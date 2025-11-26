«Все должны платить одинаково». Депутат Сенин — о запрете скидок на маркетплейсах и рисках для покупателей

Депутат Сенин выступил за одинаковую цену на товары на маркетплейсах для всех

В Госдуме обсуждаются меры, которые позволят устанавливать одинаковую цену товаров на маркетплейсах вне зависимости от того, какую карту использует покупатель. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил депутат Государственной думы, член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин. Он объяснил, как зависящие от способа оплаты скидки могут стать первым шагом к росту цен и созданию финансовой монополии, неподконтрольной регуляторам.

— Владимир Борисович, недавно был принят закон о регулировании платформенной экономики. Как вы считаете, решает ли он все существующие проблемы?

— Я бы хотел начать с того, что еще больше года назад, в июле, в одном из интервью я говорил, что если маркетплейсы позиционируют себя исключительно как площадку для выставления товаров и имеют процент с продаж, то логично, что все продавцы и покупатели должны иметь равные условия. И платформа не должна заниматься бизнесом, который связан с предоставлением у себя, по сути, платежных, финансовых, кредитных услуг, пользуясь своим, в общем-то, монопольным положением. А если дело обстоит не так, то должны быть соответствующие регулирования.

Решать вопрос можно либо прямым запретом, либо внедрением соответствующих нормативов, которые уже активно используются, например, в банковском регулировании. Здесь ключевая задача состоит в том, чтобы не допустить монополизации этого рынка и сохранить конкуренцию.

То, что я сейчас озвучил, сохраняет свою актуальность и сегодня. Принятый закон, конечно, заложил основные принципы правового регулирования платформ, и это главный результат. Долгое время ничего этого не было, что создавало правовую неопределенность. Сегодня же законом прописаны обязанности владельцев цифровых платформ, правила взаимоотношений, возникающих между операторами и посредниками цифровых платформ, их партнерами, пользователями и иными лицами в связи с продажей товаров, выполнением работы, оказанием услуг.

При обсуждении законопроекта в Государственной думе ряд принципиальных вопросов, чтобы не тормозить принятие закона, был отложен, и прежде всего речь идет о недискриминационном доступе всех кредитных организаций на цифровые платформы. Этот вопрос никто не снимал с повестки дня и не забыл про него. Сейчас эта тема снова актуальна и активно обсуждается.

— Вы имеете в виду идею запрета скидок, зависящих от карты банка маркетплейса?

— Да, здесь принципиально важно обеспечить именно недискриминационный доступ всех участников рынка к платформам, прекратить и не допускать ценовой демпинг. Стоит сказать, что такая практика наблюдается не на всех площадках. Речь идет о крупнейших маркетплейсах, которые являются фактически монополистами в своей отрасли. По оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на них приходится порядка 80% рынка. Это означает, что они установили в нем доминирующее положение. Если компании выстраивают монопольную политику в одном секторе и затем стремятся выстроить ее в другом, то это, конечно, не может не вызывать вопросов со стороны участников рынка и контролирующих органов.

Цена товара не может и не должна зависеть от эмитента банковской карты, которой оплачивается товар. Единая цена — это защита не банков, а прежде всего граждан. Все должны платить одинаково за один и тот же товар вне зависимости от того, какую карту тебе выдал тот или иной банк.

— Чем скидки на цифровых платформах отличаются от кэшбека, который предлагают банки?

— Прежде всего Банк России последовательно проводит политику, которая направлена на защиту прав потребителей банковских услуг. Сегодня у всех граждан есть возможность беспрепятственно и без дополнительных условий ознакомиться с документами, которые содержат абсолютно полную информацию по банковскому кэшбэку. За этим пристально следят и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба. В свою очередь, скидки на маркетплейсах, которые зависят исключительно от способа оплаты, никак не регулируются. Такой демпинг может оплачиваться за счет повышения цен на другие товары, за счет комиссий, штрафов и навязанных услуг селлера, за счет различных маневров финансовой оптимизации. Кстати, об этом недавно высказался и глава Сбербанка Герман Греф.

Даже если эти скидки по картам маркетплейсов отменят и площадки в моменте отреагируют на это показательным удорожанием по ряду позиций, они не станут удерживать заведомо высокие цены. В противном случае они быстро проиграют борьбу своим конкурентам.

