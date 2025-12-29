Сила стереотипов. Какие мифы подрывают продуктовую безопасность страны?

Импортное всегда кажется интереснее и притягательнее. Это нормальное любопытство, так устроена человеческая психика. Однако долгие годы советского дефицита, продуктовый беспредел 90-х и засилье рекламы зарубежных товаров довели ситуацию до абсурда. Российские бренды, даже очень качественные, стремясь занять нишу на рынке, прибегали к стратегии мимикрии: писали свое название латиницей, чтобы создать имидж иностранного происхождения. И до сих пор покупатель по привычке выбирает импортное. Между тем Россия, как и все крупные экономические державы, развивает доктрину своей продовольственной безопасности. В соответствии с ней отечественные производители должны полностью обеспечивать страну по ключевым видам продуктов — мясу, рыбе, зерну, сахару и многим другим. Как мифы и стереотипы, сложившиеся в обществе, влияют на развитие отечественной пищевой промышленности и внедрение инноваций — в материале «Газеты.Ru».

За последние годы Россия достигла огромных успехов в обеспечении внутреннего рынка собственными продуктами. Например, за 10 лет с 2014 по 2024 год сельхозпроизводство в нашей стране выросло на 33%, производство в пищевой промышленности — на 43%, а экспорт продукции АПК — в 2,5 раза.

Уровень так называемой «самообеспеченности мясом и мясопродуктами» на конец 2024 года составил 101,5%. При том, что пороговый уровень, указанный в доктрине продовольственной безопасности, был на отметке 85%.

Похожая ситуация сложилась в производстве рыбы, сахара и картофеля. Рост выпуска молочной продукции, кондитерских изделий, овощей, фруктов и ягод за последние годы стал устойчивым трендом. Активно развивается хмелеводство, что позволяет выпускать высококачественное пиво полностью на российском сырье. Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке экспорта зерна и мяса, а также третье место по поставкам всей сельскохозяйственной продукции.

При этом внутри России отечественным производителям подчас приходится сталкиваться с предвзятым отношением к своей продукции. «В потребительском сознании до сих пор встречаются два устойчивых представления о качестве продуктов. Первое — что импортное по определению лучше. Второе — что подлинный стандарт качества остался в советском прошлом вместе с ГОСТами. Оба этих подхода сегодня во многом устарели и не отражают реального состояния продовольственного рынка», — отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов.

Время фантиков

По мнению эксперта, миф об импортном превосходстве во многом сформировался еще в 1990-е годы, когда иностранные продукты стали символом изобилия и разнообразия. Это неудивительно: после тотального дефицита и пустых полок времен СССР поток ярких разноцветных упаковок, непривычных продуктов, неожиданных, пусть и химозных, вкусов произвели ошеломительное впечатление.

Одновременно появилась всепроникающая реклама импортных шоколадных батончиков, жевательной резинки, напитков и самых разных продуктов. Дальше — больше, и так почти 30 лет: по телевидению в основном крутились ролики западных брендов и в каждом говорилось о непревзойденном качестве и вкусе.

По словам Анатолия Тихонова, эта лояльность к зарубежным брендам во многом сохраняется по инерции, однако она не учитывает технологический рывок, который за последние десятилетия совершил российский агропромышленный комплекс.

Например, еще с конца нулевых многие известные и популярные сорта пива не импортируются из-за границы, а выпускаются внутри России. Такая же локализация производства произошла во многих сферах АПК. Молочные продукты, детское питание, сладости, корма для животных, безалкогольные напитки и многие другие товары годами производились под иностранными брендами на территории России.

Только выработанная красивой рекламой привычка заставляла покупателей выбирать товар с зарубежным логотипом. Отечественные бренды давно производятся на тех же мощностях и отличаются отменным качеством. И это еще не все.

Продуктовые фейки

Ситуацию усугубляет информационный шум и самые разнообразные фейки, связанные с питанием. Ведь в последние годы практически все продукты вдруг стали исключительно вредными, а промышленное производство еды сделалось чуть ли не врагом рода человеческого.

Годами соцсети тиражируют ролики о вреде молока, растительных масел, мяса и практически всего, чем люди питались на протяжении своей истории. Часто о свойствах тех или иных продуктов рассуждают так называемые диетологи, у которых нет медицинского образования, а к экспертизе привлекаются квазиэксперты без необходимых компетенций. И самое главное — ни те, ни другие не несут никакой ответственности за свои рекомендации.

