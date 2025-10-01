Телевизор вместо валюты: как спасать деньги при девальвации

Что такое девальвация
Девальвация — это снижение стоимости национальной валюты по отношению к твердым валютам, объяснила «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. Проще говоря, если вчера за сто рублей можно было купить, например, полтора доллара, а сегодня только один, — это и есть девальвация.
Причины девальвации почти всегда сводятся к одному — спрос и предложение на валютном рынке меняются не в пользу национальной валюты. Если экономика слабеет, падают цены на ключевой экспорт или снижается доверие инвесторов, рубли (или любую другую валюту) начинают массово обменивать на доллары и евро. Чем больше желающих избавиться от национальной валюты и чем меньше тех, кто готов ее покупать, тем быстрее она теряет в цене.
Какой бывает девальвация
Девальвация может проходить в разных формах. Иногда это осознанный шаг государства: центральный банк специально ослабляет национальную валюту, чтобы поддержать отечественных производителей и сделать экспорт выгоднее. Такой вариант называют управляемой девальвацией.
Но куда чаще обесценивание валюты происходит стихийно — без решений сверху. Инвесторы выводят деньги из страны, люди спешат купить евро или доллары, и курс национальной валюты падает сам по себе. В этом случае девальвация становится не инструментом политики, а отражением того, что экономика потеряла доверие.
Чем девальвация отличается от инфляции и дефляции
На бытовом уровне девальвацию часто принимают за инфляцию: и в том и в другом случае люди ощущают, что их деньги теряют покупательную силу, хотя зарплата осталась прежней. Но это сходство лишь поверхностное. Экономисты подчеркивают: причины разные, а значит, и последствия для экономики отличаются.
Инфляция — это рост цен на товары и услуги внутри страны. За ту же сумму в магазине вы уже не положите в корзину столько хлеба, молока или йогуртов, как раньше. При этом курс национальной валюты к доллару или евро может оставаться стабильным.
Около 8,14% составила инфляция в России в августе 2025 года.
Девальвация же связана именно с изменением курса по отношению к другим валютам. Если рубль слабеет к доллару или евро, тут же дорожает импорт — от электроники до лекарств. Со временем это может подталкивать и к инфляции, но смешивать эти процессы все же не стоит.
Есть и третье явление — дефляция. В отличие от первых двух она проявляется снижением цен. На первый взгляд, звучит заманчиво: продукты дешевеют. Но в действительности это тревожный сигнал: спрос сокращается, бизнес получает меньше прибыли, производство сворачивается. В долгосрочной перспективе дефляция способна навредить не меньше, чем ускоренный рост цен.
Что происходит в стране при девальвации и чем это опасно
Девальвация — это всегда удар по привычному укладу. Первым меняется настроение людей: растет тревожность, курс валюты обсуждают в очереди в аптеке и на кухне, а ценники в магазинах начинают проверять чаще, чем прогноз погоды. Достаточно взглянуть на доллар: еще недавно он держался в районе 76–78 руб., а сегодня курс, по данным ЦБ, колеблется вокруг значения 83,6 руб. Для рядового человека это означает одно — импорт тут же дорожает, а вместе с ним подтягиваются и отечественные товары, где много зарубежных комплектующих.
Сбережения в национальной валюте стремительно теряют привлекательность. Деньги стараются конвертировать в «твердую» валюту, золото или вещи длительного пользования. У кого есть возможность — покупают недвижимость, кто-то ограничивается бытовой техникой. Все это лишь симптом главного — снижения доверия к собственной валюте.
Для бизнеса последствия неоднозначные. Экспортеры чувствуют приток выручки, ведь за валютные доходы теперь можно получить больше рублей. Но компании, завязанные на импортные комплектующие и оборудование, оказываются в затруднительном положении: себестоимость растет, а покупатели становятся осторожнее.
Государство в такие моменты оказывается в непростой роли арбитра. Нужно одновременно гасить панику, поддерживать банки и контролировать цены на базовые товары. Если девальвация принимает форму обвала, существует риск банковского кризиса и цепной реакции недоверия к финансовой системе.
Главная опасность девальвации — не только рост цен, а именно потеря веры в национальную валюту. Когда люди начинают хранить деньги за границей или держать их исключительно в иностранной валюте, экономика рискует попасть в порочный круг: падение курса вызывает новые страхи, а страхи — еще большее давление на рубль.
Хотя девальвация чаще воспринимается как бедствие, у нее есть и оборотная сторона: ослабление валюты делает экспортные товары более конкурентоспособными за рубежом, стимулирует внутреннее производство и позволяет государству сократить дефицит бюджета за счет роста валютной выручки, так что для части бизнеса и для экономики в целом это может стать не только испытанием, но и шансом для перезагрузки.
