Банковский рынок Турции. Freedom Holding Corp. рассказал о планах компании

Казахстанская финансовая группа Freedom Holding Corp. планирует выйти на банковский рынок Турции через приобретение контрольного пакета местного банка TurkishBank. Сделка пока находится на стадии согласования и должна получить одобрение регулирующих органов. О планах компании сообщает издание Turkey Today.

Согласно раскрытой информации, текущие акционеры банка — Ozyol Holding и National Bank of Kuwait — договорились продать свои доли. В совокупности они контролируют 99,31% капитала TurkishBank. Покупателем выступит Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., турецкая дочерняя структура казахстанского холдинга. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Стратегия выхода на турецкий рынок

Приобретение банка рассматривается Freedom Holding Corp. как важный шаг в расширении присутствия на зарубежных рынках. Руководство компании ранее неоднократно заявляло о намерении закрепиться в банковском секторе Турции, который считается одним из крупнейших и наиболее динамичных в регионе.

Глава холдинга Тимур Турлов отмечал, что покупка локального банка позволит группе быстрее интегрироваться в финансовую систему страны и получить доступ к новой клиентской базе, прежде всего среди корпоративных клиентов. По его словам, покупка действующего банка второго уровня может стать самым быстрым способом получить банковскую лицензию и начать полноценную работу на рынке.

Для финансирования международной экспансии компания ранее привлекала средства на долговом рынке. В частности, в 2025 году Freedom Holding разместила облигации примерно на 600 млн долларов, часть которых планировалось направить на развитие новых направлений бизнеса.

Позиции TurkishBank на рынке

TurkishBank предлагает стандартный набор банковских продуктов и услуг, включая обслуживание корпоративных клиентов, коммерческое кредитование и розничные финансовые решения.

Банк входит в состав TurkishBank Group — частной финансовой группы с более чем столетней историей. Ее истоки восходят к 1901 году, когда на территории Северного Кипра была создана сберегательная структура Nicosia Savings Box. Со временем на ее базе сформировалась банковская группа, которая постепенно расширила географию деятельности и сегодня работает в Турции, Великобритании и на Северном Кипре.

По данным Ассоциации банков Турции, на конец 2024 года TurkishBank занимал 39-е место среди 54 банков страны по объему активов. Тогда активы финансовой организации оценивались примерно в 178 млн долларов.

Более свежие показатели содержатся в системе раскрытия финансовой отчетности KAP — турецком аналоге депозитария корпоративной информации. Согласно опубликованной отчетности, по итогам декабря 2025 года активы банка составляли около 8,8 млрд турецких лир, что соответствует примерно 205 млн долларов по курсу на конец года. Собственный капитал финансовой организации оценивался приблизительно в 1 млрд лир, или около 25 млн долларов.

На турецком рынке TurkishBank присутствует с 1982 года. В настоящее время банк управляет четырьмя отделениями. Помимо классических банковских услуг, группа также развивает ряд сопутствующих финансовых направлений, включая брокерские операции, инвестиционные сервисы и цифровые банковские решения, а также поддерживает международные операции.

Международное развитие Freedom Holding Corp.

Финансовая группа Freedom Holding Corp. была создана в 2008 году и за сравнительно короткий период расширила свою деятельность до международного масштаба. В настоящее время компания работает в 21 стране, а совокупный объем ее активов оценивается примерно в 10,35 млрд долларов.

Одним из ключевых направлений стратегии холдинга в последние годы стало формирование собственной цифровой финансовой экосистемы в приоритетных регионах. Значительная часть проектов сосредоточена в Центральной Азии. В частности, компания развивает брокерские и банковские сервисы в Узбекистане и Таджикистане. В Таджикистане с 2024 года функционирует полностью цифровой банк Freedom Bank Tajikistan, который стал частью региональной стратегии по развитию цифровых финансовых услуг.

Еще одним направлением развития для Freedom Holding Corp. стал рынок Армении. С 2021 года в стране работает брокерская компания Freedom, которая помимо инвестиционных услуг обеспечивает хранение и учет активов клиентов.

Расширяется присутствие Freedom Holding и на Ближнем Востоке. В конце 2025 года компания получила лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), что открыло доступ к инфраструктуре одного из крупнейших финансовых центров региона.

Помимо этого, Freedom Holding рассматривает запуск банковских проектов в Грузии и изучает возможности выхода на рынок Пакистана. Глава компании Тимур Турлов ранее отмечал, что в долгосрочных планах группы также значится расширение присутствия в США и странах Европы. Уже сейчас компания оказывает услуги через офисы в десяти европейских государствах, а в дальнейшем не исключает создания или приобретения небольшого банка в одной из стран континентальной Европы.