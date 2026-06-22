Главный индикатор. Акции Сбера остаются крупнейшей позицией в «народном портфеле»

Сбер 30 июня проведет годовое собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть рекордные дивиденды по итогам 2025 года. На фоне дефицита ликвидных инструментов акции крупнейшего банка страны остаются фундаментом «народного портфеля» и главным индикатором настроения всего российского фондового рынка. Эксперты рассказали, что историческая чистая прибыль и прозрачная дивидендная политика делают бумаги Сбера базовым защитным активом как для частных, так и для институциональных инвесторов.

Фундамент «народного портфеля»

Акции Сбера остаются крупнейшей позицией в «народном портфеле» Московской биржи и уже давно воспринимаются рынком как одна из главных инвестиционных историй России. 30 июня состоится годовое общее собрание акционеров Сбера, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2025 год.

На фоне ограниченного числа ликвидных инструментов на российском рынке акции крупнейшего банка страны продолжают оставаться одной из ключевых бумаг как для частных инвесторов, так и для институциональных участников. Рост капитализации Сбера до уровня свыше $100 млрд стал важным сигналом не только для акционеров банка, но и для всего российского рынка, подтвердив сохраняющийся интерес инвесторов к качественным российским активам.

За последние годы Сбер фактически стал индикатором состояния всего российского фондового рынка. Бумаги банка входят в число самых ликвидных активов на Московской биржи, а их динамика зачастую задает настроение всему финансовому сектору.

Рекордные выплаты и защитный актив

Дополнительное внимание инвесторов традиционно привлекает дивидендная история. Наблюдательный совет Сбера рекомендовал направить на выплаты по итогам 2025 года 37,64 рубля на одну акцию, что может стать новым рекордом для компании.

По мнению участников рынка, сочетание высокой ликвидности, прозрачной дивидендной политики и устойчивость бизнес-модели делают бумаги Сбера одной из базовых долгосрочных инвестиций на российском рынке

«Если посмотреть на российский фондовый рынок последних лет, то сложно найти бумагу, которая оказывала бы на него большее влияние, чем акции Сбера. Для многих инвесторов это фактически фундамент портфеля. Компания сочетает высокую ликвидность, понятную бизнес-модель и способность стабильно генерировать прибыль даже в условиях меняющейся экономической конъюнктуры», — отметила экономист Татьяна Минибаева.

Особенно важным она назвала то, что Сбер остается одним из немногих эмитентов, где инвестор может одновременно рассчитывать и на дивидендный доход, и на потенциал роста стоимости бизнеса. Поэтому, по ее словам, бумаги банка традиционно воспринимаются рынком как защитный актив внутри российского рынка акций.

«Сегодня Сбер можно назвать народной акцией России. Это редкий случай, когда бумаги компании одновременно являются базовым активом для частных инвесторов, важнейшей позицией институциональных фондов и одним из главных индикаторов состояния всего российского рынка акций», — добавила Минибаева.

Ориентир рынка

По итогам 2025 года чистая прибыль группы Сбер превысила 1,7 трлн рублей, что стало новым историческим рекордом.

«Сегодня акции Сбера во многом выполняют для российского рынка ту роль, которую на развитых рынках выполняют бумаги крупнейших национальных корпораций. Когда инвестор приходит на рынок и ищет надежную долгосрочную историю, Сбер практически всегда оказывается в числе первых кандидатов», — сказал ивестаналитик Альберт Алешин.

Он объяснил это тем, что у компании сильные рыночные позиции, высокий уровень рентабельности, устойчивая дивидендная политика и значительный запас капитала. Кроме того, по его мнению, Сбер остается одним из ключевых бенефициаров восстановления инвестиционной активности и роста интереса населения к фондовому рынку.

«Не случайно именно бумаги Сбера многие участники рынка рассматривают как своеобразный барометр настроений инвесторов и один из главных драйверов капитализации российского рынка акций в целом», — подчеркнул Алешин.

По оценке аналитиков, интерес к бумагам банка дополнительно поддерживается ожидаемой двузначной дивидендной доходностью и сохранением политики распределения половины прибыли среди акционеров.

На этом фоне предстоящее годовое собрание акционеров рассматривается рынком не только как корпоративное событие крупнейшего банка страны, но и как один из важных ориентиров для всего российского фондового рынка во втором полугодии.