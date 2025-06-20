Одно из самых значимых событий в мире. Насколько возросла экономическая значимость ПМЭФ

На ПМЭФ-2025 ожидается около 20 тыс. представителей из 140 стран мира. Глава Росконгресса Александр Стуглев рассказал, почему форум стал одни из самых значимых в мире бизнес-мероприятий и почему ПМЭФ является площадкой открытого и равноправного диалога.

— На форуме ожидается участие 20 тыс. представителей из 140 стран. Насколько возросла экономическая значимость форума в международном масштабе?

— В целом форум является одним из самых значимых в мире бизнес-мероприятий. Здесь на одной площадке в течение четырех рабочих дней, на мой взгляд можно, и представить свои проекты, и решить различные бизнес-задачи. Потому что в рамках Петербургского международного экономического форума, как вы уже правильно заметили уже более 20 тысяч участников из более чем 140 стран мира. Разные бизнес-проекты, разные регионы. На мой взгляд, с точки зрения инвестиционных проектов, с точки зрения бизнес-проектов, это зеркало лучших проектов со всего мира. И, конечно, большое количество проектов из России. Форум деловой, форум, конечно, имеет и свою политическую повестку, связанную с развитием бизнеса, с развитием экономики. Это взаимосвязанные вещи. Но это площадка открытого равноправного диалога, поэтому является привлекательной и растущей ежегодно.

География, конечно, меняется. Это связано в том числе и с геополитическими трансформациями. Последнее время с запугиваниями рядом компаний, особенно с американских и европейских санкционными всякими мерами. Плюс мы со своей стороны, как оргкомитет Петербургского форума, как команда фонда Росконгресс в течение, наверное, последних 5 лет после того, как закончилась активная фаза эпидемии ковида, активно работаем в новых регионах. Африка достаточно имеет серьезный потенциал для реализации бизнес экономических проектов. Конечно, приглашаем активно бизнес из Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

Конечно, нас, я имею ввиду Россию, многие помнят, вспоминают добрым словом, еще вспоминая то качество жизни, которое привносил Советский союз в страны и Африки, и Юго-Восточной Азии, да и Латинской Америки отчасти

— Что дает ПМЭФ регионам? Как форум влияет на их инфраструктурное, технологическое развитие? Какие регионы наиболее активны?

— Представлены не только регионы, но и бизнес-компании малого и среднего бизнеса. Весь вчерашний день был посвящен малому и среднему предпринимательству. Специально организационный комитет уделяет этому очень значимое внимание для того, чтобы компании и различные целевые группы могли представить и принять участие в работе форума, в том числе и для того, чтобы взаимодействовать с крупнейшим российским бизнесом. Это еще раз говорю, площадка равноправного диалога, равных возможностей. И этим компании активно пользуются. Что касается регионов, то ежегодно команды региональные весьма серьезно подходят к представлению и региональных инвестиционных проектов, и бизнес-компании из регионов на своих бизнес-площадках создают и презентации, проводят и подписание соглашений, которые, конечно же готовятся заранее, но учитывая тот медиа импульс, который придает площадка Петербургского форума, все стараются в него встроится.

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— Как форум способствует продвижению передовых технологических направлений – от искусственного интеллекта до биотехнологий?

— Я могу сказать, что как оргкомитет форума и фонд Росконгресс, мы ежегодно уже организуем площадку «Территории инновации», где представляем лучшие проекты, высокотехнологичные проекты российские. И здесь надо отметить, что не только в рамках территории инновации представлены новые и инновационные проекты. Также есть территория здоровое общество, где различные медицинские технологии представлены. В этом году начал работу urbanhub – это развитие городской среды, открылся агро-кластер, как новый продукт на площадке Петербургского международного экономического форума.

Экспертная группа, которая работает над развитием деловой программы форума активно отслеживает тренды, заинтересованность в представлении тех или иных проектов со стороны бизнеса. Конечно то, что Вы отметили, кибербезопасность, искусственный интеллект — это тренды сегодняшнего времени. Фактически во все отраслевые разделы искусственный интеллект входит, становится таким полезным инструментом. С другой стороны, необходимо обеспечить безопасность цифровых технологий. Поэтому и кибербезопасность компании, которые представляют такие решения тоже весьма востребованы в рамках деловых зон Петербургского международного экономического форума

— Какая отраслевая картина форума? Какие индустрии представлены наиболее активно?

— Я могу сказать, что в отраслевой картине представлены все отрасли, которые работают в РФ, да и собственно зарубежной бизнес-компании, как я уже сказал, и малый и средний бизнес. Поэтому какого-то перекоса в сторону банковской сферы или в сторону сырьевых компаний, нет. Несомненно, эти компании обладают большим ресурсом. Они выступают в том числе и партнерами Петербургского международного экономического форума. Но надо отметить, что они инвестируют свои деньги, в том числе и в развитие повестки, в том числе, и в возможности для участия в рамках Петербургского форума для малых и средних компаний, и для молодежи. Целый молодежный день 21 июня будет посвящен тем задачам и решениям, которые могут повысить эффективность молодежного бизнеса и молодежного предпринимательства.

— «Общие ценности – основа роста в многополярном мире» – так сформулирована главная тема форума в 2025 году. Почему, на Ваш взгляд, выбрана именно данная тема? Как Россия, по Вашему мнению, влияет на формирование многополярной экономики.

— Тема этого года действительно такая, но общие ценности – это основа доверия. Без доверия невозможно выстраивать ни бизнес, ни политический диалог. Поэтому и эта тема выбрана.

Общие ценности – это формирование тех основных идей, которые закладываются в головы и молодому поколению, и следование определенным правилам и традициям с точки зрения ведения и бизнеса, и политики, без перекосов в равноправном справедливом диалоге. Это, наверное, основное, что хотят видеть в партнере представители и бизнеса, и политики – равноправие, правдивый диалог, справедливый диалог.

На мой взгляд, на всех сессиях, которые посвящены этому вопросу и в рамках пленарного заседания завтрашнего дня я уверен, в том числе и президент РФ Владимир Владимирович Путин эту тему очень широко осветит.

Зачем приоткрывать завесу тайн? Интрига всегда должна сохранятся, новизна форума тоже должна ежедневно присутствовать.

— Какие нововведения ожидают участников и гостей форума?

— В этом году активно работает площадка urbanhub, посвященная технологиям городской среды, развитию индустрии городов. Агро-кластер работает на территории инновации со своими новыми проектами. Площадка, совместно организуемая с минздравом, посвященная здоровому обществу, фарм-кластер работает. Конечно, мы в этом году запустили еще два новых проекта совместно с оргкомитетом. Это площадка российских брендов «Знай наших» и «Покупай российское» для того, чтобы промотировать российскую продукцию. И второй раздел — это Росконгресс – интернешнл, где наши зарубежные партнеры, с кем у нас подписаны соглашения могут представить свои проекты под объединенный коллективный стенд, в том числе и межгосударственные объединения работают на этой площадке и ШОС, и БРИГС, и АСИАН.