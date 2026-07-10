Универсальная лицензия: Freedom Bank первым в Казахстане получил новые возможности

Freedom Bank в начале июля получил универсальную банковскую лицензию по новым правилам регулирования. Решение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) открывает Freedom возможности работать с драгоценными металлами, открывать металлические счета, предоставлять ипотеку для улучшения жилищных условий и большую свободу в межбанковских операциях. Для рынка это не только первый пример применения новой модели лицензирования, но и показатель того, что банковский сектор смещается в сторону цифровых финансовых сервисов.

Freedom Bank Тимура Турлова получил универсальную лицензию 7 июля и может открывать и обслуживать металлические счета, проводить операции с аффинированными драгоценными металлами, работать с системой жилищных строительных сбережений, принимать соответствующие депозиты, предоставлять жилищные займы, а также осуществлять межбанковское кредитование без ограничений.

Новая редакция закона «О банках и банковской деятельности», вступившая в силу в январе 2026 года, разделила лицензии на два типа — базовые и универсальные. Базовая лицензия предусматривает ограничения по отдельным операциям, а весь спектр банковских услуг доступен только по универсальной.

Получение универсальной лицензии позволяет Freedom Bank расширить линейку продуктов и приблизиться к модели универсального цифрового банка, в которой банковские услуги объединяются с инвестиционными, страховыми и повседневными сервисами. Именно это на протяжении последних лет делает Тимур Турлов, который развивает суперприложение Freedom SuperApp с финансовыми и лайфстайл-сервисами.

Freedom SuperApp как центр экосистемы

Мобильное приложение Freedom SuperApp, по словам СЕО холдинга Тимура Турлова, стало «сердцем экосистемы». В отличие от классического банковского приложения, оно объединяет не только финансовые продукты, но и повседневные сервисы, позволяя пользователю решать большинство ежедневных задач в одном интерфейсе. В Freedom SuperApp доступны банковские услуги, инвестиции, страхование, мобильная связь, государственные сервисы, покупка авиа- и железнодорожных билетов, туристические услуги, доставка продуктов, маркетплейс и другие услуги.

За два года Freedom SuperApp стал одним из самых быстрорастущих цифровых сервисов Казахстана. Число его пользователей достигло 5,6 млн человек. В марте 2026 года число ежемесячно активных пользователей (MAU) выросло до 2,59 млн по сравнению с 1,02 млн годом ранее. А среднесуточное число активных пользователей (DAU) составило 634,6 тыс. против 183 тыс. в марте 2025 года.

«За последние несколько лет мы значительно расширили нашу клиентскую базу. В основе этого роста лежит приложение SuperApp, которое объединяет основные финансовые услуги, включая банковские, страховые и бытовые услуги, в одном приложении. Добавление привлекательных программ лояльности и реферальных программ, улучшение и дальнейшая диверсификация наших предложений в рамках SuperApp в 2026 финансовом году еще больше способствовали внедрению сервиса клиентами, повысив общую вовлеченность в экосистему», — говорил Тимур Турлов во время публикации отчетности за 2026 финансовый год.

Freedom SuperApp позволяет холдингу сразу же использовать все преимущества универсальной банковской лицензии, которая требует не только высокого уровня цифровизации, но и связей между банком, брокером и смежными финансовыми сервисами. Банкам, которые не создавали или недостаточно развивали экосистему, придется выстраивать процессы с нуля, тогда как Freedom уже использует необходимую для этого инфраструктуру.

Повышение рейтингов

Получение универсальной лицензии произошло вскоре после повышения кредитного рейтинга АО «Фридом Банк Казахстан» от агентства S&P Global Ratings с B+ до BB- со стабильным прогнозом. Аналогичные рейтинги получили брокерские компании группы — АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Europe Ltd. и Freedom Finance Global PLC.

В S&P объяснили повышение рейтингов развитием системы управления рисками и комплаенса как самого банка, так и всей группы Freedom Holding Corp. По мнению агентства, компания обладает достаточными механизмами контроля рисков для дальнейшего масштабирования бизнеса.

Ранее высокую оценку банковскому бизнесу Freedom дало Moody's Ratings, подтвердив долгосрочный депозитный рейтинг банка на уровне Ba3 со стабильным прогнозом. При том что оба агентства пользуются разными шкалами оценки, рейтинги Ba3 и BB- можно назвать идентичными, а это значит, что оба агентства независимо друг от друга высоко оценили финансовое состояние Freedom Bank.

Выход за пределы Казахстана

Модель, которую Freedom Тимура Турлова построила в Казахстане, становится основой международной экспансии холдинга. В июле 2026 года дочерняя компания Freedom получила разрешение турецкого банковского регулятора на приобретение 99,32% Turkish Bank A.Ş. Одновременно группа развивает брокерский бизнес в Турции через Freedom Yatırım Menkul Değerler A.Ş., которая готовится получить полную брокерскую лицензию. Холдинг Тимура Турлова готов вложить в это $300 млн.

Еще одно стратегическое направление — Европа. В июне Freedom Holding Corp. подала заявку на получение банковской лицензии во Франции. В случае ее одобрения группа сможет предоставлять банковские услуги на территории Европейского союза. Компания готова инвестировать в этот рынок 500 млн евро, и планирует в ближайшие годы привлечь 50 млн новых клиентов.

По словам Тимура Турлова, конечной целью остается масштабирование казахстанской модели на зарубежные рынки.

«Я убежден, что экосистема, которую мы построили в Казахстане, будет востребована и конкурентоспособна не только на наших существующих рынках, но и в США, куда мы также планируем ее вывести», — сказал он.

Поскольку Freedom рассматривает казахстанский опыт как основу для дальнейшей международной экспансии, получение первой в стране универсальной лицензии становится еще одним шагом на пути к укреплению позиций на домашнем рынке и экспорту удачных бизнес-практик за рубеж.