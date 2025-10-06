Персонализация, ИИ и свои решения: как идет технологическая трансформация авиации в России

Авиация — одна из самых технологически развитых отраслей во всем мире, и наша страна не исключение. Однако три года назад, на фоне ухода зарубежных ИТ-поставщиков, российским авиакомпаниям пришлось срочно пересматривать свои цифровые стратегии и полностью переходить на отечественные разработки. Так, руководство «Аэрофлота» приняло решение о создании дочерней компании «АФЛТ-Системс», чтобы вывести свои ИТ-проекты и весь российский авиатех на принципиально новый уровень. О высотах, к которым стремится ИТ-дочка крупнейшего национального перевозчика и преградах, которые приходится преодолевать на пути, в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «АФЛТ-Системс» Денис Попов.

— Какие задачи цифровой трансформации «Аэрофлота» решает «АФЛТ-Системс»? Какие из реализованных компанией проектов наиболее значимы?

— «Аэрофлот» создал «АФЛТ-Системс» как ответ на те вызовы, с которыми столкнулась российская авиация после ухода зарубежных вендоров. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать российские аналоги уже привычных для отрасли иностранных продуктов. Кроме того, они должны соответствовать растущим потребностям рынка и идти в ногу с мировыми трендами.

Сегодня наши разработки применимы во всех направлениях деятельности современной авиакомпании — от систем для поддержки бизнес-эффективности до автоматизации внутренних процессов.

Среди ключевых проектов — решения для электронной коммерции, работы с большими данными, сопровождения сетевой инфраструктуры и, конечно, производственные системы.

В нашем портфеле — сервис планирования полетов FlyNav, электронный портфель пилота FlyBag, системы для обмена данными (СОДА), управления доходами (FlySmartRevenue), технического обслуживания и ремонта самолетов (ТОиР) и еще несколько десятков продуктов, которые созданы полностью на российских технологиях и максимально адаптированы под отраслевые запросы.

— В чем заключается специфика разработки ИТ-решений для авиационной отрасли? Какие уникальные требования необходимо учитывать? В чем основная сложность цифровизации авиатеха?

— Наша авиация находится в активной фазе импортозамещения. Многие сервисы, к которым мы уже привыкли, приходится разрабатывать заново и практически с нуля — российские технологии имеют свою специфику, и зарубежный опыт зачастую не применим в работе с ними. При этом необходимо удовлетворять высокие стандарты отрасли, как в части работы с данными, так и во всем, что касается безопасности полетов.

Ответственность при разработке решений для авиации очень высока — все системы должны работать стабильно и без перебоев.

Чтобы это обеспечить, ИТ-специалистам приходится учитывать множество факторов, в том числе требования регулятора, и глубоко погружаться во все процессы заказчика. Найти полностью готового специалиста практически невозможно, даже опытному разработчику требуется время на приобретение необходимой экспертизы.

Кроме того, с ростом цифровизации отрасль становится мишенью для кибератак. Авиакомпании выполняют сотни рейсов в день, обеспечивая транспортную доступность для пассажиров, поэтому критически важно защитить ИТ-инфраструктуру.

Очевидно, российскому авиатеху еще предстоит пройти большой путь, но несмотря на все трудности, мы четко понимаем, что наши цели достижимы.

— Какие мировые ИТ-тренды в авиационной отрасли вы считаете наиболее перспективными для внедрения в России?

— Один из главных общемировых трендов — использование искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации рутинных операций. Эти технологии могут стать незаменимым подспорьем в принятии решений — от управления расписанием до реагирования на сбои. С их помощью также можно улучшить клиентский опыт, внедряя умных помощников в точках контакта с пассажирами. Таким образом мы обеспечим полное сопровождение, начиная с поиска предложения и заканчивая послеполетным обслуживанием.

Еще один глобальный тренд — бесшовный пассажирский путь, и российской авиации важно его поддерживать.

Это подразумевает широкое внедрение самостоятельных сервисов: онлайн-регистрация, электронные посадочные талоны, высокоскоростной интернет на борту через низкоорбитальные спутники, киоски самообслуживания багажа, а также биометрическая идентификация пассажиров при досмотре и посадке. Ожидается, что в ближайшей перспективе крупнейшие российские авиакомпании обеспечат внедрение биометрии.

