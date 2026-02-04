Революционный симбиоз: первое интервью главы «Рив Гош» после входа в экосистему РВБ

Покупка сети парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош» со стороны РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) стала продолжением стратегического партнерства, о котором стороны объявили осенью прошлого года. Сделка выходит далеко за рамки усиления одной категории на маркетплейсе: речь идет о формировании омниканальной модели, в которой онлайн-платформа и развитая офлайн-розница работают как единая экосистема. О том, какие результаты уже принесло сотрудничество, почему сделку называют закономерным шагом и какие возможности она открывает для покупателей, брендов и селлеров, в интервью «Газете.Ru» рассказал президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

— Каковы промежуточные итоги партнерства «Рив Гош» и РВБ? — Первые результаты стали заметны уже в первые месяцы. Компания зафиксировала рост интереса к своим товарам на маркетплейсе по всем ключевым категориям — декоративная косметика, парфюмерия, уходовые средства, а также аптечная и профессиональная косметика. Отдельно нужно отметить рост спроса на мужскую косметику и парфюмерию.

«Рив Гош» присутствовал на маркетплейсах и раньше, но именно стратегическое партнерство с Wildberries дало принципиально иной масштаб. Мы расширили свое присутствие в России, включая отдаленные регионы.

Ключевым фактором роста стала инфраструктура Wildberries — прежде всего, развитая сеть пунктов выдачи заказов и отлаженная логистика. Благодаря партнерству мы смогли предложить нашу продукцию покупателям в регионах, где у нас нет офлайн-магазинов.

Да, у нас и раньше была доставка через партнерские сервисы, но именно интеграция с экосистемой Wildberries дала ощутимый эффект. Осенью мы заметно выросли по онлайн-заказам в регионах, где Рив Гош не представлен офлайн. Покупатель привык получать заказы быстро и в пешей доступности от дома — и для нас было важно встроиться в этот потребительский сценарий.

Наибольший рост числа заказов был зафиксирован в республиках Марий Эл, Алтай, Дагестан, Мордовия, Адыгея, Ингушетия и Хакасия, а также в Костромской, Тамбовской и Курганской областях. Во всех этих регионах работают пункты выдачи Wildberries, общее число которых сегодня превышает 94 тыс.

Дополнительный импульс развитию онлайн-продаж дала рекламная инфраструктура РВБ. В рамках партнерства для «Рив Гош» была запущена масштабная кампания на наружных носителях группы Russ, включая баннеры и цифровые экраны в пунктах выдачи заказов.

— Что стало основой для построения модели сотрудничества? — Стратегическое партнерство, объявленное в сентябре 2025 года, включало подключение «Рив Гош» к сервису Click&Collect Wildberries, запуск собственного раздела в каталоге площадки, участие в разделе «WB Бренды», а позднее – продажу со складов Wildberries.

Именно эта модель — сочетание онлайна и офлайна — и стала фундаментом для сделки по покупке «Рив Гош».

Для Wildberries это не просто усиление бьюти-категории, это шаг в сторону той модели, которая уже давно является трендом на зарубежных рынках электронной коммерции: когда онлайн-платформа и физическая розница перестают конкурировать и начинают дополнять друг друга.

В международной практике крупнейшие e-commerce игроки все чаще инвестируют в офлайн-форматы — от собственных магазинов и шоурумов до партнерств с розничными сетями. Это позволяет брендам быть ближе к покупателю, расширять сценарии взаимодействия и повышать доверие, особенно в категориях, где важен физический контакт с продуктом — таких как бьюти.

Косметика и парфюмерия — это опыт. Покупателю важно увидеть, попробовать, получить консультацию. И при этом он хочет удобства онлайна — выбора, доставки, бонусов. Объединение «Рив Гош» и РВБ как раз и создает такую бесшовную модель.

— Следовательно, инициатива стала своевременным ответом на тренд на омниканальность? — В России тенденция уже развивается, прежде всего через альтернативные модели продаж и получения заказов.

Маркетплейсы в нашей стране уже стали драйвером развития самовывоза и курьерской доставки — нам это было отчетливо видно как ретейлеру, который сотрудничает с площадкой. Это уже не просто ПВЗ, а целая инфраструктура, которая подстраивается под образ жизни покупателя.

Сделка с РВБ позволит «Рив Гош» встроиться в эту инфраструктуру системно. При этом она не означает отказа от развития физической розницы — напротив, создает дополнительные стимулы для роста офлайн-направления «Рив Гош».

При этом новые перспективы открываются и для брендов и селлеров бьюти-категории маркетплейса: интеграция «Рив Гош» в экосистему РВБ откроет для них новые сценарии роста.

— В чем еще вы видите преимущества развития «Рив Гош» в контуре экосистемы РБВ? — Аудитории «Рив Гош» и Wildberries во многом пересекаются, но при этом дополняют друг друга.

Наша ключевая аудитория — женщины старше 30 лет со средним и выше доходом, которые ценят качество и сервис. При этом нам важно работать и с более молодой аудиторией, которая привыкла покупать онлайн. Wildberries помогает нам быть релевантными для обеих групп.

Отдельным преимуществом являются технологические решения платформы — аналитика, персонализация и инструменты продвижения.

Мы видим большой потенциал в использовании технологий платформы. Это поможет нам лучше понимать клиента и сделать предложение максимально удобным и точным.

Сделка станет не просто корпоративным событием, а маркером трансформации всего бьюти-ретейла — в сторону гибридной модели, где границы между онлайном и офлайном стираются, а в центре экосистемы оказывается покупатель.