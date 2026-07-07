Баланс интересов. Энергетики и бизнес обсудили способ сохранить конкурентоспособность

В условиях санкционного давления и роста затрат доступная электроэнергия остается важным конкурентным преимуществом российской промышленности. На площадке «Иннопрома» представители энергетики, реального сектора, отраслевых объединений и профильных министерств обсудили комплекс мер, направленных на сбалансированное развитие российской экономики с учетом положения энергоемких производств. Эксперты предложили ряд регуляторных, налоговых и финансовых инициатив, чтобы сохранить экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность отечественных компаний.

Фундамент конкурентоспособности

Представители различных отраслей промышленности, профильных министерств и отраслевых ассоциаций обсудили на сессии «Электроэнергия как фактор конкурентоспособности российской промышленности» в рамках «Иннопрома», как сохранить конкурентоспособность российских предприятий на глобальных рынках, поддержать развитие электроэнергетики и рост экономики в целом.

Ключевой идеей предложенных мер, которые включают финансовые и налоговые механизмы, а также регуляторные изменения, стал переход к сбалансированным финансовым инструментам, выходящим за рамки традиционной модели ценообразования на электричество. Среди мер, которые, по их мнению экспертов, могут снизить давление на промышленность и сделать энергозатраты более предсказуемыми них, – выделение отдельной группы электроемких потребителей и потребителей с ровной нагрузкой, заморозка тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям в пределах прогнозной инфляции, налоговые льготы и снижение стоимости кредитования новых проектов в генерации.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Ольга Арутюнова сообщила о проработке ведомством постановления Правительства № 603 о технологическом суверенитете, чтобы снизить нормы резервирования коммерческих банков по кредитам на инвестиции в проекты технологического суверенитета. Кроме того, министерство ведет работу с банками по оценке кредитных рисков на проекты финансирования электроэнергетики, чтобы приравнять объекты энергетики к суверенным заемщикам из-за практически гарантированного возврата инвестиций.

Представители промышленности и отраслевых ассоциаций также говорили о расширении финансовых инструментов для энергетической инфраструктуры. Председатель наблюдательного совета Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» и директор по энергетике и ресурсообеспечению «Сибура» Владимир Тупикин предложил подготовить концепцию инфраструктурных облигаций и долговых обязательств, привязанных к рынку электроэнергии. По его оценке, это может дать экономию около 10 трлн рублей и снизить затраты на 20–25%. В числе других решений назывались использование средств НПФ, токенизация доходов от новых и модернизируемых мощностей и снижение резервных требований банков.

Еще одно предложение касалось ослабления требований по локализации оборудования. Председатель правления «Совета рынка» Максим Быстров заявил, что для достижения минимальных цен нужно дать конкурировать проектам с локализацией и без нее. А в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» считают, что меры поддержки энергоемких производств должны рассматриваться как часть промышленной политики – с понятной ценой киловатт-часа и долгосрочными правилами.

Консолидация усилий

Модератор сессии, первый заместитель генерального директора Фонда «Центр стратегических разработок» Татьяна Радченко, обратила внимание, что цена электричества в России за 10 лет выросла примерно вдвое, опередив инфляцию, а до 2042 года средний годовой темп роста цены на электроэнергию составит 9,2% при прогнозируемой инфляции 4,4%.

В итоге, по оценкам директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Дзюбенко, при международном сравнении цен на электроэнергию для энергоемких отраслей у нашей промышленности есть риск потери преимущества, которое долгие годы поддерживало конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешних рынках. В алюминиевой промышленности, например, электроэнергия в России уже в среднем на 20% дороже, чем у конкурентов в Китае, Индии, Канаде и странах Ближнего Востока, при этом более высокие цены в отдельных провинциях Китая имеют тенденцию к снижению на горизонте 2030-2060 гг., отметила Татьяна Радченко

Участники согласились, что эффективная реализация предложений требует согласованного взаимодействия Минэнерго, ФАС, Минфина, Центробанка и отраслевых ассоциаций. «Между энергетикой и промышленностью нет конкуренции. И совокупное развитие возможно только путем сбалансированных решений», – подчеркнул директор по энергетике «Евраза» Константин Константинов.

По итогам сессии участники договорились в течение следующей недели получить обратную связь по предложенным механизмам и сформировать единый пакет рекомендаций для правительства и профильных ведомств.