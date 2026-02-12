Раскрытие отчетностей. Российский фондовый рынок вернется к нормативной прозрачности

Фондовый рынок России возвращается к нормативной прозрачности в раскрытии финансовой отчетности. В феврале публичные компании традиционно их опубликуют. Как это повлияет на рынок — рассказали эксперты.

История вопроса

Раскрытие финансовой информации — обязательное требование для публичных компаний по законам об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. Но в марте 2022 года правительство РФ в рамках антикризисных мер вводило мораторий на раскрытие информации, пытаясь защитить таким образом компании от санкций.

Тогда этим мораторием воспользовались «Сургутнефтегаз», «Северсталь», ВТБ, «Ростелеком», «Алроса», «Мечел», «Фосагро», «Распадская», «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», ПИК и многие другие компании. Одной из первых компаний, вернувшихся к публикации отчетности, стал Сбер в ноябре 2022 года, тогда как мораторий действовал до июля 2023 года.

Оживление на фондовом рынке

«Возвращение к публикации финансовых данных оживило фондовый рынок, поскольку именно отчетность делает рынок прозрачнее и влияет на инвестиционные решения. Финансовые результаты компаний – это подтверждение или опровержение того, что акции того или иного эмитента обладают потенциалом для роста. Рынок реагирует позитивно, если результаты соответствуют заявленным ранее таргетам или превышают их, когда менеджмент ставит амбициозные и реалистичные цели на будущий год. И, наоборот, результаты хуже ожиданий, слабые цели на будущий год, отказ от дивидендов. Прозрачность компаний значительно влияет на динамику их акций и на ситуацию на рынке в целом. Для частных инвесторов публикация отчетности имеет критически важное значение, потому что, не зная о состоянии дел в компании, вы фактически покупаете кота в мешке», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Громкая премьера

«Одним из самых ожидаемых раскрытий финансовой информации в этом году является раскрытие Сбера по МСФО», — говорит инвестиционный аналитик Альберт Алешин.

Эксперт отмечает, что ожидаются сильные результаты: «Связано это, в первую очередь, с устойчивым тезисом о Сбере как о базовом, защитном активе в портфеле инвестора: с высокой предсказуемостью, сильной доходностью на капитал и устойчивостью к макроэкономическому фону».

Усиливает ожидания аналитиков от МСФО и опубликованная банком отчетность по РСБУ за январь: «Компания опубликовала довольно сильные результаты. Чистая прибыль выросла почти на 22% г/г благодаря опережающему росту чистых процентных доходов на 26% — чистая процентная маржа остается на высоких уровнях, рост чистого процентного дохода заметно опережает рост кредитного портфеля. Комиссионные доходы выросли на 3,6%. Расходы на резервы, на наш взгляд, все еще довольно высокие — они выросли на 22% г/г, стоимость риска составила 1,6% — тоже довольно высокий показатель. Операционные расходы выросли на 15% г/г», — отмечают аналитики компании БКС.

Того же мнения придерживаются и в «Цифра брокер».

«Январские результаты Сбера подтверждают, что банк начинает год в максимально сильной форме, — говорят эксперты. — Бизнес продолжает генерировать рекордную прибыль за счет устойчивых процентных доходов и высокого операционного рычага, при этом давление со стороны резервов постепенно ослабевает».

Отдельно аналитики отмечают баланс между ростом розничного сегмента и сдержанной динамикой в корпоративном кредитовании — такая конфигурация снижает волатильность результатов и поддерживает капитал.

Экономист Татьяна Минибаева считает, что текущая ситуация на рынке делает предстоящие публикации финансовой отчетности особенно значимыми.

«Сейчас инвесторы стали гораздо чувствительнее к качеству раскрытия информации и деталям отчетности, потому что рынок работает в условиях повышенной неопределенности. Именно поэтому крупные эмитенты с устойчивой бизнес-моделью задают тон всему рынку, и во многом именно от них зависит общий инвестиционный настрой. В банковском секторе особое внимание уделяется не только прибыли, но и качеству активов, достаточности капитала и способности генерировать стабильный денежный поток. В этом контексте действительно весь рынок ждет отчет Сбера по МСФО — не просто как формальность, а как ключевой ориентир, который задаст параметры ожиданий по дивидендам и станет базой для корректировки целевых уровней по всему сектору», — отмечает она.