Масштабная международная экспансия: планы расширения Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. продолжает масштабную международную экспансию, последовательно реализуя стратегию построения глобальной финансовой экосистемы. Новым подтверждением этих амбиций стала подготовка к выходу на банковский рынок Грузии. О планах холдинга официально сообщила глава Национального банка этой страны Натия Турнава. По ее словам, структура, связанная с предпринимателем Тимуром Турловым, находится в активной фазе консультаций с регулятором и готовит пакет документов для получения лицензии. Несмотря на то что формальная заявка еще не подана, создана совместная рабочая группа. Детали проекта обсуждались в том числе на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Регулятор выражает заинтересованность в приходе нового игрока, отмечая, что материнская компания уже получила необходимые одобрения в своей юрисдикции и направила ресурсы на реализацию инициативы.

Структура и механизм сделки

Выход Freedom Holding Corp. на грузинский рынок будет осуществлен через регистрацию локального юридического лица — АО FBG Company в Тбилиси. Именно эта структура выступит заявителем на получение банковской лицензии. После завершения регуляторных процедур и одобрения Нацбанка Грузии компания будет преобразована в коммерческий банк под брендом Freedom Bank Georgia.

Согласно опубликованным данным, уставный капитал будущего банка определен на уровне 5 млн лари (около $2 млн). В настоящее время уже согласованы ключевые параметры бизнес-плана, утверждена организационная структура и определен пул кандидатов на руководящие должности. Решение о создании дочерней структуры было принято советом директоров холдинга в 2025 году, и текущий этап знаменует переход от концептуального планирования к практической реализации.

Центральная Азия как плацдарм роста

Грузинская инициатива не является изолированным проектом, а вписывается в более широкую стратегию регионального расширения Freedom Holding Corp. На сегодняшний день холдинг представлен в 21 стране мира, а совокупные активы группы превышают отметку в $10 млрд.

В странах Центральной Азии Freedom Holding последовательно реализует модель глубокой интеграции банковских, брокерских и инвестиционных сервисов. В Узбекистане активно формируется полноценная финансовая экосистема, в Армении динамично развивается брокерское направление. Технологические и продуктовые решения, отточенные на рынке Казахстана, масштабируются на соседние юрисдикции.

Данный регион фактически стал для холдинга испытательным полигоном для ускорения международной экспансии и адаптации финтех-решений под различные регуляторные ландшафты.

Цифровой пилот в Таджикистане

Отдельным стратегическим элементом подготовки к экспансии стал запуск Freedom Bank Tajikistan. Проект стартовал в 2025 году и изначально позиционируется как полностью цифровой банк, работающий по модели, ранее успешно внедренной в Казахстане.

Несмотря на функционирование в техническом режиме, банк уже используется в качестве пилотной площадки для обкатки критически важных технологий. Речь идет о внедрении систем дистанционного обслуживания, удаленной биометрической идентификации клиентов и бесшовной интеграции финансовых сервисов в единую цифровую платформу.

Опыт, полученный на таджикском рынке, позволяет компании существенно сократить временные издержки и минимизировать риски при выходе на новые рынки, включая текущий проект в Грузии.

Турция и Европа: векторы глобального масштаба

Помимо Грузии, стратегическим приоритетом для Freedom Holding является Турция. Руководство холдинга оценивает турецкий рынок как один из самых перспективных в регионе благодаря масштабу экономики и высокой вовлеченности розничных инвесторов.

Тимур Турлов неоднократно подчеркивал, что созданная в Казахстане цифровая платформа носит трансграничный характер и может быть эффективно развернута в Турции. Холдинг намерен инвестировать в создание местной цифровой экосистемы около $300 млн.

Параллельно ведется процесс получения брокерской лицензии и завершается сделка по приобретению локального банка, что является необходимым условием для построения собственной финансовой инфраструктуры.

Перспективы во Франции

В европейском направлении приоритетом выбрана Франция, где Freedom рассматривает возможность приобретения небольшого банка. Потенциальная сумма сделки оценивается в диапазоне 5–10 млн евро. Европейское подразделение холдинга уже обслуживает свыше 300 тыс. клиентов.

Финансовая модель и экосистемный подход

Ключевым драйвером роста остается экосистемная модель, выстроенная вокруг SuperApp. По состоянию на март 2026 года число пользователей приложения достигло 5 млн, а совокупная клиентская база группы превысила 11 млн человек.

Платформа объединяет банкинг, трейдинг, страхование и лайфстайл-сервисы.

Устойчивость модели подтверждается рыночными метриками: с 2019 года Freedom Holding Corp. торгуется на NASDAQ, капитализация приближается к $10 млрд. Международные рейтинговые агентства характеризуют кредитное качество группы как стабильное.

В данном контексте выход в Грузию является не точечным проектом, а логичным этапом последовательной стратегии по формированию глобального финансового института с корнями в Центральной Азии.