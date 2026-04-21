Масштабная международная экспансия: планы расширения Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. готовится выйти на банковский рынок Грузии
Freedom Holding Corp. продолжает масштабную международную экспансию, последовательно реализуя стратегию построения глобальной финансовой экосистемы. Новым подтверждением этих амбиций стала подготовка к выходу на банковский рынок Грузии. О планах холдинга официально сообщила глава Национального банка этой страны Натия Турнава. По ее словам, структура, связанная с предпринимателем Тимуром Турловым, находится в активной фазе консультаций с регулятором и готовит пакет документов для получения лицензии. Несмотря на то что формальная заявка еще не подана, создана совместная рабочая группа. Детали проекта обсуждались в том числе на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Регулятор выражает заинтересованность в приходе нового игрока, отмечая, что материнская компания уже получила необходимые одобрения в своей юрисдикции и направила ресурсы на реализацию инициативы.

Структура и механизм сделки

Выход Freedom Holding Corp. на грузинский рынок будет осуществлен через регистрацию локального юридического лица — АО FBG Company в Тбилиси. Именно эта структура выступит заявителем на получение банковской лицензии. После завершения регуляторных процедур и одобрения Нацбанка Грузии компания будет преобразована в коммерческий банк под брендом Freedom Bank Georgia.

Согласно опубликованным данным, уставный капитал будущего банка определен на уровне 5 млн лари (около $2 млн). В настоящее время уже согласованы ключевые параметры бизнес-плана, утверждена организационная структура и определен пул кандидатов на руководящие должности. Решение о создании дочерней структуры было принято советом директоров холдинга в 2025 году, и текущий этап знаменует переход от концептуального планирования к практической реализации.

Центральная Азия как плацдарм роста

Грузинская инициатива не является изолированным проектом, а вписывается в более широкую стратегию регионального расширения Freedom Holding Corp. На сегодняшний день холдинг представлен в 21 стране мира, а совокупные активы группы превышают отметку в $10 млрд.

В странах Центральной Азии Freedom Holding последовательно реализует модель глубокой интеграции банковских, брокерских и инвестиционных сервисов. В Узбекистане активно формируется полноценная финансовая экосистема, в Армении динамично развивается брокерское направление. Технологические и продуктовые решения, отточенные на рынке Казахстана, масштабируются на соседние юрисдикции.

Данный регион фактически стал для холдинга испытательным полигоном для ускорения международной экспансии и адаптации финтех-решений под различные регуляторные ландшафты.

Цифровой пилот в Таджикистане

Отдельным стратегическим элементом подготовки к экспансии стал запуск Freedom Bank Tajikistan. Проект стартовал в 2025 году и изначально позиционируется как полностью цифровой банк, работающий по модели, ранее успешно внедренной в Казахстане.

Несмотря на функционирование в техническом режиме, банк уже используется в качестве пилотной площадки для обкатки критически важных технологий. Речь идет о внедрении систем дистанционного обслуживания, удаленной биометрической идентификации клиентов и бесшовной интеграции финансовых сервисов в единую цифровую платформу.

Опыт, полученный на таджикском рынке, позволяет компании существенно сократить временные издержки и минимизировать риски при выходе на новые рынки, включая текущий проект в Грузии.

Турция и Европа: векторы глобального масштаба

Помимо Грузии, стратегическим приоритетом для Freedom Holding является Турция. Руководство холдинга оценивает турецкий рынок как один из самых перспективных в регионе благодаря масштабу экономики и высокой вовлеченности розничных инвесторов.

Тимур Турлов неоднократно подчеркивал, что созданная в Казахстане цифровая платформа носит трансграничный характер и может быть эффективно развернута в Турции. Холдинг намерен инвестировать в создание местной цифровой экосистемы около $300 млн.

Параллельно ведется процесс получения брокерской лицензии и завершается сделка по приобретению локального банка, что является необходимым условием для построения собственной финансовой инфраструктуры.

Перспективы во Франции

В европейском направлении приоритетом выбрана Франция, где Freedom рассматривает возможность приобретения небольшого банка. Потенциальная сумма сделки оценивается в диапазоне 5–10 млн евро. Европейское подразделение холдинга уже обслуживает свыше 300 тыс. клиентов.

Финансовая модель и экосистемный подход

Ключевым драйвером роста остается экосистемная модель, выстроенная вокруг SuperApp. По состоянию на март 2026 года число пользователей приложения достигло 5 млн, а совокупная клиентская база группы превысила 11 млн человек.

Платформа объединяет банкинг, трейдинг, страхование и лайфстайл-сервисы.

Устойчивость модели подтверждается рыночными метриками: с 2019 года Freedom Holding Corp. торгуется на NASDAQ, капитализация приближается к $10 млрд. Международные рейтинговые агентства характеризуют кредитное качество группы как стабильное.

В данном контексте выход в Грузию является не точечным проектом, а логичным этапом последовательной стратегии по формированию глобального финансового института с корнями в Центральной Азии.

 
