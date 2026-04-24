МСФО как индикатор: что показывают отчеты крупнейших компаний

Достаточно часто в новостной повестке, особенно в материалах о крупном бизнесе, встречается аббревиатура МСФО — международные стандарты финансовой отчетности. Эти данные традиционно воспринимаются как инструмент для инвесторов и аналитиков, однако на практике они отражают более широкую картину: устойчивость компаний, динамику их доходов и расходов, а также состояние экономики в целом. «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами, какое значение отчетность по МСФО имеет для обычных граждан и почему на нее стоит обращать внимание даже вне профессиональной финансовой среды.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это не просто набор цифр и таблиц для бухгалтеров и инвесторов. Это универсальный язык бизнеса, понятный участникам рынка по всему миру. В отличие от национальных стандартов учета, МСФО ориентированы на раскрытие экономической сути операций, а не на формальное соблюдение правил. Это означает, что такие отчеты позволяют увидеть не только юридическую форму сделок, но и их реальное экономическое содержание.

О чем говорит МСФО

«Отчетность по МСФО — максимально прозрачная картина бизнеса, она призвана показать, сколько компания реально зарабатывает, сколько тратит, сколько должна и насколько эффективно управляет деньгами. В отличие от формальной бухгалтерии, МСФО позволяет понять экономическую суть: растет ли бизнес, устойчив ли он и за счет чего формируется прибыль. Даже не инвестор может извлечь практическую пользу. Во-первых, понять, насколько стабилен работодатель или крупная компания на рынке. Во-вторых, увидеть тренды, например, растут ли цены, спрос, расходы — это косвенно отражает состояние экономики. В-третьих, понять, есть ли у компании риски (долги, падение прибыли), которые могут повлиять на зарплаты, услуги или цены для клиентов», — говорит основатель финансовой платформы Finbazar Владислав Никонов.

Простыми словами, отчетность по МСФО помогает оценить надежность работодателя: если компания стабильно зарабатывает и развивается, это снижает риск сокращений и задержек зарплат. Кроме того, она позволяет спрогнозировать изменения цен на товары и услуги — рост расходов компании может привести к повышению цен для потребителей. Наконец, анализ данных по МСФО дает возможность понять общую картину экономики: массовое улучшение показателей сигнализирует о росте деловой активности, тогда как ухудшение может указывать на замедление экономических процессов.

Важно и то, что МСФО делает компании сопоставимыми между собой, даже если они работают в разных странах. Это особенно актуально в условиях глобальной экономики, когда капитал свободно перемещается между рынками, а инвесторы выбирают наиболее устойчивые и прозрачные компании.

Пример Сбербанка

Яркий пример того, как отчетность по МСФО отражает устойчивость бизнеса и его роль в экономике, — результаты Сбербанка. По итогам 2025 года чистая прибыль банка по международным стандартам достигла 1,705 трлн руб. Этот результат оказался лучше консенсус прогноза аналитиков и стал новым рекордом по чистой прибыли уже третий год подряд. Финансовый результат оказался выше уровня 2024 года на 7,9% (тогда было 1,6 трлн руб.).

«Такой доход уже становится полноценным ресурсом для поддержания российской экономики в условиях жесткой денежно кредитной политики. Банк фактически работает финансовой опорой для большей части страны, а для людей — технологическим щитом: сумма начисленных процентов по вкладам и накопительным счетам только за первый квартал 2026 года превысила 547 млрд рублей, а открытий в этот период было более 10 млн накопительных счетов и вкладов. Пока внешний рынок штормит, Сбер остается фундаментом и для бизнеса, и для обычных граждан», — считает юрист по финансовому праву София Каннуникова.

Высокие доходы банка напрямую влияют на жизнь рядовых граждан. Благодаря им Сбер может предлагать конкурентные ставки по депозитам — начисленные проценты на сумму свыше 547 млрд руб. за квартал получают миллионы вкладчиков. Прибыльный банк также активнее кредитует бизнес и население, что поддерживает спрос и развитие экономики. Это, в свою очередь, отражается на доступности ипотечных и потребительских кредитов, уровне предпринимательской активности и создании новых рабочих мест.

