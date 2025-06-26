Конструктивный диалог: как Health & Nutrition работает с регионами

Председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов рассказал, как компания строит свою работу в регионах и какую роль играют сотрудники заводов в регионах в развитии всей компании.

— Компания Health & Nutrition управляет широкой сетью заводов, расположенных в самых разных регионах страны, от Москвы и Петербурга до Восточной Сибири. Что для вас правильная работа с регионами, как вы взаимодействуете с местными сообществами, властями?

— Для нас именно регионы – это основа продовольственной безопасности страны. Там живут и работают наши сотрудники, там находятся заводы, фермы, склады. Мы производим молочную продукцию, это жизненно важный, но скоропортящийся продукт, и поэтому нам важно производить ближе к потребителю. Но мы не просто производим: мы живем в этих сообществах, растем вместе с ними и чувствуем ответственность за каждое принятое решение. Наше сердце действительно бьется в регионах.

— Что входит в вашу стратегию регионального присутствия?

— Мы развиваем производство, модернизируем заводы, инвестируем в технологии и обучение персонала. Например, в этом году открыли новую линию на комбинате в Самаре. На прошедшем ПМЭФ подписали крупные соглашения о реализации инвестпроектов в Московской, Курганской, Самарской областях на общую сумму более 5 млрд рублей. Это и новые рабочие места, и повышение качества продукции, и вклад в экономику региона.

Всего же до 2030 года мы намерены направить на развитие компании более 100 млрд руб., и эти деньги пойдут в первую очередь на развитие наших производств в регионах, на создание там современных, качественных рабочих мест, и в конечном итоге это отразится и на инвестиционной привлекательности регионов, и на собираемых налогах.

Активно работаем с неравнодушными сотрудниками: сейчас мы запустили большую программу, направленную на вовлечение сотрудников и их семей в жизнь как компании, так и местных сообществ. Компанию назвали «Перезагрузка 2.0», и в рамках нее, в том числе мы проводим конкурс лучших волонтерских проектов в своих регионах, поддерживаем и организуем спортивные мероприятия. Мы видим инициативность наших людей, и мы хотим их в этом поддерживать.

Мы поддерживаем местные школы, детские сады, медицинские учреждения. Запускаем просветительские программы о правильном питании, организуем спортивные и экологические инициативы. Проводим профориентационные мероприятия для школьников на наших заводах.

— Как вы взаимодействуете с местными властями?

— У нас выстроен конструктивный диалог с большинством региональных администраций. В большинстве случаев мы видим крайне лояльный по отношению к бизнесу и инвестору подход со стороны руководства регионов, готовность вникать в проблемы, находить наилучшие решения и для общества, и для производства. Со своей стороны мы всегда хотим приходить к региональным властям не с проблемами, а с решениями.

Например, с Московской областью работаем над запуском агроклассов – это синергия бизнеса, власти и образования. И это важный шаг в том числе для регионов, поскольку позволит сохранить талантливых, умных молодых людей в своих родных городах, и предложить им достойное трудоустройство.

К сожалению, в отдельных регионах, в частности в Липецке, мы не всегда находим взаимопонимание с руководством региона. Это тормозит реализацию многих проектов, как инвестиционных, так и социальных, которые хотелось бы реализовать.

— Какую роль играют сотрудники заводов в регионах в развитии всей компании?

— Ключевую. Никакой центр в Москве не сможет эффективно управлять производством, если не опирается на сильную, мотивированную команду на местах. Именно региональные сотрудники лучше всех понимают, что нужно заводу, какие есть резервы, какие предложения можно внести. Поэтому мы системно вкладываемся в обучение, вовлечение, развитие локальных команд. И когда видим, как рядовые сотрудники растут до проектных лидеров, расширяют свои компетенции, нарабатывают не только профессиональный опыт, но и опыт участия в важных социальных и общественных проектах – это для нас важнее любой статистики. Мы растем вместе с нашими людьми, и это и есть устойчивое развитие.

— Что для вас значит быть частью местного сообщества?

— Это не про маркетинг и не про отчеты. Это про людей. Когда ты знаешь по имени сотрудников завода, когда видишь, как дети из маленького города растут и начинают работать в компании – это и есть настоящая вовлеченность. Мы не гости, мы – соседи, полностью вовлеченные во все проблемы, цели и задачи в наших регионах присутствия.