Такие технологии заметно сокращают очереди и ускоряют процессы, что критически важно при ограниченных ресурсах аэропортов. В российских реалиях это поможет компенсировать нехватку персонала и повысить пропускную способность терминалов.

Другой важный аспект — информирование и сервис.

Мировые аэропорты внедряют цифровые инструменты навигации, например, 3D-карты терминалов, а также роботов-консультантов для помощи пассажирам. Российским авиакомпаниям необходимо развивать свои мобильные приложения для мгновенных уведомлений о статусе рейсов и любых изменениях, с мультиязычными чат-ботами поддержки.

Они позволят оперативно реагировать на запросы, предлагать альтернативы при сбоях и тем самым удерживать лояльность пассажиров. Такие решения помогут повысить качество сервиса, не увеличивая штат пропорционально росту перевозок.

— Какое влияние на авиационную отрасль оказывает развитие искусственного интеллекта? Какие мировые тренды можно назвать прорывными?

— ИИ-технологии трансформируют все ключевые процессы и помогают повышать эффективность, безопасность и качество обслуживания пассажиров. Можно выделить несколько основных направлений применения ИИ.

Во-первых, обслуживание клиентов. Чат-боты и виртуальные ассистенты на базе ИИ помогают обрабатывать запросы пассажиров, предоставлять информацию и персонализированные рекомендации по бронированию и услугам. К тому же ИИ способен повысить эффективность маршрутной сети с точки зрения удовлетворения потребительского спроса — обеспечивая стабильно высокую загрузку воздушных судов при оптимальном ценообразовании.

Во-вторых, все, что касается предполетной подготовки. Это техническое обслуживание и ремонт самолетов.

ИИ анализирует данные с датчиков и историю ремонтов воздушных судов, прогнозируя возможные неисправности, что снижает простои и повышает безопасность.

Сюда также относится планирование полетов: ИИ автономно генерирует план и корректирует маршрут в зависимости от погодных условий и загруженности аэродромов. Учитывает топливную эффективность для построения оптимального пути, сокращая расходы и время. И управление экипажем: ИИ оптимизирует расписание персонала с учетом нормативов, предпочтений и оптимального использования ресурсов.

В-третьих, применение ИИ во время полетов. Технология позволяет повысить безопасность воздушного движения благодаря анализу больших данных в реальном времени для предотвращения потенциальных аварийных ситуаций и перегрузок воздушного пространства.

— «Аэрофлот» сегодня уже использует решения на основе ИИ? В каких направлениях его внедрение планируется в дальнейшем?

— Да, весной 2025 года авиакомпания запустила чат-бота с генеративным ИИ, который в реальном времени обрабатывает запросы клиентов и помогает улучшить качество обслуживания.

Также «Аэрофлот» внедряет автоматизированную систему управления доходами, основанную на нейросетях, для точного прогнозирования спроса на авиабилеты в период от нескольких дней до года.

Это позволяет динамически формировать персонализированные предложения и эффективно использовать емкости воздушных судов.

Кроме того, «Аэрофлот» прорабатывает вопрос интеграции искусственного интеллекта в ряд своих систем в формате единой внутренней платформы. Такая платформа позволит создавать ИИ-решения для выполнения широкого спектра задач. В первую очередь — автоматизации рутинных процессов, коммерческого управления и повышения топливной эффективности, а также технического обслуживания и ремонта.

— Какие перспективы развития сегодня открываются для авиационной отрасли, как с ними соотносится стратегия «Аэрофлота» как крупнейшего авиаперевозчика страны и какую роль при этом играет «АФЛТ-Системс»?

— Мы много говорили про общемировые тренды — развитие авиации в России не оторвано от них. «Аэрофлот» также учитывает эти тенденции в своей ИТ-стратегии. В ближайших планах: персонализация услуг, широкое применение ИИ-технологий и полный переход на отечественные решения.

Изменения потребуют постоянного улучшения процессов в авиакомпании — от производственной деятельности до внутренних функций, — их пересмотра и внедрения новых современных подходов. Свою роль мы видим в качестве технологического партнера «Аэрофлота», который обеспечит ИТ-поддержку по всем этим направлениям.