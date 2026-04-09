Технологический оптимизм. Доля безналичных расчетов в Казахстане достигла 90%

Казахстан довел долю безналичных платежей до 90%, подтвердив статус одного из наиболее динамично цифровизирующихся рынков. Об этом заявил вице-премьер и министр цифрового развития Жаслан Мадиев на форуме Freedom Inside, организованном Freedom Holding Corp в Астане. Он подчеркнул, что достигнутый уровень стал результатом последовательной государственной политики и активного взаимодействия с частным сектором. Для сравнения, в России доля безналичных расчетов по итогам 2025 года составила 88%, о чем ранее сообщала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Интеграция государства и финтеха

Правительство, по словам Мадиева, делает ставку на расширение доступности государственных услуг через частные цифровые платформы. Он отметил, что интеграция государственных сервисов с банковскими приложениями стала ключевым фактором роста, позволив существенно упростить пользовательский путь и повысить охват населения.

Эта стратегия уже дала измеримый эффект. По итогам 2025 года в стране было оказано свыше 50 млн государственных услуг в онлайн-формате, при этом почти половина пришлась на мобильное приложение eGov Mobile, а значительная часть остальных операций была реализована через банковские экосистемы. С учетом того, что население Казахстана превышает 20 млн человек, такие показатели свидетельствуют о глубокой цифровой проникновенности сервисов.

Технологический оптимизм как экономический фактор

Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, комментируя происходящее, отметил, что Казахстан формирует редкую для мирового рынка модель, в которой и государство, и население демонстрируют высокий уровень технологического оптимизма. По его оценке, именно цифровизация становится инструментом решения институциональных задач и формирует долгосрочные конкурентные преимущества экономики.

Международные оценки подтверждают эту динамику. Казахстан входит в десятку стран по уровню развития онлайн-услуг согласно данным ООН, что отражает не только уровень инфраструктуры, но и готовность пользователей к цифровым форматам взаимодействия.

Регуляторная база и развитие ИИ

Развитие цифровой экономики сопровождается формированием нормативной базы. В стране принят закон об искусственном интеллекте, который устанавливает требования к прозрачности алгоритмов, защите прав граждан и управлению рисками. Отдельный акцент сделан на регулировании применения ИИ в социально значимых сферах, включая здравоохранение.

Кроме того, при президенте создан Совет по развитию искусственного интеллекта. Предполагается, что эта структура будет формировать долгосрочную стратегию и обеспечивать координацию между государством и рынком.

Экосистемная модель Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. выступает одним из ключевых участников цифровой трансформации, развивая экосистемный подход к финансовым и нефинансовым сервисам. Freedom Holding уже представлена в 21 стране, а объем ее активов превышает 10 млрд долларов. Географическая экспансия сосредоточена как на Центральной Азии, так и на выходе в новые регионы.

В 2025 году Freedom Holding Corp. получил лицензию в Абу-Даби, что позволило выйти на рынок Ближнего Востока. Существенным шагом стало также приобретение 99,32% Turkish Bank A.Ş., открывающее доступ к крупному и быстрорастущему рынку с населением около 90 млн человек. Параллельно рассматриваются проекты в Грузии и Пакистане, а также продолжается развитие в США и Европе.

Ключевым элементом стратегии остается SuperApp, объединяющее банковские, брокерские и страховые продукты, а также лайфстайл- и государственные сервисы. К марту 2026 года число пользователей приложения достигло 5 млн, а совокупная клиентская база экосистемы превысила 11 млн человек. Таким образом, экосистема фактически сопоставима по масштабу с цифровой аудиторией страны.

Публичный статус и интерес инвесторов

С 2019 года Freedom Holding Corp. торгуется на NASDAQ под тикером FRHC, став первой инвестиционной компанией из СНГ на этой площадке. За прошедший период акции компании выросли более чем в десять раз, а капитализация приблизилась к 10 млрд долларов.

Компания включена в индекс Russell 3000 и ряд биржевых фондов, что указывает на устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов. В структуре акционеров присутствуют такие игроки, как BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Инфраструктура искусственного интеллекта

Отдельным направлением развития Freedom Holding Corp. становится создание вычислительной инфраструктуры для задач искусственного интеллекта. В партнерстве с NVIDIA компания участвует в проекте строительства центра обработки данных стоимостью около 2 млрд долларов. Проект предполагает формирование суверенного ИИ-хаба на базе высокопроизводительных решений NVIDIA, при этом Freedom Holding Corp. выступает ключевым инвестором и оператором инфраструктуры.

Параллельно компания ориентируется на интеграцию в глобальный рынок облачных вычислений: создаваемые дата-центры рассматриваются как платформа для предоставления мощностей международным технологическим компаниям, включая Microsoft и Amazon, а также для развития собственных сервисов на базе ИИ.

Предполагается, что этот проект станет основой для дальнейшего внедрения ИИ-решений в экономику и усилит позиции Казахстана как одного из формирующихся цифровых хабов Евразии.