«Россия относится к числу экспортных стран, и здесь девальвация может играть на руку. Когда рубль дешевеет по отношению к доллару или евро, экспортеры получают валютную выручку и конвертируют ее в большее количество рублей. Для них это означает рост доходов без увеличения объемов производства. Государство также выигрывает: в бюджет поступает больше рублей от экспортных сделок, и дефицит казны удается сократить. По сути, слабая валюта становится инструментом поддержки экономики, особенно в условиях внешних ограничений. Поэтому девальвация — это не всегда только минус, у нее есть и оборотная сторона», — дополнила экономист.
Как девальвация влияет на кредит и ипотеку
Для тех, у кого есть кредит в рублях, девальвация сама по себе не делает жизнь хуже: ставка по договору не меняется, а ежемесячный платеж остается прежним. Более того, если зарплата со временем индексируется и сумма выплат фиксирована, кредит постепенно становится менее обременительным.
Совсем иначе выглядит ситуация с валютными кредитами. Тут девальвация бьет по кошельку мгновенно. Если курс доллара растет, ежемесячный платеж в рублях увеличивается в том же темпе. Именно это пережили многие заемщики в 2014–2015 годах: выплаты по валютной ипотеке взлетели почти в два раза, и людям приходилось переводить кредиты в рубли, чтобы не оказаться в долговой ловушке.
Есть и третья проблема — новые кредиты. В период девальвации банки становятся осторожнее: повышают ставки, увеличивают требования к первоначальному взносу по ипотеке и тщательнее проверяют заемщиков. Для одних это означает, что кредит просто становится дороже, для других — что взять его в принципе невозможно.
В итоге девальвация разделяет заемщиков на две категории. Для тех, кто брал рублевые кредиты, ситуация относительно стабильна. Но для тех, кто рискнул влезть в валютную ипотеку или займ, падение рубля превращается в тяжелое испытание.
Как сохранить сбережения при девальвации
Первая реакция при девальвации у многих одинаковая: «Скорее менять все на доллары». На деле паника совершенно не помогает. Гораздо эффективнее — действовать хладнокровно, как шахматист.
Разнообразие решает. Держать все деньги только в рублях — все равно что ставить жизнь на кон в казино. Гораздо спокойнее себя чувствуют те, кто разделил накопления между рублем, долларом, евро или юанем. Для этого подойдут мультивалютные вклады и депозиты в надежных банках с хорошими ставками. Более осторожные инвесторы могут присмотреться к облигациям федерального займа (ОФЗ) с индексацией на инфляцию — доход ниже, зато стабильность выше.
Золото и прочие металлы. Старый добрый способ пережить кризис — купить слиток или чеканную монету. Можно и без сейфа: банки предлагают обезличенные металлические счета. Золото не приносит дивидендов, зато в штормах держится на плаву лучше многих валют.
Квадратные метры. Недвижимость остается классическим «убежищем». Ликвидность ниже, чем у валюты, и содержание квартиры стоит денег, но в долгосрочной перспективе стены хранят ценность куда надежнее, чем бумажные купюры.
Акции и облигации. Девальвация играет на руку экспортерам — «Газпром», «Норникель», «Лукойл» и другие компании получают валютную выручку и в пересчете на рубли становятся только богаче. Их акции часто растут вместе с курсом доллара. Тем, кто не любит рисковать, подойдут облигации федерального займа с привязкой к инфляции.
Фонды. Для тех, кто не хочет собирать портфель самостоятельно, есть биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) — финансовые инструменты, где уже собраны разные активы: от акций компаний с валютной выручкой до зарубежных корпораций. Это способ диверсифицировать вложения без больших сумм на старте.
Вещи как защита. Россияне помнят 2014-й, когда телевизоры и холодильники исчезали с полок быстрее, чем гречка. Бытовая техника не равно инвестиции, но новая стиральная машина полезнее, чем тающий рубль в кошельке. Правда, с перепродажей через год в плюс не выйдешь.
Финансовая подушка. Несколько месяцев накоплений, вложенных в надежный инструмент, — это лучший антистресс, когда курс скачет, а новости звучат как серия катастроф.
И главное: избегайте импульсивных решений. Валютные кредиты при доходах в рублях — почти гарантированная головная боль, а хаотичные покупки «на всякий случай» редко приносят выгоду.
В кризис побеждает не тот, кто успел первым в обменник, а тот, у кого есть несколько разных опор — валюта, активы, инвестиции и немного здравого смысла.
К тому же эксперты сейчас не ждут негативного сценария. Так, доцент Финансового университета Лазарь Бадалов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что снижение ключевой ставки ЦБ не приведет к обвалу рубля, а потому говорить о скорой резкой девальвации оснований нет.