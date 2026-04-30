Высокая прибыль и устойчивый спрос: Сбер показал модель «идеального цикла» для банка

Сбербанк представил отчетность по МСФО за первый квартал. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли банка в январе-марте 2026 года на 15,8% — до 505 млрд рублей. «Газета.Ru» спросила у экспертов, как обстоят дела у корпорации и на что стоит обратить внимание.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что чистая прибыль эмитента, по данным пресс-релиза банка, выросла на 16,5% в годовом выражении (г/г), до 507,9 млрд руб., что оказалось немного лучше консенсуса.

«Прогноз аналитиков Freedom Finance Global был превышен на 3%. Динамика этого показателя была обусловлена увеличением чистого процентного дохода на 18,2% г/г, до 984,3 млрд руб., при повышении операционных затрат только на 15,8% г/г, а также ростом комиссионных доходов на 0,6%, до 204,5 млрд руб., после снижения в прошлом году», — говорит она.

Основатель финансовой социальной сети Finbazar Владислав Никонов отмечает, что результаты Сбера по МСФО за 1 квартал 2026 года подтверждают ключевой тренд: банковский сектор остается главным бенефициаром высоких ставок даже на фоне замедления экономики. Чистая прибыль выросла на 16,5%, до 507,9 млрд рублей, а рентабельность капитала достигла 24,4%, это существенно выше среднерыночных ориентиров.

«Главный драйвер — процентные доходы: они выросли более чем на 18%, что отражает эффект высокой ключевой ставки и дорогого кредитования. При этом комиссионный бизнес практически не растет, что показывает: экономика начинает охлаждаться, а транзакционная активность замедляется. Важно, что банк сохраняет баланс: кредитный портфель продолжает расти (и в рознице, и в корпоративном сегменте), а приток средств населения остается стабильным. Это говорит о том, что системного ухудшения качества спроса пока нет, несмотря на жесткие финансовые условия», — говорит эксперт.

По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, Сбер, являющийся одним из ведущих российских банков, продолжает подтверждать свою значимость.

«Финансовые результаты Сбера говорят об устойчивом положении банка в отечественной финансово-банковской системе, а также отражают эффективность сформированной и продвигаемой руководством Банка стратегией. Если говорить о результатах, то их можно назвать в целом соответствующими общей динамике, складывающейся в экономике страны. Смягчение ДКП обеспечивает постепенное восстановление деловой активности и, как следствие, рост кредитной активности. Рост кредитного портфеля как по направлению юридических лиц, так и по направлению физических лиц является свидетельством роста деловой и кредитной активности в российской экономике, а с другой стороны — свидетельством высокого доверия клиентов к Сберу», — добавляет он.

Михаил Хачатурян подчеркивает, что подобный результат особенно важен на фоне сохраняющегося внешнеэкономического противостояния, которое является очевидным сдерживающим, но преодолимым фактором.

При этом, говорит Никонов, есть и сигналы, на которые стоит обратить внимание. Растут операционные расходы и стоимость риска, что отражает давление макросреды и постепенное ухудшение качества заемщиков. Это означает, что пик прибыльности банков, вероятно, уже близок, и дальше динамика будет больше зависеть от снижения ставки и качества кредитного портфеля.

«Динамика резервов у Сбера в I квартале — это история не про ухудшение качества портфеля, а про управляемую нормализацию риска. Стоимость риска 1,29% — комфортный уровень для банка такого масштаба, и она почти не изменилась к прошлому году. Рост абсолютных отчислений на 16% идет практически в ногу с ростом операционных доходов до резервов (+17%), то есть банк не «проедает» маржу. Точка внимания — розница: именно там сейчас концентрируется кредитный риск на фоне дорогих денег и постепенного остывания потребительского спроса. При этом достаточность капитала выросла за квартал до 14,4% по Н20.0, а ROE удержался на уровне 24,4% — у банка достаточно запаса, чтобы абсорбировать дальнейший рост резервов без давления на дивидендную базу», — добавляет старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ходжа Кава.