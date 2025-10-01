Телевизор вместо валюты: как спасать деньги при девальвации

Что такое девальвация простыми словами и как она влияет на жизнь

Когда национальная валюта теряет в цене, это называют девальвацией. Для одних она оборачивается подорожавшими кофе, айфоном или отпуском за границей, для других — новыми заказами и ростом экспорта. Этот процесс меняет повседневную жизнь и расставляет новые акценты в экономике. Что именно стоит за этим экономическим явлением и как сохранить свои деньги при девальвации, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое девальвация

Девальвация — это снижение стоимости национальной валюты по отношению к твердым валютам , объяснила «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. Проще говоря, если вчера за сто рублей можно было купить, например, полтора доллара, а сегодня только один, — это и есть девальвация.

Валюты, которые относят к твердым • доллар США (USD) — главная резервная валюта мира;



• евро (EUR) — вторая по значимости, единая валюта Евросоюза;



• британский фунт стерлингов (GBP) — одна из старейших и надежных валют;



• швейцарский франк (CHF) — традиционно считается «тихой гаванью»;



• японская иена (JPY) — одна из самых ликвидных валют мира.



Иногда к твердым валютам также относят канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD) и сингапурский доллар (SGD) — они не столь универсальны, но стабильность их экономик делает эти деньги надежными.

Причины девальвации почти всегда сводятся к одному — спрос и предложение на валютном рынке меняются не в пользу национальной валюты. Если экономика слабеет, падают цены на ключевой экспорт или снижается доверие инвесторов, рубли (или любую другую валюту) начинают массово обменивать на доллары и евро. Чем больше желающих избавиться от национальной валюты и чем меньше тех, кто готов ее покупать, тем быстрее она теряет в цене.

close Пелагия Тихонова/РИА Новости

Для обычных людей девальвация проявляется прежде всего в росте цен на импортные товары: техника, лекарства, зарубежные продукты дорожают в первую очередь. Но важно понимать, что обесценивание сбережений или снижение реальной зарплаты напрямую связано не с девальвацией, а с инфляцией. На инфляцию влияет ключевая ставка: если она повышается, кредиты дорожают, тарифы и издержки растут, а это уже закладывается в конечную цену товаров и услуг. Но для экономики принципиально важно различать, что именно происходит: скачок курса или рост цен внутри страны. Юлия Хайдер вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей

Девальвация в России — краткий исторический экскурс Россия переживала девальвации не раз, и для многих они стали личными воспоминаниями. Самый болезненный пример — кризис 1998 года. Тогда, после августовского дефолта, доллар за несколько месяцев подскочил примерно с 6 до 20–21 руб. Национальная валюта потеряла большую часть своей стоимости. Очереди в обменники стали привычной картиной, банки закрывались один за другим, а ценники в магазинах менялись быстрее, чем люди успевали их запомнить.



Следующее серьезное потрясение произошло в 2008–2009 годах. Мировой финансовый кризис обвалил цены на нефть и капитализацию российских компаний, и рубль оказался под давлением. Если в начале 2008-го доллар стоил 23–25 руб., то к началу 2009 года он поднялся до 35–36. Масштаб был не такой катастрофический, как в 90-е, но для тех, кто держал валютные кредиты и депозиты, удар оказался болезненным.



В 2014 году ситуация повторилась: нефть резко подешевела, а западные санкции усилили давление на экономику. Курс рубля упал с 33 руб. летом до более чем 60 руб. за 1 долл. в декабре. Россияне кинулись скупать технику, автомобили и даже продукты длительного хранения, стараясь хоть как-то сохранить накопления. Слово «девальвация» вновь стало частью повседневной речи.



Последние крупные скачки были в 2020–2022 году. Сначала на курс давили пандемия и снижение мирового спроса на нефть: доллар колебался между 60 и 80 руб. Затем, в 2022-м, на фоне санкций и геополитического кризиса американская валюта в марте улетала выше 120 руб., но затем рубль резко укрепился благодаря экстренным мерам Центрального банка России. Эти «качели» наглядно показали: за короткие сроки курс может и проседать, и восстанавливаться.

Какой бывает девальвация

Девальвация может проходить в разных формах. Иногда это осознанный шаг государства: центральный банк специально ослабляет национальную валюту, чтобы поддержать отечественных производителей и сделать экспорт выгоднее. Такой вариант называют управляемой девальвацией.

Но куда чаще обесценивание валюты происходит стихийно — без решений сверху. Инвесторы выводят деньги из страны, люди спешат купить евро или доллары, и курс национальной валюты падает сам по себе. В этом случае девальвация становится не инструментом политики, а отражением того, что экономика потеряла доверие.

Чем девальвация отличается от инфляции и дефляции

На бытовом уровне девальвацию часто принимают за инфляцию: и в том и в другом случае люди ощущают, что их деньги теряют покупательную силу, хотя зарплата осталась прежней. Но это сходство лишь поверхностное. Экономисты подчеркивают: причины разные, а значит, и последствия для экономики отличаются.

