Международная экспансия. Что поддерживает развитие Freedom Holding Corp.?

Freedom Holding Corp. начал дополнительное размещение акций объемом $300 млн. Прием заявок на участие в SPO стартовал 15 июня 2026 года. Инвесторам предложены бумаги с дисконтом 10% к цене закрытия торгов 11 июня. Согласно публичным заявлениям основателя холдинга Тимура Турлова, основной целью привлечения средств является финансирование международной экспансии компании.

Сегодня Freedom Holding Тимура Турлова представляет собой многопрофильный холдинг с экосистемой цифровых сервисов, которая включает банковские продукты, страхование, инвестиционные решения, сервисы для путешествий, электронную коммерцию и технологические проекты в сфере искусственного интеллекта и обработки данных. Для масштабирования такой модели требуются дополнительные инвестиции, а SPO должно обеспечить компании ресурсы для следующего этапа расширения.

Согласно последней опубликованной отчетности, за 2026 финансовый год выручка Freedom Holding достигла $2,19 млрд. Для сравнения: с момента листинга на NASDAQ в 2019 году этот показатель увеличился более чем в 26 раз. Чистая прибыль компании выросла с $76,2 млн до $153,3 млн, а совокупные активы поднялись до $13,16 млрд против $9,92 млрд годом ранее.

Рост бизнеса отражается и в динамике клиентской базы. Количество пользователей брокерских услуг достигло 858 тыс. человек, увеличившись на 26%. Аудитория банковских сервисов превысила 5 млн клиентов. В целом сервисами, входящими в периметр экосистемы Freedom, пользуются около 14 млн человек. Другие направления бизнеса продемонстрировали рост клиентской базы на 83% в годовом выражении.

Каждое направление формирует собственную аудиторию. Более 3 млн человек воспользовались сервисом Freedom Ticketon. Страховые продукты привлекли сопоставимое количество клиентов. Freedom Travel и Naimi обслужили свыше 2 млн пользователей каждый. Через Freedom Insurance оформлено 1,8 млн страховых полисов для автомобилей, а количество покупателей платформы Arbuz превысило 1,5 млн человек.

Все сервисы объединены в едином приложении Freedom SuperApp, аудитория которого к июню 2026 года превысила 6 млн пользователей, увеличившись более чем на 800 тыс. человек за первый квартал. В компании рассчитывают довести этот показатель до 8–10 млн, что инвесторы рассматривают как дополнительный фактор роста выручки и прибыли экосистемы.

Искусственный интеллект выходит на первый план

Еще несколько лет назад Freedom Holding ассоциировался прежде всего с инвестиционным бизнесом. Сейчас компания активно участвует в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта.

Совместно с Nvidia и Министерством искусственного интеллекта Казахстана холдинг участвует в создании Суверенного центра ИИ в Астане. Проект должен обеспечить вычислительные мощности для государственных и коммерческих решений, связанных с искусственным интеллектом.

Еще один масштабный проект — Akashi Data Center. Центр обработки данных уровня Tier IV рассчитан на 4 224 серверные стойки. Общая мощность объекта составит до 100 МВт. Первая очередь на 5,2 МВт должна начать работу в 2027 году. Проект ориентирован на обслуживание облачных платформ, финтех-компаний и систем обработки больших данных.

Параллельно развивается сотрудничество с OpenAI. Согласно объявленным планам, доступ к ChatGPT Edu получат 165 тыс. преподавателей Казахстана. Первые лицензии уже выдаются, а завершение программы запланировано до апреля 2027 года.

Что инвесторы должны знать о размещении

По словам Тимура Турлова, объем SPO соответствует примерно 3% от общего количества акций холдинга. В свободном обращении находится около 30% бумаг компании, а рыночная капитализация Freedom Holding оценивается примерно в $8,5 млрд.

Руководитель компании ранее сообщал, что привлеченные средства планируется использовать для дальнейшего развития международного бизнеса. В случае высокого спроса распределение акций может проходить через механизм аллокации, позволяющий предоставить доступ к размещению более широкому кругу инвесторов.

Интерес к размещению связан не только с условиями покупки акций, но и с результатами бизнеса. За последние годы компания существенно расширила клиентскую базу, увеличила выручку и усилила присутствие в технологическом секторе, что делает ее развитие заметным для участников рынка.

Пресс-служба форума Freedom Inside

География бизнеса становится шире

Сегодня Freedom Holding Corp. Тимура Турлова работает в 21 стране. Компания уже развивает брокерский бизнес в Турции и рассматривает приобретение местного банка. Во Франции подана заявка на банковскую лицензию. В Грузии холдинг получил брокерскую лицензию и продолжает расширять присутствие на рынке финансовых услуг.

Перспективным направлением рассматривается экспорт цифровой экосистемы за пределы Казахстана. В числе потенциальных рынков фигурируют Турция и европейские страны. Американское направление сохраняет фокус на развитии финансовых и технологических продуктов.

Сочетание растущей клиентской базы, масштабных ИИ-проектов, международной экспансии и устойчивых финансовых результатов делает текущее SPO частью более крупного этапа развития компании. Для Freedom Holding и Тимура Турлова размещение становится инструментом ускорения роста бизнеса, который уже давно вышел за пределы традиционного брокерского рынка.