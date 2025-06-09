Гроссмейстер бизнеса: как Тимур Турлов стал лидером в сфере инвестиций и технологий

Конец мая для основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова стал новым большим прорывом как глобального игрока. Капитализация его компании впервые превысила отметку в $10 млрд, и ее акции были включены в расчет престижнейшего индекса Russell 3000 (отслеживает динамику акций 3000 крупнейших компаний США). Личное состояние предпринимателя из Казахстана при этом достигло $7 млрд. Это позволило ему в глобальном списке Forbes войти в пятьсот богатейших людей мира. Как Тимуру Турлову удалось разыграть такую успешную партию — в материале «Газеты.Ru».

Без страха и упрека

В конце прошлого года на Уолл-Стрит, в самом центре исторического финансового центра Нью-Йорка, состоялось масштабное мероприятие - Международный чемпионат по рапиду и блицу. Собрались звезды первой величины, а спонсором выступила компания Тимура Турлова. Сам предприниматель не побоялся провести партию с номером один в мировом рейтинге Магнусом Карлсеном. Проиграл, но достойно, попал в цейтнот. «Великим гроссмейстером мне уже не быть», — шутливо посетовал бизнесмен. Чтобы добиться серьезных успехов в игре, нужно начать заниматься лет в пять, объяснили ему профи в шахматах.

Впрочем, в любой сфере лучше начинать как можно раньше, Тимур Турлов это знает по собственному опыту. Общеизвестно, что первый опыт на ниве финансов будущий долларовый миллиардер получил еще в подростковом возрасте – доставшиеся в наследство от дедушки $800 вложил в акции. Через пару недель юный инвестор продал ценные бумаги с небольшим убытком, а через несколько месяцев они подорожали в семь раз.

Из этого опыта он вынес не переживания, а простую истину – выигрывает тот, кто умеет ждать. «Любой провал — это урок. Главное — не зацикливаться на ошибках, а анализировать их и двигаться дальше», — уверен Тимур Турлов. А еще он пришел к выводу, что успех — не случайность, а результат системной работы. «Важно не просто ставить цели, но и выстраивать процессы, которые к ним ведут», — подчеркивает предприниматель, который смог стать по-настоящему выдающимся гроссмейстером, но не в шахматах, а на другой игровой площадке – фондовой.

Лучшее время для старта

Официально работать Тимур Турлов начал в 16 лет как стажер в инвесткомпании, которая специализировалась на торговле американскими ценными бумагами. Мир все еще отходил от глубочайшего глобального кризиса конца 90-х-начала нулевых. Именно в рынке Соединенных Штатов юный предприниматель увидел большие перспективы. «Кризисы — лучшее время для старта. Конкуренты слабы, а клиенты ищут новые решения», — уверен он, добавляя, что всегда в период турбулентности открываются новые ниши.

Свою деятельность он начал в нише торговли ценными бумагами. Этим он и занялся в инвестиционной «дочке» одного из банков. Но в 2008 году снова грянул мировой кризис. Банк потерял много денег от вложений и решил вообще прикрыть инвестнаправление. Но там, где руководство организации увидели тупик, Тимур Турлов увидел возможности.

В 21 год он основал собственную инвестиционную компанию, которая впоследствии получила название «Фридом Финанс». Базовым активом стали $100 тыс. собственных вложений. Сначала было непросто, вспоминал он, но у компании был большой плюс – отличная команда, которая стойко переносила трудности и работала на результат. Это был еще один важный опыт на пути к успеху. Тимур Турлов любит повторять, что люди – главный актив и стоимость стартапа. Если ты хочешь добиться чего-то значимого, нельзя бояться принимать сложные решения, даже если они кажутся рискованными, уверен бизнесмен.

Брать ответственность – выгодно

В 2012 году он принял очередное решение – переехать в Казахстан, где на следующий год основал дочернюю брокерскую компанию «Фридом Финанс». Уже с первых шагов она стала активным участником Казахстанской фондовой биржи, быстро выбившись в лидеры и поддерживая этот статус до сих пор. Шаг оказался чрезвычайно удачным в шахматной бизнес-партии. Казахстан на тот момент имел огромный потенциал: достаточно высокий уровень ВВП на душу населения, неразвитость услуг по торговле ценными бумагами и т.д.

«Если ты веришь в свою идею, ты найдешь способ ее реализовать. Если не веришь — найдешь оправдания», — отмечал Тимур Турлов. Вместе с командой он сделал ставку на розничных инвесторов, которыми особо никто на тот момент в стране не интересовался, а также на развитие технологий. «Не бойтесь брать на себя ответственность — это в конечном счете выгодно. Мир, как правило, не дает таких испытаний, которые вы не способны вынести, зато после вы становитесь сильнее, а жизнь еще интереснее», – советует Тимур Турлов.

