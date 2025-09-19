Поддержка бизнеса: как в России помогают предпринимателям

Малый бизнес в России является важнейшим двигателем экономического роста. Однако, несмотря на значимость этих предприятий для экономики, многие малые компании сталкиваются с ограничениями в получении финансирования. На ситуацию влияет высокая ключевая ставка Банка России и стоимость кредитных ресурсов, что приводит к замедлению развития таких бизнесов. В этом контексте важность льготного кредитования как инструмента государственной поддержки становится особенно очевидной.

Роль льготного кредитования в поддержке малого бизнеса

«Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 млн субъектов МСП», — отмечает министр экономического развития Максим Решетников.

Стоит отметить, что для поддержки, стабильного роста и развития малого предпринимательства в России необходим комплекс мер, поддерживаемых как со стороны финансовых институтов, так и со стороны государства.

На стратегической сессии в апреле премьер-министр Михаил Мишустин обозначил приоритеты экономической политики в части поддержки предпринимательства:

«Инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%. Это предопределило динамику экономики в целом. Напомню, рост российской экономики в прошлом году был выше среднемировых уровней. Нужно совершенствовать механизмы и условия для вовлечения инвестиций, чтобы стимулировать дальнейший рост. По поручению президента правительство формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая определит основные направления усилий на ближайшие пять лет».

Мишустин также отметил, что одна из основных задач кабмина — снижение административной нагрузки для предприятий. Много и других мер поддержки, особенно для малого и среднего бизнеса.

Одной из таких мер поддержки, последовательно реализуемых на федеральном уровне, стало льготное кредитование. Оно играет ключевую роль в стимулировании развития малого предпринимательства в России. Программы, поддерживаемые как государством, так и финансовыми институтами, помогают предпринимателям снизить долговую нагрузку и облегчить доступ к долгосрочным кредитам по сниженным процентным ставкам. Это позволяет малым компаниям инвестировать в новые проекты, обновлять оборудование, расширять производственные мощности и предоставлять новые рабочие места.

Программы льготного кредитования: примеры

В последние годы в России была внедрена целая серия программ льготного кредитования для малого бизнеса, которые позволили многим компаниям получить доступ к необходимым финансовым средствам.

Среди ключевых мер — поручительство Корпорации МСП, которое особенно актуально для тех, у кого нет собственного залога. Такая форма поддержки позволяет получить более выгодные условия кредитования: пониженную ставку и увеличенную сумму. Максимальный размер кредита при этом может достигать 150 млн рублей, а использовать его можно на любые бизнес-задачи.

Для предпринимателей из Москвы, Чувашии, Новосибирской и Орловской областей действует программа поточного поручительства через региональные гарантийные организации. Комиссия за поручительство компенсируется за счет скидки, применяемой к кредитной (к процентной) ставке. Максимальная сумма по данной программе — до 20 млн рублей, цели кредитования — любые.

В Москве доступна программа льготного кредитования в рамках постановления Правительства №1428. Кредиты выдаются по сниженной ставке — половина ключевой ставки Банка России плюс 5 процентных пунктов (на август 2025 года — 14%). Льготная ставка действует в течение первого года, срок кредита может составлять до 10 лет, а максимальная сумма — до 30 млн рублей.

При отсутствии залога предприниматель может воспользоваться поручительством Московского гарантийного фонда. В некоторых регионах работает Программа стимулирования кредитования для бизнеса. Она позволяет получить финансирование по ставке, равной ключевой ставке ЦБ (на сегодняшний день — 18%) сроком до 12 месяцев. Срок кредита — от 18 до 120 месяцев. Максимальная сумма — до 30 млн рублей, цели кредитования включают пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты. Для участия в программе требуется поручительство Корпорации МСП.

Необходимо отметить, что кредитование малого бизнеса также способствует развитию инновационных отраслей. Программы льготного кредитования дают возможность молодым компаниям, работающим в сфере высоких технологий и научных исследований, получить нужные инвестиции для масштабирования своего бизнеса.

Перспективы развития льготного кредитования

Льготное кредитование безусловно играет важную роль в развитии экономики и поддержке малого бизнеса. Однако для дальнейшего улучшения ситуации необходимо совершенствовать систему, обеспечивать более широкий доступ к таким программам и разрабатывать новые механизмы, которые смогут удовлетворить потребности предпринимателей. Важно, чтобы государственные и финансовые институты продолжали работать над снижением административных барьеров и повышением доступности льготных кредитов.

Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка, в рамках XXI Международного банковского форума в Сочи обратил внимание на необходимость развития системы гарантийной поддержки, которая позволит банкам продолжать выдавать кредиты малому бизнесу на льготных условиях. Также Верхошинский считает, что развитию льготного кредитования способствует удобная цифровая среда: «Нет другой такой страны, где среду для работы предпринимателя обеспечили банки и регулятор так, как в России, — отметил топ-менеджер. — В банках все онлайн. Бухгалтерия, юридические и налоговые вопросы: вся бюрократия снята с предпринимателей».

Вывод

Льготное кредитование — это не просто мера поддержки, это стратегический инструмент для устойчивого экономического роста и развития малых предприятий. Система, поддерживаемая государством и финансовыми институтами, помогает предпринимателям преодолевать кризисы, улучшать финансовую устойчивость и развивать инновации. Однако для того, чтобы программы были еще более эффективными, необходимо совершенствовать их условия, повышать доступность и обеспечивать необходимую консультационную поддержку.

Важно, чтобы такие меры продолжали стимулировать рост экономики и обеспечивали новые возможности для малого бизнеса в России.