— Могут ли банки предложить гражданам какую-то альтернативу вместо скидок, если им предоставить доступ на цифровые платформы?

— Цифровые посреднические платформы в силу своей экономической значимости и теперь уже в силу масштаба и социальной значимости являются частью общенациональной финансовой инфраструктуры, поэтому должны соблюдаться ключевые принципы конкуренции. Банки могут через программы лояльности взаимодействовать с клиентами, предлагать решения. Судя по программам кэшбэка, которые сегодня есть, банки готовы и дальше инвестировать в эти решения.

— Почему банки самих маркетплейсов не могут делать то же самое?

— В основе работы банков и бизнес-моделей банков лежит прежде всего капитал. И чтобы банкам маркетплейсов предлагать такие скидки, у них должно быть достаточно собственного капитала. Вопрос заключается в том, достаточно ли капитала. Когда у гигантской торговой площадки появляется собственный банк, это в потенциале создает системные риски и возможность использовать монопольные преимущества.

Во всем мире крупные маркетплейсы выводят финансовые сервисы в отдельные лицензированные структуры, работают через партнерские банки и попадают под полноценный финансовый надзор. Это не должно быть просто еще одним сервисом внутри приложения. Я убежден, что финансовый блок маркетплейсов должен быть целиком и полностью поднадзорным Банку России. Естественно, включая и нормативы по капиталу.

— Понятно, что для обычных пользователей скидки выглядят более привлекательно, чем их отсутствие. Несет ли такая ценовая политика какие-то риски для клиентов?

— Стандартная практика монополии заключается в следующем: сначала стремительный рост за счет заведомо низких цен и повышение цен после выхода на доминирующее рыночное положение. Чем ниже цены сейчас, тем выше они могут стать потом. Надо, чтобы скидки имели не только клиенты банков крупнейших платформ, а все граждане, независимо от того, какой банковской картой они оплачивают такие покупки.

Также необходимость полноценно защитить клиентов от утечек персональных данных. Сама финансовая инфраструктура клиентского сервиса маркетплейсов — это не стандарты банковской отрасли. Электронные кошельки не защищены системой страхования вкладов.

— Что по этому поводу думает ЦБ?

— На мой взгляд, регулятор видит и понимает риски всей этой ситуации. Насколько я понимаю, позиция ЦБ заключается в том, чтобы исключить возможность дифференциации цены в зависимости от использования электронного средства платежа. И тогда программы лояльности банков – это предмет непосредственно отношения банка и клиента. Этот подход направлен на выравнивание конкурентной среды и позволит исключить дискриминирующие практики на маркетплейсах.

У Банка России есть и другой возможный подход к регулированию этой ситуации — это запрет продажи продуктов финорганизаций, которые аффилированы с операторами крупнейших цифровых платформ, на таких платформах. Я считаю, что позиция Банка России в этом вопросе адекватна и конструктивна, и с такой позицией можно обсуждать предложения и подходы и вырабатывать решения в интересах и граждан, и участников рынка.

— Есть ли лично у вас какие-то предложения относительно всей этой ситуации?

— Во-первых, необходимо устранить преференции для монополий, не допускать, чтобы маркетплейсы устанавливали разные цены в зависимости от того, какой картой платит клиент.

Во-вторых, нужна более активная позиция Федеральной антимонопольной службы. Можно ограничить доли рынка, как это сделано в физической торговле: на двух крупнейших ритейлеров приходится лишь 27% рынка, а на 10 крупнейших — 42%. Если это невозможно, то ФАС могла бы задавать правила ценообразования скидок, штрафов, условий доступа внешних игроков. В целом, вопрос, иметь ли свои банки маркетплейсам, требует отдельной детальной проработки.

В-третьих, необходимо ввести запрет на продажу через крупнейшие цифровые платформы продуктов финансовых организаций, связанных с операторами данных цифровых платформ.

Я считаю, что маркетплейсы являются системно значимой инфраструктурой для экономики и должны быть равноудалены от поставщиков финансовых товаров и услуг. Со своей стороны, аффилированные с ними кредитные организации должны конкурировать с другими банками на равных и работать на общих основаниях, установленных регуляторами. Поэтому при дальнейшей работе по совершенствованию правового регулирования платформенной экономики мы обязательно к этому придем, и чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше и для рынка, и для граждан.