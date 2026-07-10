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Криптовалютная гонка: кто станет лидером на новом финансовом рынке

Экономист Кричевский оценил темпы внедрения криптовалюты в крупных банках
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Известный российский экономист Никита Кричевский на фоне заявлений крупнейших банков о намерениях дать своим клиентам доступ к криптовалютам, оценил их позиции в этой сфере. По его словам, структурное преимущество при открытии доступ к криптовалютам для массового потребителя имеет банк с самой широкой клиентской базой. На фоне заявлений Сбера, ВТБ, Альфа-Банка и Т-Банка о готовности выйти на рынок таких финансовых инструментов он выделил масштаб и инфраструктуру Сбера как ключевые факторы в предстоящей конкуренции.

В течение последней недели Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк подтвердили намерение запустить криптовалютные сервисы для розничных клиентов после получения одобрения регулятора. Сбер анонсировал интеграцию криптокошелька в «СберБанк Онлайн» и «СберИнвестиции» к декабрю 2026 года — после вступления в силу профильного закона. Альфа-Банк проводит тестовые торги в приложении «Альфа-Инвестиции» для квалифицированных инвесторов.

Экспертная оценка

По мнению экономиста, среди заявивших о готовности игроков все банки обладают ресурсами для создания полноценной инфраструктуры. При этом, как отметил эксперт, банки вне топ-5 и топ-10 пока публичных заявлений на этот счет не делали.

«Альфа, ВТБ, Т-банк и Сбер обладают достаточными ресурсами и компетенциями, чтобы дать доступ. Сомнений не вызывает», — комментирует эксперт.

Однако он указывает на разницу в стартовых позициях.

«С этой точки зрения у Сбера позиции несколько лучше — если не на шаг, то на полшага точно. Банк уже заявил о готовности интегрировать все процессы через «СберБанк Онлайн» и «СберИнвестиции». Крипта может оказаться в одном контуре с картами, вкладами, акциями, облигациями и прочими инструментами», — сказал Кричевский.

Фактор массового клиента

Ключевой аудиторией банковских криптосервисов, по оценке эксперта, станет массовый потребитель, для которого привычные платежные средства — это деньги на карте или в кошельке.

«Ему нужно открыть приложение, в котором можно через пару кнопок запустить нужные процессы, без риска отправить деньги в неизвестном направлении», — отмечает экономист.

В этом контексте клиентская база Сбера (более 100 млн розничных пользователей) превращается в конкурентное преимущество. Эксперт указывает, что банк работает не с ограниченным кругом инвесторов, а с массовым клиентом, что требует выстроенной системы обучения, антифрода, аналитики и клиентского сопровождения.

«Для большинства криптовалюта и биткоин — синонимы. С таким багажом людей нельзя просто отправить на рынок и сказать: «Разбирайтесь». Нужно объяснять, что они покупают, где это хранится, чем кошелек отличается от депозитария, почему крипта — не вклад и почему доходность не гарантирована», — поясняет эксперт.

Вопрос доверия

Отдельным фактором эксперт называет надежность. При переходе рынка из серой зоны в регулируемое поле для розничного клиента практический вопрос будет стоять острее философского.

«При выходе рынка из серой зоны обычный человек задаст не философский, а практический вопрос: кому я готов доверить свои деньги? Тут ответ очевиден», — отмечает он, выделяя преимущество Сбера.

Прогноз

По оценке эксперта, конкуренция в случае легализации крипторынка сместится из публичной плоскости в инфраструктурную.

«Если крипторынок в России станет регулируемым и массовым, конкуренция банков будет не про заявления в СМИ, а про инфраструктуру, масштаб, клиентский опыт и доверие», — резюмирует экономист.

Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» прошел первое чтение в Государственной думе. Он определяет правила обращения криптовалюты в России и устанавливает круг профессиональных участников этого рынка. Документ предусматривает появление новых профучастников — криптообмеников и цифровых депозитариев. Последние смогут хранить и учитывать криптовалюту и ЦФА, им не нужно будет получать отдельную лицензию ЦБ, если у них уже есть депозитарная лицензия.

На Мосбирже также рассчитывают на проведение первых операций с криптовалютой до конца 2026 года.

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