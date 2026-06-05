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«Стратегии развития: есть ли альтернативы?» Деловой завтрак Сбера. Видеотрансляция

Прямая трансляция делового завтрака Сбера на ПМЭФ

Трансформация глобальных условий требует от экономики России динамизма и гибкости. Правительству и бизнесу предстоит найти баланс между скоростью роста и его устойчивостью, новые области развития и источники капитала. Поиск стратегии потребует решительности и переосмысления догм. Ускорение инвестиций играет решающую роль в период, когда технологическая гонка между странами-лидерами превращается в борьбу за будущее. Представители правительства, Центробанка, руководители крупнейшего бизнеса и парламентарии обсуждают вызовы и возможности для экономики России. Модерирует дискуссию председатель правления Сбера Герман Греф. «Газета.Ru» ведет видеотрансляцию.

 
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