В итоге фейковые сообщения, например, о том, что в рафинированном растительном масле содержится бензин или что молочные продукты нельзя есть вообще всем взрослым, подаются как доказанный факт. Такой информационный шум усиливает потребительское беспокойство и создает искусственные барьеры между покупателем и производителем, который предлагает достойный продукт.

До сих пор в массовом сознании сохраняется установка, что импортная продукция является более качественной и безопасной. Международные корпорации десятилетиями тратили огромные бюджеты, чтобы донести эту идею до потребителей и сформировать у них психологическую зависимость от зарубежных товаров. Такой подход обескураживает, лишает ориентиров и делает покупателя беззащитным перед рекламной ложью и непроверенной информацией из соцсетей.

На деле в России действует продуманная и весьма строгая система нормативов и контроля в сфере продовольствия.

«Качество российских продуктов контролируется на нескольких уровнях: Роспотребнадзором, Россельхознадзором и Роскачеством, с обязательным соответствием национальным стандартам (ГОСТ). Это обеспечивает их безопасность и позволяет наращивать экспорт. Так, с 2014 по 2024 годы экспорт молочной продукции вырос на 34%, что подтверждает ее конкурентоспособность на международном рынке по таким ключевым параметрам, как качество и безопасность, соответствующие в том числе и стандартам ISO», — комментирует эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА, ведущего российского кредитно-рейтингового агентства, Антон Тренин.

Осознать очевидное

Многие российские потребители до сих пор живут сразу в двух измерениях. С одной стороны, они продолжают считать, что иностранные продукты лучше, но с другой — все равно покупают отечественное. Ведь продукция российских компаний всегда будет свежее и дешевле, просто из-за отсутствия транспортной составляющей и таможенных пошлин.

Кроме того, нам действительно есть, чем гордиться. Ведь за последние 10 лет выросли не только объемы производства. Существенно улучшилось качество продуктов, которые продаются в российских магазинах. Изменения затронули всю пищевую линейку — от мяса и молока до сладостей и пива.

В результате все больше покупателей начинают осознанно выбирать продукцию российских компаний.

«Это проявление своего рода гражданской позиции. Люди чувствуют роль личной ответственности в поддержке развивающихся российских брендов и своего вклада в построение национальной экономики, независимой от внешних воздействий», — отмечает директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

По данным исследования, 70% опрошенных граждан скорее купят продукт, если узнают, что он сделан в России. В некоторых сегментах этот процент выше. Опубликованный недавно опрос показал, что 73% россиян предпочитают пиво российского производства, выделяя качество, вкус и цену напитка. Причем особенно заметно растет потребление в сегментах премиум и супер-премиум. На рынке кондитерских изделий доля российской продукции составляет 90%.

Все это говорит о том, что доктрина продовольственной безопасности работает. «Она разработана для защиты национальной экономики от внешних рисков, включая продовольственные эмбарго, резкие колебания мировых цен на сырье и геополитические кризисы, а также для гарантированного стабильного снабжения населения качественными базовыми продуктами в любых условиях, от чрезвычайных ситуаций до экономических потрясений. Реализация доктрины через системную государственную поддержку АПК — субсидии фермерам, модернизацию производства, развитие инфраструктуры и научные инновации — позволила России не только достичь полной самодостаточности в ключевых продовольственных категориях, но и стать крупным экспортером зерна, мяса и молочной продукции, укрепив позиции на глобальном рынке», — отмечает Антон Тренин.

Сейчас буквально на наших глазах выстраиваются здоровые отношения и осознанный диалог между потребителем и производителем. Например, год назад исследователи зафиксировали устойчивый рост спроса на продукты для ЗОЖ. А в этом году произошел заметный рост производства по всем направлениям этого сегмента — от продуктов из злаков до функционального молочного питания.

Такой диалог и развитие агропрома в целом невозможны без инвестиций и внедрения инноваций. Расширение внутреннего производства и совершенствование технологий — ключ к укреплению продовольственной безопасности страны. Осознанный выбор продукции отечественных предприятий поможет избавиться от стереотипов и разрушить надуманные кринж-теории. Это важный шаг к достижению подлинного суверенитета и стабильности российского продовольственного сектора.