Инфляция — это рост цен на товары и услуги внутри страны. За ту же сумму в магазине вы уже не положите в корзину столько хлеба, молока или йогуртов, как раньше. При этом курс национальной валюты к доллару или евро может оставаться стабильным.

Около 8,14% составила инфляция в России в августе 2025 года.

Девальвация же связана именно с изменением курса по отношению к другим валютам. Если рубль слабеет к доллару или евро, тут же дорожает импорт — от электроники до лекарств. Со временем это может подталкивать и к инфляции, но смешивать эти процессы все же не стоит.

Не путайте девальвацию и деноминацию Девальвация означает падение стоимости национальной валюты по отношению к иностранным, а деноминация — преобразование денежных знаков, всего лишь «срезание нулей» на купюрах для удобства расчетов, как это было в России в 1998 году, когда после резкого обесценивания рубля с купюр убрали три нуля, но сама покупательная способность при этом не изменилась.

close Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Есть и третье явление — дефляция. В отличие от первых двух она проявляется снижением цен. На первый взгляд, звучит заманчиво: продукты дешевеют. Но в действительности это тревожный сигнал: спрос сокращается, бизнес получает меньше прибыли, производство сворачивается. В долгосрочной перспективе дефляция способна навредить не меньше, чем ускоренный рост цен.

Девальвацию и инфляцию часто путают, но это разные процессы. В 2022 году рубль сначала подешевел до 120 за 1 доллар, а через три месяца укрепился до 51. То есть курс изменился более чем в два раза. А инфляция при этом оставалась около 6% годовых — в десять раз меньше. Девальвация может происходить резко, но это не всегда сопровождается скачком цен внутри страны. Юлия Хайдер вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей

Что происходит в стране при девальвации и чем это опасно

Девальвация — это всегда удар по привычному укладу. Первым меняется настроение людей: растет тревожность, курс валюты обсуждают в очереди в аптеке и на кухне, а ценники в магазинах начинают проверять чаще, чем прогноз погоды. Достаточно взглянуть на доллар: еще недавно он держался в районе 76–78 руб., а сегодня курс, по данным ЦБ, колеблется вокруг значения 83,6 руб. Для рядового человека это означает одно — импорт тут же дорожает, а вместе с ним подтягиваются и отечественные товары, где много зарубежных комплектующих.

Сбережения в национальной валюте стремительно теряют привлекательность. Деньги стараются конвертировать в «твердую» валюту, золото или вещи длительного пользования. У кого есть возможность — покупают недвижимость, кто-то ограничивается бытовой техникой. Все это лишь симптом главного — снижения доверия к собственной валюте.

Для бизнеса последствия неоднозначные. Экспортеры чувствуют приток выручки, ведь за валютные доходы теперь можно получить больше рублей. Но компании, завязанные на импортные комплектующие и оборудование, оказываются в затруднительном положении: себестоимость растет, а покупатели становятся осторожнее.

Государство в такие моменты оказывается в непростой роли арбитра. Нужно одновременно гасить панику, поддерживать банки и контролировать цены на базовые товары. Если девальвация принимает форму обвала, существует риск банковского кризиса и цепной реакции недоверия к финансовой системе.

Главная опасность девальвации — не только рост цен, а именно потеря веры в национальную валюту. Когда люди начинают хранить деньги за границей или держать их исключительно в иностранной валюте, экономика рискует попасть в порочный круг: падение курса вызывает новые страхи, а страхи — еще большее давление на рубль.

close alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Что может делать государство при девальвации • Центральный банк может поднять ключевую ставку или ограничить отток капитала, чтобы стабилизировать курс. Так, недавно он держал ставку на уровне 21% — это один из самых жестких показателей за последние годы;



• власти — привлечь прямые иностранные инвестиции, улучшив условия для бизнеса;



• а в особо сложных случаях государство обращается за поддержкой к международным институтам вроде Международного валютного фонда (МВФ).



Все эти меры работают в комплексе: они помогают снизить давление на валюту, вернуть уверенность в состоянии финансовой системы и дать экономике шанс восстановиться. У России остается более $705 млрд золотовалютных резервов, что позволяет ЦБ сглаживать самые резкие скачки и удерживать систему от обвала.

Хотя девальвация чаще воспринимается как бедствие, у нее есть и оборотная сторона: ослабление валюты делает экспортные товары более конкурентоспособными за рубежом, стимулирует внутреннее производство и позволяет государству сократить дефицит бюджета за счет роста валютной выручки, так что для части бизнеса и для экономики в целом это может стать не только испытанием, но и шансом для перезагрузки.

