ИИ, монетизация авторов и безопасность. Главные приоритеты Rutube в 2025 году

Сегодня Rutube стремительно развивается. Площадка продолжает наращивать аудиторию, количество каналов уже достигло 4,1 млн, авторам доступна монетизация и возможность получить донаты от пользователей, а библиотека видео уже превысила 411,5 млн видео. Об успехах платформы и планах на будущее, рассказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

— Сергей, Rutube сейчас активно развивается, растет количество видео и блогеров. Если говорить именно про авторов, какие продукты для них вы разрабатываете?

— На конец мая 2025 года количество каналов на платформе достигло 4,1 млн. При этом на Rutube ежедневно загружается около миллиона видео. Это огромный объем, и наш главный фокус — работа с авторами. Благодаря им библиотека платформы быстро растет. Мы внимательно смотрим, что нужно авторам, к чему они привыкли, и как можем повысить их вовлеченность.

Важнейший момент — скорость загрузки и модерации. Сейчас весь процесс занимает около четырех минут — быстрее, чем на большинстве платформ. Для нас важно, чтобы авторам было удобно переводить к нам уже созданный контент или загружать новый. Многие работают в разных жанрах, выпускают контент почти ежедневно, им нужна оперативность. Поэтому мы активно внедряем искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы ускорить процессы.

До конца года мы также планируем добавить функцию редактирования видео — например, если блогер грузит длинный ролик, система сама предложит нарезать видео на «шортсы», которые помогают быстрее набирать аудиторию.

Также продолжаем развивать «студию авторов» — это основная точка коммуникации, где авторы получают новости о новых функциях и рекомендации по продвижению. Уже в этом году основной акцент идет на монетизацию. А в 2026 году будем фокусироваться на повышении вовлеченности авторов.

— Один из ключевых вопросов для всех блогеров — монетизация. Как у вас обстоят дела с поощрением авторов?

— Монетизация — один из наших главных приоритетов. Мы создаем целый стек продуктов, который позволяет развивать авторов с нуля — от поиска и верификации талантливых авторов до их масштабирования с помощью алгоритмов и ИИ.

Монетизация состоит из двух частей. Первая — базовая «гигиена»: автор должен понимать, как работает кошелек, сколько он зарабатывает, и как просто можно вывести деньги. Сейчас это уже реализовано: авторы могут выводить средства на карту, все интегрировано с налоговыми службами, процесс полностью прозрачен.

Вторая часть — рост заработка. Мы хотим, чтобы автор понимал, как расти на платформе: что нужно сделать, чтобы попасть в рекомендации, как увеличить аудиторию. Знаменитый вопрос «как попасть в реки» — актуален и для нас.

В целом, вся базовая инфраструктура для монетизации у нас уже есть. Авторы проходят верификацию, попадают в монетизацию и могут зарабатывать, при этом соблюдая законодательство.

— Правда ли, что во время стримов блогеры Rutube могут получать донаты от подписчиков? Как это устроено?

— Да, это правда, мы уже реализовали эту функцию. Все устроено максимально просто: во время стрима зритель буквально в пару кликов может отправить донат любимому автору.

Авторы сами могут активировать эту функцию у себя в кабинете и получать донаты в любое время. Мы видим стабильный рост по этому направлению — цифры пока не раскрываем, ждем, когда они достигнут какой-то яркой отметки. Но с каждым месяцем объем средств, которые авторы получают от фанатов, кратно растет.

— Известно, что Rutube планирует внедрить безопасный режим? Как это будет работать?

— Да, мы делаем на этом большой акцент. Сейчас семейное смотрение занимает уже 15% общего времени на платформе. Это значимый сегмент, для которого важно создать дополнительную кастомизацию.

Здесь наша главная задача — чтобы любой член семьи, заходя на Rutube, был уверен: он не увидит нежелательный контент. Чтобы весь пользовательский сценарий — поиск, главная страница, карточки видео — был окружен безопасным контентом. Для этого мы глубоко размечаем всю библиотеку: нам важно знать содержание каждого видео или стрима, мы все отсматриваем, чтобы даже на предпоследней минуте не было кадров, которые нарушают безопасный режим.

