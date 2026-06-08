«На первом месте человек»: «Норникель» раскрыл свое видение развития Норильска и Арктики

Петербургский международный экономический форум по инициативе «Норникеля» во многом был посвящен разговорам о людях, технологиях и будущем промышленности. В центре внимания оказались развитие городской среды в Арктике, повышение безопасности производства с помощью искусственного интеллекта и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Человек и его комфорт — главный приоритет

Одной из ключевых тем для «Норникеля» на ПМЭФ-2026 стала реновация Норильска. На стратегической сессии форума «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах» первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин рассказал о реализации комплексного плана развития Норильского промышленного района, который компания осуществляет совместно с государством.

По его словам, подход к развитию арктических территорий заметно изменился.

«Если раньше на первом месте часто стояли ресурсы, то сегодня на первом месте человек и комфортная для него среда. Эта площадка была как раз для того, чтобы мы сверили часы и поделились тем опытом, который сегодня получаем, реализуя большой комплексный план по развитию Норильского промышленного района», — отметил Уткин.

Безопасность под контролем ИИ

Еще одним важным итогом форума для компании стало соглашение между «Норникелем» и Ростехнадзором. В компании рассчитывают, что использование современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта позволит повысить уровень промышленной безопасности.

Партнерство предполагает внедрение лидарных, беспилотных и автономных сканирующих систем для обследования горных выработок, зданий и сооружений, доступ к которым затруднен, создание новых комплексов для механизированной проходки горных выработок, а также различных автоматизированных систем мониторинга.

Искусственный интеллект и машинное обучение предполагается использовать для видеоанализа процесса соблюдения работниками требований производственной безопасности.

Отмечается, что впервые в подобном соглашении закреплено стремление «Норникеля» и Ростехнадзора развивать направления, связанные с разработкой и внедрением решений в области инновационных технологий, цифровизации и ИИ.

Основа материалов будущего

Тема искусственного интеллекта получила продолжение на профильной сессии компании, посвященной данным и материалам будущего. Участники обсуждали, каким образом следует менять подходы к сбору и обработке данных, а также как выстроить взаимодействие между научными организациями, бизнесом и государством.

Вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько подчеркнул, что именно данные становятся основой для развития ИИ в материаловедении.

«Большой объем уникальных данных накоплен в научных организациях, поэтому для создания новых материалов необходима тесная кооперация бизнеса и науки. Такое взаимодействие позволит быстрее переводить исследования в реальные технологии и продукты», — заявил он.

Объединение компетенций науки и промышленности, а также создание единых подходов к работе с данными поможет ускорить появление новых технологических решений.

Ставка на будущих инженеров

Еще одним шагом в развитии научно-технологической повестки стало подписание трехстороннего соглашения между Минобрнауки России, «Национальными приоритетами» и «Норникелем». Документ направлен на укрепление связей между системой образования, научным сообществом и промышленностью.

Как отметил статс-секретарь – вице-президент компании по взаимодействию с федеральными органами власти Дмитрий Пристансков, особое внимание необходимо уделять вовлечению молодежи в научно-технологическую деятельность.

«Современные школьники, студенты — это, возможно, будущие инноваторы, технологи, инженеры, исследователи. Поэтому нам важно создавать такую образовательную среду, когда наука для них становится интересной, понятной. Крайне важно, чтобы научно-технологические разработки внедрялись и тем самым повышали нашу производственную эффективность», — считает он.

В целом на ПМЭФ-2026 «Норникель» сосредоточился не только на производственных задачах, но и на вопросах качества жизни, подготовки кадров и технологического развития. В компании уверены: будущее формируется уже сегодня, и намерены активно участвовать в этом процессе.