Готовность к длинным дистанциям

Добившись лидерства на инвестиционном рынке в Казахстане, «Фридом Финанс» вступила на путь международной экспансии. Сначала осваивала страны СНГ, которые тоже нуждались в продвижении простых и доступных инвестинструментов и доступа на международные торговые площадки. В двадцатые годы Тимур Турлов развернул масштабную глобальную экспансию и сейчас компания присутствует уже в 22 странах.

Если в Азии «Фридом» больше выступает как экспортер технологий и практик, то на рынках развитых стран расширяет клиентскую базу за счет гибких условий, основанных на восточном менталитете. Казахстан может и должен стать мостом между Востоком и Западом, уверен Тимур Турлов, который продолжает двигаться в этом направлении. «Международная экспансия — это марафон, а не спринт. Нужно быть готовым к длинной дистанции и не ждать быстрых результатов», — говорит он. Тем более, что он придерживается принципа, что успех – это не одна победа, а множество маленьких шагов.

Выход в высшую лигу

Пять лет холдинг Турлова поэтапно готовился к прорыву, который позволил пробиться в высшую мировую лигу. И в 2019 году было проведено IPO Freedom Holding Corp. под тикером FRHC на одной из крупнейших международных площадок Nasdaq. Меньше через шесть лет очередной знак признания на Уолл-стрит – включение акций холдинга в Russell 3000, который охватывает примерно 98% инвестируемого рынка акций США.

За годы, прошедшие после размещения на бирже, стоимость акций FRHC выросла более чем в 12 раз. Это принесло инвесторам огромный доход, а компания смогла привлечь значительные средства, которые позволили перейти к сеансу одновременной игры на многочисленных досках. Обновленная стратегия предполагала масштабирование бизнеса за счет освоения новых сегментов, повышение его эффективности через инвестиции в инновации. Как рассказывает сам Тимур Турлов, он не очень любит сберегать и тратить деньги. Они вызывают у него одно желание – вложить в бизнес, поскольку это ресурс, который должен работать. «Мне крайне не нравится идея любых неработающих денег — где бы они ни лежали. Любые мертвые деньги вызывают во мне острое желание их во что-нибудь вложить», — пояснял Тимур Турлов.

Будущее за гибридными моделями: финансы плюс технологии плюс данные» — так обозначил он свою бизнес-философию. На локальном рынке Тимур Турлов начал строить экосистему, которая уже стала для пользователей «одним окном» для получения различных продуктов и услуг. После IPO холдинг приобрел Freedom Bank, который стал основой для современного финтеха. В прошлом году организация запустила многофункциональное приложение SuperApp, которое, собственно, и стало тем самым «одним окном». В Казахстане Турлова также называют крупнейшим инвестором в стартапы, которые он интегрирует в экосистему.

Предприниматель много вкладывает в развитие технологий, которые называет драйвером экономики: цифровизацию финансов, развитие связи в стране через Freedom Telecom, в искусственный интеллект (использование big data для персонализации услуг).

Личный вклад

Тимур Турлов неоднократно подчеркивал, что его достижения — это результат не только стратегических решений, но и работы над личными качествами. Сам предприниматель выделяет умение рисковать, не бояться совершать ошибки и быстро их исправлять. Он также уверен, что успех — это 10% таланта и 90% ежедневной работы. Поэтому он много и усердно трудится, его график расписан по минутам, поскольку, не сомневается он, если ты не управляешь временем, оно управляет тобой.

Важен и способ мышления – способность рассчитывать шаги намного ходов вперед, выстраивая стратегию, уметь играть вдолгую, а главное – не ожидать благоприятного момента, а самостоятельно создавать его. «Я начинал с нуля, но никогда не позволял себе мыслить как аутсайдер», — подчеркнул он в одном из интервью. К своим сильным качествам Тимур Турлов относит желание постоянно обучаться и меняться. Если человек в современных условиях стремительных перемен не продолжает учиться, он откатывается назад. И не забывать меняться. Гибкость и адаптивность к обстоятельствам – не слабость, а сила для бизнесмена.

Для тех, кто желает быть богатым, он советует также учиться себя ограничивать, брать на себя ответственность, не потакать своим слабостям, быть выносливым и уметь держать удар. «Это общечеловеческие качества, они тренируются, и мы все преодолеваем свои страхи. Я знаю, что все кто, не сдается, побеждают», — говорит предприниматель.

Подлинно успешный человек должен менять мир вокруг себя, делая общество более благополучным и счастливым. Поэтому Тимур Турлов призывает всех быть щедрыми: «чем больше мы отдаем, тем больше получаем». «Фридом» активно вкладывается в социальные (помощь малоимущим и пострадавшим от стихийных бедствий), образовательные, экологические и медицинские проекты, поддерживает шахматный спорт и футбол в Казахстане. А еще предприниматель часто говорит, что без семьи не смог бы построить карьеру, по крайней мере, устойчивую. У Тимура Турлова большая семья – супруга и шестеро детей.