Также думаем, как правильно выстроить рекламную модель в этом сегменте. Потому что есть детский обучающий контент, где резкая вставка рекламы может испортить пользовательский опыт. Поэтому сейчас ищем баланс, как минимизировать рекламу в этом разделе и при этом не нарушить интересы авторов такого контента, которые тоже хотят получать монетизацию.

— Хочется спросить про вашу площадку Premier. На чем сделан акцент сегодня? Как вы оцениваете востребованность контента?

— На данный момент в Premier стабильно растут все метрики: доля, глубина, часы просмотра. Традиционно лидирует комедийный и развлекательный контент, но за последние полтора-два года мы видим сильный рост интереса к детективам.

Интересно, что почти вся аудитория Premier — это авторизованные пользователи, и та же аудитория активно смотрит Rutube. Поэтому для нас стратегически важно создать для пользователя бесшовный опыт: чтобы независимо от того, с какой платформы он пришел, контент был одинаково доступен.

Например, зрители, которые изначально приходят за фильмами и сериалами в Premier, смогут смотреть пользовательский контент и на Rutube. Такой подход — это глобальный тренд сегодня: пользователи хотят получать доступ к широкой библиотеке без ограничений по платформам.

— При развитии своих площадок вы опираетесь на опыт других российских и зарубежных видеосервисов или же делаете абсолютно все по-своему?

--Мы делаем и так, и так, потому что некоторых случаях изобретать велосипед — это потеря времени и ресурсов, особенно когда речь идет о базовых вещах: интерфейсе плеера, навигации, расположении комментариев и поиска. Здесь мы используем годами наработанный опыт российских и зарубежных сервисов.

Но когда дело касается технологий — рекомендательных систем, поиска, рекламных алгоритмов, модерации, включая распознавание контента и комментариев, — мы идем своим путем. Эти решения невозможно просто скопировать у других, они, напротив, должны становиться конкурентным преимуществом. Особенно сейчас, с бурным развитием ИИ, который меняет многие процессы до неузнаваемости.

— Сейчас очень модны подписки: как вы работаете с этим инструментом, позволяет ли он наращивать аудиторию, какие есть опции?

— Подписочная модель за несколько лет в стране сильно выросла: более половины домохозяйств в России уже привыкли платить за медиаконтент. Во многом это заслуга онлайн-кинотеатров и их конкуренции.

На Rutube подписка дает пользователям удобство: просмотр без рекламы, фоновый режим, эксклюзивный функционал. Мы также заметили, что подписчики мигрируют между нашими сервисами (Rutube, Premier, Yappy), поэтому внедрили единую подписочную модель — она открывает доступ ко всем трем платформам.

При этом рекламная модель для нас не менее важна: она позволяет зарабатывать и делиться доходами с авторами контента.

— Какие у компании планы по развитию цифровых активов на ближайший год в части запуска продуктов и расширения функционала?

— На ближайший год наши ключевые приоритеты развития цифровых активов сосредоточены на трех основных направлениях. Прежде всего, мы завершаем масштабную работу по совершенствованию поискового движка и рекомендательного сервиса. Это фундаментальные элементы видеоплатформы — когда пользователь ищет контент, крайне важно обеспечить максимально релевантную выдачу и мгновенный переход к просмотру. У нас уже фиксируется значительный рост поисковых запросов — это сотни миллионов ежемесячно, с высокой конверсией в просмотры. Сейчас мы тестируем несколько моделей поиска на разных сегментах аудитории и до конца года планируем внедрить оптимальное решение для всех пользователей.

Что касается рекомендательных систем, то там, где они уже применяются, мы наблюдаем двукратный рост времени просмотра по сравнению с редакционными подборками. Сейчас эти алгоритмы работают не на всех разделах платформы, но к концу года рекомендательный движок будет полностью интегрирован во все наши сервисы.

Особое внимание мы также уделяем инструментам для авторов контента. Развиваем монетизацию и добавляем новые удобные функции, рассчитывая, что к концу года появятся убедительные кейсы успешных авторов, которые смогут публично делиться своими результатами на Rutube. После реализации этих базовых задач — качественного поиска, персонализированных рекомендаций и эффективных инструментов монетизации — в следующем году мы найдем для себя какие-то новые большие вызовы.