«Россия относится к числу экспортных стран, и здесь девальвация может играть на руку. Когда рубль дешевеет по отношению к доллару или евро, экспортеры получают валютную выручку и конвертируют ее в большее количество рублей. Для них это означает рост доходов без увеличения объемов производства. Государство также выигрывает: в бюджет поступает больше рублей от экспортных сделок, и дефицит казны удается сократить. По сути, слабая валюта становится инструментом поддержки экономики, особенно в условиях внешних ограничений. Поэтому девальвация — это не всегда только минус, у нее есть и оборотная сторона», — дополнила экономист.

Как девальвация влияет на кредит и ипотеку

Для тех, у кого есть кредит в рублях, девальвация сама по себе не делает жизнь хуже: ставка по договору не меняется, а ежемесячный платеж остается прежним. Более того, если зарплата со временем индексируется и сумма выплат фиксирована, кредит постепенно становится менее обременительным.

Пример Представим: человек с окладом 50 тыс. руб. ежемесячно отдавал банку 15 тыс.. Это почти треть его дохода. Через несколько лет зарплата выросла до 90 тыс., а платеж остался тем же. В результате нагрузка снизилась — теперь это уже не треть, а лишь шестая часть бюджета.



Совсем иначе выглядит ситуация с валютными кредитами. Тут девальвация бьет по кошельку мгновенно. Если курс доллара растет, ежемесячный платеж в рублях увеличивается в том же темпе. Именно это пережили многие заемщики в 2014–2015 годах: выплаты по валютной ипотеке взлетели почти в два раза, и людям приходилось переводить кредиты в рубли, чтобы не оказаться в долговой ловушке.

close Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Есть и третья проблема — новые кредиты. В период девальвации банки становятся осторожнее: повышают ставки, увеличивают требования к первоначальному взносу по ипотеке и тщательнее проверяют заемщиков. Для одних это означает, что кредит просто становится дороже, для других — что взять его в принципе невозможно.

В итоге девальвация разделяет заемщиков на две категории. Для тех, кто брал рублевые кредиты, ситуация относительно стабильна. Но для тех, кто рискнул влезть в валютную ипотеку или займ, падение рубля превращается в тяжелое испытание.

Как сохранить сбережения при девальвации

Первая реакция при девальвации у многих одинаковая: «Скорее менять все на доллары». На деле паника совершенно не помогает. Гораздо эффективнее — действовать хладнокровно, как шахматист.

Разнообразие решает. Держать все деньги только в рублях — все равно что ставить жизнь на кон в казино. Гораздо спокойнее себя чувствуют те, кто разделил накопления между рублем, долларом, евро или юанем. Для этого подойдут мультивалютные вклады и депозиты в надежных банках с хорошими ставками. Более осторожные инвесторы могут присмотреться к облигациям федерального займа (ОФЗ) с индексацией на инфляцию — доход ниже, зато стабильность выше.

close Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Золото и прочие металлы. Старый добрый способ пережить кризис — купить слиток или чеканную монету. Можно и без сейфа: банки предлагают обезличенные металлические счета. Золото не приносит дивидендов, зато в штормах держится на плаву лучше многих валют.

Квадратные метры. Недвижимость остается классическим «убежищем». Ликвидность ниже, чем у валюты, и содержание квартиры стоит денег, но в долгосрочной перспективе стены хранят ценность куда надежнее, чем бумажные купюры.

Акции и облигации. Девальвация играет на руку экспортерам — «Газпром», «Норникель», «Лукойл» и другие компании получают валютную выручку и в пересчете на рубли становятся только богаче. Их акции часто растут вместе с курсом доллара. Тем, кто не любит рисковать, подойдут облигации федерального займа с привязкой к инфляции.

Фонды. Для тех, кто не хочет собирать портфель самостоятельно, есть биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) — финансовые инструменты, где уже собраны разные активы: от акций компаний с валютной выручкой до зарубежных корпораций. Это способ диверсифицировать вложения без больших сумм на старте.

Вещи как защита. Россияне помнят 2014-й, когда телевизоры и холодильники исчезали с полок быстрее, чем гречка. Бытовая техника не равно инвестиции, но новая стиральная машина полезнее, чем тающий рубль в кошельке. Правда, с перепродажей через год в плюс не выйдешь.

Финансовая подушка. Несколько месяцев накоплений, вложенных в надежный инструмент, — это лучший антистресс, когда курс скачет, а новости звучат как серия катастроф.

И главное: избегайте импульсивных решений. Валютные кредиты при доходах в рублях — почти гарантированная головная боль, а хаотичные покупки «на всякий случай» редко приносят выгоду.

В кризис побеждает не тот, кто успел первым в обменник, а тот, у кого есть несколько разных опор — валюта, активы, инвестиции и немного здравого смысла.

К тому же эксперты сейчас не ждут негативного сценария. Так, доцент Финансового университета Лазарь Бадалов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что снижение ключевой ставки ЦБ не приведет к обвалу рубля, а потому говорить о скорой резкой девальвации оснований нет.