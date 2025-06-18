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Бизнес
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«Точечный инструмент». В ходе ПМЭФ разобрали вызовы и баланс интересов национализации

На ПМЭФ обсудили влияние национализации на экономполитику и инвестклимат
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Соколов Николай Дмитриевич
На Петербургском международном экономическом форуме прошел деловой завтрак «Национализация и экономика: современные вызовы». Его организовали юридическая группа «Парадигма» и Центр управления репутацией. В центре внимания оказалась тема национализации как инструмента экономической политики и ее влияние на инвестиционный климат.

Управляющий партнер «Парадигмы» Климент Русакомский напомнил, что национализация — это не только экстренная мера, но и стратегический механизм.

«Если их неправильно применять, это может навредить деловому обороту и устойчивости экономики в долгосрочной перспективе», — отметил он.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг Петербургского нефтяного терминала. Примерно с 2003 года терминал принадлежал двум акционерам — российскому и иностранному юридическому лицу, за которым стояли выходцы из России. После смены российского владельца возник корпоративный конфликт, переросший в суды. Поводом для вмешательства стала внутренняя сделка по перемещению 24% акций, не повлиявшая на контроль. Однако прокуратура потребовала изъятия всей доли в 50%, и иск был немедленно удовлетворен. По словам Русакомского, даже формально законные действия в подобных случаях могут породить серьезные репутационные риски.

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Соколов Николай Дмитриевич

Председатель совета директоров Центра управления репутацией Антон Назаров подчеркнул, что инвесторы оценивают не только рациональные, но и эмоциональные сигналы.

«Важно обсуждать не только экономические, но и репутационные риски. Ситуация с инвестициями зависит от нас самих», — заявил он.

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Соколов Николай Дмитриевич

Опыт международной практики представила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она указала на продолжающиеся нарушения прав российских инвесторов в ЕС.

«Многие правовые принципы продолжают нарушаться. Беззаконная ситуация затягивается», — заявила Кнайсль.

Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сущенцов подчеркнул, что хаотичная национализация без учета интересов сторон приводит к негативным последствиям. Политолог Илья Гращенков добавил, что подобная практика угрожает особенно малому и среднему бизнесу, снижая доверие к институту собственности.

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков подчеркнул, что национализация допустима только в исключительных случаях. «Гарантии для добросовестных собственников — абсолютный приоритет. При этом общественный интерес не должен страдать», — отметил он.

Вице-президент РСПП Елена Панина напомнила, что бизнесу необходимы прозрачные и справедливые процедуры. Только при соблюдении этих условий компании готовы к долгосрочным вложениям. Член Совета по правам человека Александр Ионов предупредил о недопустимости давления на бизнес под предлогом национализации и призвал учитывать судебную практику.

Вопрос затронул и сферу энергетики. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал: «В «Сахалин-1» саботаж проекта стал основанием для изъятия долей. Но в других случаях — это просто передел собственности».

Многие выступающие отметили в качестве анти-примера дело «Петербургского нефтяного терминала» и сошлись во мнении о том, что каждое дело о национализации должно быть прозрачным и строго основанном на законе.

Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ Владимир Осипов предложил разделять понятия выкупа и конфискации: «Подменяя понятия, мы лишь усиливаем правовую неопределенность».

Эксперты Дмитрий Белоусов, Александр Орлов и академик Александр Некипелов также сошлись во мнении, что подход к национализации должен быть прагматичным, лишенным идеологии.

По итогам обсуждения участники пришли к выводу: национализация — это не универсальное средство, а точечный инструмент. Она должна применяться строго при наличии прозрачных, правомерных оснований и в интересах устойчивого развития экономики.

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