым адаптировать кампанию, внося изменения в ответ на отзывы и поведение аудитории, открыто говорить о возможных рисках и вызовах. Прозрачность в этом аспекте вызывает доверие и способствует терпимости со стороны вкладчиков.

Примеры проектов, осуществленных благодаря краудфандингу

Существует множество примеров успешных краудфандинговых кампаний, которые привлекли огромные суммы благодаря интересной идее, качественной презентации и активному взаимодействию с аудиторией.

Смарт-часы Pebble

Платформа: Kickstarter

Сумма сбора: более $10 млн.

Pebble стали одним из первых крупных успешных проектов на Kickstarter. Эти смарт-часы с высоким уровнем кастомизации и поддержкой уведомлений от телефона привлекли множество сторонников. Изначально команда планировала собрать $100 тыс., но благодаря интересу пользователей сумма превысила ожидания в сто раз. Pebble стала примером для будущих технологических стартапов, использующих краудфандинг.

close Смарт-часы Pebble Pebble

Карточная игра Exploding Kittens

Платформа: Kickstarter

Сумма сбора: более $8,7 млн.

Эта карточная игра с юмором и необычным сюжетом привлекла огромное внимание аудитории. Разработал ее один из создателей комикса The Oatmeal, что помогло привлечь к проекту фанатов комиксов и необычных игр. Первоначальная цель сбора составляла $10 тыс., но интерес аудитории оказался настолько высоким, что проект собрал почти в 900 раз больше.

Фильм «28 панфиловцев»

Платформа: Boomstarter

Сумма сбора: 30 млн руб.

Фильм «28 панфиловцев» рассказывает о подвиге 28 советских солдат, остановивших немецкое наступление на Москву в 1941 году. Идея создать фильм возникла у сценариста Андрея Шальопы в 2009 году, но из-за нехватки средств проект был заморожен. В 2013 году команда запустила краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter, которая стала одной из самых успешных в России. Проект привлек 30 млн руб. от простых зрителей, что помогло начать съемки. Позже Министерство культуры России также выделило финансирование, что позволило завершить фильм. Премьера «28 панфиловцев» состоялась в Волоколамске в 2016 году. Картина стала символом народного кино, сделанного при поддержке и участии зрителей.

Игра Pathologic от студии Ice-Pick Lodge

Платформа: Kickstarter

Сумма сбора: более $300 тыс. (около 20 млн руб. на тот момент)

Российская студия Ice-Pick Lodge привлекла внимание международной аудитории игрой Pathologic (в России — «Мор. Утопия»). Эта инди-игра была выпущена в 2005 году и стала культовой благодаря своему уникальному сюжету и атмосфере, хотя технические условия того времени ограничили ее популярность.

Спустя почти 10 лет студия решила создать ремейк, чтобы улучшить графику, расширить сюжет и сделать игру доступной для более широкой аудитории. В 2014 году она запустила краудфандинг на платформе Kickstarter и смогла собрать деньги. Проект привлек внимание зарубежных пользователей благодаря необычному подходу к сюжету, в котором игрокам приходится бороться за выживание в зараженном чумой городе, сталкиваясь с моральными дилеммами. Ремейк получил положительные отзывы, и это позволило игре выйти на международный рынок, расширяя популярность российской игровой индустрии.

Фильм «Хардкор»

Платформа: Indiegogo

Сумма сбора: более $250 тыс.

Это первый полнометражный фильм, снятый в жанре «от первого лица» в стиле видеоигр. Режиссер Илья Найшуллер собрал деньги на пост-продакшн и дополнительные съемки на платформе Indiegogo. Кампания привлекла международное внимание, и фильм успешно вышел в прокат в 2015 году, получив культовый статус.

Фильм «Пока цветет папоротник»

Платформа: Boomstarter

Сумма сбора: около 1 млн руб.

Сериал «Пока цветет папоротник» рассказывает мистическую историю о молодом человеке, отправившемся на поиски приключений на Урале. Проект получил поддержку через Boomstarter, что позволило создать качественные спецэффекты и расширить географию съемок, включая необычные и малознакомые места в России. Сериал нашел свою аудиторию благодаря яркому сюжету и эффектной съемке.

Переносной холодильник Coolest Cooler

Платформа: Kickstarter

Сумма сбора: более $13 млн

Coolest Cooler — это уникальная охлаждающая система со встроенной колонкой, зарядкой, блендером и другими функциями. Идея создать «кулер с функциями для вечеринок» заинтересовала пользователей, а проект стал одним из самых успешных на Kickstarter. Его успешный сбор средств показал, что даже обыденные предметы могут привлечь интерес, если они предлагают нечто новое.

Компьютерная игра Star Citizen

Платформа: собственная платформа и Kickstarter

Сумма сбора: более $400 млн

Star Citizen — это масштабная космическая игра, разработка которой финансируется за счет краудфандинга с 2012 года. Изначально проект собрал более $2 млн на Kickstarter, но продолжил привлекать средства через собственную платформу, где игроки могли делать предзаказы и поддерживать проект. Star Citizen остается одним из крупнейших примеров длительного и устойчивого краудфандинга.