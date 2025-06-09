Укол от рака. Почему «Биокад» подал в суд на «АстраЗенеку»?

О чем речь

Как выяснилось, «АстраЗенека» направила письма в лечебные учреждения, акцентируя внимание на предполагаемых рисках участия в исследовании. В обращениях подчеркивалась высокая степень научной неопределенности, необходимость дополнительной проверки данных и возможность негативных последствий для репутации разработчиков и безопасности пациентов.

Формально обращения носили рекомендательный характер, однако в профессиональном сообществе они могли быть восприняты как сигнал, ставящий под сомнение надежность и научную обоснованность исследования. Особенно чувствительным такой подход выглядит в контексте отечественной разработки, которая прошла все необходимые этапы согласования с Минздравом и реализуется в полном соответствии с действующими нормативами.

Спор разгорелся вокруг биоаналога трастузумаб дерукстекана — препарата для лечения HER2-позитивного рака молочной железы. Это агрессивная форма онкологии, требующая высокоточной таргетной терапии. Оригинальный препарат, известный как «Энхерту», поставляется в Россию по соглашению между AstraZeneca и японской Daiichi Sankyo. Согласно отчету DSM Group за 2024 год, AstraZeneca занимает второе место среди фармацевтических компаний на российском рынке с долей 7,2% в рублях. Особенный рост спроса (+351,2%) пришелся на препарат «Энхерту», несмотря на сокращение общего числа брендов компании в обращении.

До сих пор на рынке не было зарегистрировано ни одного биоаналога «Энхерту». Именно поэтому разработка отечественной версии вызвала общественный интерес — она открывает возможности для расширения доступа пациентов к терапии и снижения цены на препарат.

Не прецедент

Для российского фармрынка ситуация не уникальна, но показательна. Ранее, например, AstraZeneca уже предпринимала действия, направленные на ограничение доступа конкурентов к рынку. В 2024 году компания добилась через Палату по патентным спорам Роспатента аннулирования патента, выданного российской фирме «Аксельфарм» на дженерик оригинального препарата «Тагриссо» (осимертиниб), ссылаясь на нарушение исключительных прав.

Однако впоследствии «Аксельфарм» удалось через арбитражный суд снять запрет на вывод препарата на рынок. В июне 2025 года компания заключила государственные контракты на поставку осимертиниба на сумму 126 млн рублей, несмотря на продолжающиеся претензии со стороны AstraZeneca, которая обратилась в Генпрокуратуру, указывая на нарушение патентного законодательства и отсутствие допуска дженерика к обращению.

Аналогичная ситуация возникла и с препаратом для лечения диабета второго типа «Форсига». В 2024 году AstraZeneca подала судебные иски против российских производителей, выпустивших дженерики, ссылаясь на нарушение патентных прав. Несмотря на первоначальные неудачи, в июне 2024 года Верховный суд РФ подтвердил действительность патента на «Форсига», продлив его до 2028 года.

Однако в мае 2025 года Арбитражный суд Москвы отменил предписание ФАС о взыскании с компании «Акрихин» 578 млн рублей, указав, что служба вышла за рамки своих полномочий.

Хотя в текущем кейсе «АстраЗенека» формально ограничилась деловой перепиской, ее подход вызывает сомнения. Тем более, что компания и ранее становилась объектом претензий со стороны пациентов и регуляторов. В 2024 году она признала в британском суде связь вакцины Vaxzevria с редкими, но смертельными осложнениями — тромбозами с тромбоцитопенией (TTS). Это вызвало волну исков и отказ от препарата в ряде стран.

Как ранее писала «Независимая газета», вмешательство в клиническое исследование может быть расценено как попытка не допустить появления конкуренции в нише, где «АстраЗенека» фактически остается монополистом.

Что дальше

Судебное разбирательство продолжается.

«Такие действия могут расцениваться как попытка поставить под сомнение научную состоятельность проекта, нарушить сложившееся доверие к отечественным разработкам и сформировать у профессионального сообщества и пациентов искаженное представление о качестве клинических исследований», — заявили в пресс-службе «Биокад».

В условиях, когда речь идет о терапии тяжелого онкологического заболевания, подобные шаги вызывают обеспокоенность: на кону — не только репутация участников проекта, но и будущее доступных схем лечения. В условиях, когда рынок онкологических препаратов является одним из наиболее чувствительных и затратных сегментов здравоохранения, любые попытки повлиять на динамику его развития вызывают серьезный общественный резонанс.