Кроме того, часть прибыли банка облагается налогом, и эти средства поступают в бюджет, из которого финансируются социальные расходы: образование, здравоохранение, инфраструктура. Таким образом, финансовые результаты крупных компаний косвенно влияют на качество жизни граждан через государственные программы и инвестиции в общественные блага.

При этом важно понимать, что компания не управляет тем, куда именно пойдут налоги, — это решает государство. Однако бизнес может дополнительно участвовать в социальной повестке через собственные программы, инвестиции в регионы и ESG инициативы, формируя устойчивую экосистему взаимодействия с обществом.

Как прибыль превращается в помощь

И снова ярким примером экономист Татьяна Минибаева называет Группу Сбер: за первый квартал 2026 года волонтеры компании активно продолжили развивать социальные инициативы. Эти проекты не только улучшают репутацию банка, но и напрямую влияют на качество жизни людей в разных регионах, формируя долгосрочный социальный эффект.

Волонтеры Сбера в первом квартале 2026 года провели занятия по финансовой грамотности для 648 воспитанников детских домов в рамках проекта «Финансы детям», который реализуется совместно с фондом «Вклад в будущее». Дети узнали, как планировать бюджет, избегать мошенников и использовать банковские сервисы. Такие знания становятся для них базой финансовой самостоятельности во взрослой жизни.

Одновременно в рамках проекта «Деменция.net», созданного совместно с АНО «Деменция.НЕТ», прошло более 3500 занятий по когнитивному здоровью для людей старшего возраста. Программа включает тренировки памяти, профилактику деменции и социальную поддержку. Это направление особенно важно в условиях старения населения и роста нагрузки на систему здравоохранения.

Помимо этого, Сбер запустил серию профориентационных мероприятий для ребят с опытом сиротства и детей с инвалидностью. Участники знакомятся со Сбером как работодателем, открывают для себя разные профессии и участвуют в игровой сессии по целеполаганию «Как превратить мечты в цели». Мероприятия уже прошли в Москве, Ростове на Дону и других городах.

Корпоративное волонтерство в Сбере строится на принципах «умной помощи», когда волонтеры используют профессиональные навыки для решения корневых причин социальных проблем, а не их последствий. Инициативы исходят от самих сотрудников, а банк предоставляет инфраструктуру поддержки. Такой подход делает помощь более системной и эффективной.

Волонтеры выступают наставниками для детей с инвалидностью и опытом сиротства, помогают им социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни. Например, программа «Все получится!» направлена на сопровождаемое трудоустройство выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью. Волонтеры учат их проходить собеседования и управлять финансами.

Это не просто благотворительность, а инвестиция в человеческий капитал: участники получают навыки, которые помогают им стать самостоятельными и внести вклад в экономику. В долгосрочной перспективе такие программы снижают социальную нагрузку на государство и способствуют формированию более устойчивого общества.

Среди других приоритетных направлений — поддержка старшего поколения через программы когнитивного здоровья и социальной адаптации, экологические инициативы под названием «Сберегаем вместе», включающие раздельный сбор отходов, озеленение и экопросвещение, а также помощь музеям через оцифровку архивов и организацию выставок с использованием ИИ. Всеэто демонстрирует, что крупный бизнес способен играть значимую роль не только в экономике, но и в социальной сфере.

Зеркало экономики

Отчетность по МСФО — это не абстрактные данные для финансистов. Она отражает реальное состояние компаний, их способность платить зарплаты, инвестировать в развитие и поддерживать социальные проекты. Рекордная прибыль Сбербанка, рост вкладов, масштабные волонтерские программы — все это звенья одной цепи.

Когда крупный бизнес стабилен, это создает основу для роста благосостояния всех граждан: от вкладчиков и клиентов до участников социальных программ. Более того, именно через такие отчеты можно увидеть, как бизнес адаптируется к экономическим вызовам, насколько эффективно управляет ресурсами и какие перспективы имеет в будущем.

Следить за отчетностью по МСФО стоит не только инвесторам, но и каждому, кто хочет понимать, куда движется экономика и какие компании формируют ее будущее. В условиях неопределенности и быстрых изменений такие знания становятся важным инструментом для принятия личных финансовых решений и оценки общей экономической ситуации.