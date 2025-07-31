Новая реальность: Россия вступила в эпоху платформенной экономики

Рынок и государство заинтересованы в ускорении развития платформенной экономики. Появление неотех-платформ становится главным условием технологической революции в экономике. Почему это глобальная тенденция — в материале «Газеты. Ru».

Ключевое звено взаимодействия бизнеса и потребителя

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании платформенной экономики России (известен также как «закон о маркетплейсах»). Одним из ключевых решений депутатов стал перенос сроков вступления закона в силу на 1 октября 2026 года с 1 марта 2027 года. При этом некоторые парламентарии даже настаивали на еще более раннем внедрении регулирования — с 1 марта 2026 года. Как пояснил глава Минэкономики Максим Решетников, это обусловлено необходимостью скорейшего внедрения новых правовых механизмов.

Дискуссия о регулировании онлайн-платформ, включая маркетплейсы, ведется с 2024 года. Инициатива принадлежит правительству Российской Федерации. В феврале заместитель председателя и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркивал необходимость специального регулирования цифровых платформ для предотвращения приобретения гражданами товаров, представляющих угрозу здоровью и не прошедших сертификацию. Регулирование призвано обеспечить комфортность предоставляемых сервисов и прозрачность взаимодействия пользователей и компаний с цифровыми платформами.

В июне 2025 года на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике.

Платформы становятся ключевым звеном взаимодействия бизнеса и потребителя, что создает необходимость внесения изменений в законодательство.

Регуляторы подчеркивают значимость происходящих перемен. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге выразила уверенность в изменении характера экономической деятельности: «Платформизация всей экономики — важнейший сдвиг, который мы переживаем. Здесь меняются не только технологии, но и правила игры, правила взаимодействия и производителей, и потребителей».

Эра неотех-платформ

Новый закон вводит терминологию, определяющую ключевые понятия современной экономики. Среди основных терминов — «платформенная экономика», характеризующая систему взаимоотношений предпринимателей через онлайн-площадки, и «цифровая платформа», представляющая собой информационные ресурсы для осуществления предпринимательской деятельности, включая продажу товаров и оказание услуг.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский в ходе дискуссии на пленарной сессии Финансового конгресса предложил новый термин: неотех-платформы, отметив, что новые мультифункциональные компании — «не просто банки, это будущие гиганты, неотех-платформы, объединяющие финансы, торговлю, IT и коммуникации».

Еще одной заметной тенденцией последних лет стало активное проникновение крупных онлайн-платформ в банковскую сферу.

Многие маркетплейсы начали создавать собственные финансовые структуры, стремясь удержать финансы внутри своей экосистемы. Параллельно они активно продвигают традиционные банковские услуги, такие как депозиты и кредитные продукты. Благодаря этому «Яндекс.Банк» и «Озон-Банк» уже заняли прочные позиции среди пятидесяти крупнейших российских банков по объему привлеченных частных вкладов. Совсем недавно аналогичным путём пошёл и крупнейший российский ритейлер Wildberries.

Конкуренция между торговыми площадками и традиционными финансовыми учреждениями усиливается с каждым днем.

Торговые площадки все чаще получают банковские лицензии и внедряют собственные платежные решения. Их взаимодействие с банковской системой становится крайне важным вопросом современности.

Начало положено

Первый заместитель главы Банка России Владимир Чистюхин, акцентировал внимание на необходимости реформирования нормативной базы: «Мы вынуждены учитывать влияние больших электронных платформ и тех банков, которые будут взаимодействовать. Я вижу, что сейчас на первый план выходит то, где клиент проводит время. А проводят они его именно на электронных платформах. И если не идентичные, то новые правила всё равно важно проработать».

Одним из важных вопросов стало обеспечение равных возможностей для всех участников цифрового пространства.

Глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выступил с инициативой закрепить в документе принцип равенства доступа банков к сотрудничеству с маркетплейсами, исключающий ситуацию, когда продавец вынужден выбирать конкретного кредитора. Однако данное предложение пока не вошло в итоговую версию документа.

Но, возможно, закон в будущем будет дорабатываться. По крайней мере, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина назвала его «первой ласточкой», которая создает основу для дальнейшего развития и регулирования цифровой экономики.

Он создаст основу для дальнейшего регулирования цифровой экономики, которая, по ее словам, стала «отдельной отраслью».

Особое внимание уделяется последствиям перехода к новой экономической структуре. Экспертные оценки подтверждают ожидания серьезных изменений на российском финансовом рынке.