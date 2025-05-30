Десять лет климатического фронта. Как бизнес и наука объединились против глобального потепления

В Москве состоялось знаковое событие для экологического сообщества России – юбилейное мероприятие, посвященное 10-летию Российского партнерства за сохранение климата (РПСК). Центральным элементом торжества стала презентация масштабного исследования «Климатическая и ESG-повестка в стратегиях российских компаний: тренды, фокусы и перспективы», подготовленного с участием исследовательского агентства Дата Лаб (Коммуникационная группа АГТ). Исследование не только подвело итоги десятилетия работы партнерства, но и обозначило ключевые драйверы, тренды и вызовы, стоящие перед российским бизнесом на пути к низкоуглеродному будущему.

От Парижа к Москве: история объединения усилий

История партнерства началась в ноябре 2015 года, когда ведущие российские компании выступили с инициативой создания уникальной для страны площадки. Уже в декабре того же года, на фоне принятия исторического Парижского соглашения, представители крупного российского и международного бизнеса официально объединили усилия. Их цель была амбициозной и актуальной: поддержка глобальных климатических инициатив, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и содействие достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года (ЦУР-2030).

Юбилейное мероприятие собрало представителей ведущих российских компаний, научного сообщества, общественных организаций и СМИ. Координатор партнерства Ольга Санарова, выступившая модератором встречи, рассказала, что имела честь находиться у истоков его создания, когда в 2015 году накануне подписания Парижского соглашения руководители нескольких крупных российских компаний, среди которых «Русал», РусГидро, Роснано, Сбер, Ингосстрах решили объединить усилия по предотвращению изменений климата и создали партнерство.

«Мы вместе со многими из вас шли по намеченному пути. За 10 лет менялись внешние условия, ситуация в России, возможности у бизнеса, но за эти годы наше партнерство стало примером того, как совместная работа, обмен опытом и поддержка друг друга способны приносить реальные перемены», — подчеркнула она.

Как отметил в своем поздравительном обращении Руслан Эдельгериев, помощник президента РФ, за прошедшее десятилетие партнерство стало экспертной платформой, объединившей усилия представителей бизнеса, органов власти, научного и экспертного сообщества. Современные вызовы, по его словам, требуют от нас не только стратегического мышления, но и способности к объединению усилий.

«Развитие климатических инициатив, реализация проектов по низкоуглеродной экономике невозможны без крепкого партнерства между государством и бизнесом. Только совместные действия позволяют разрабатывать и внедрять эффективные решения, способные обеспечить снижение выбросов парниковых газов и содействовать экологически и экономически устойчивому развитию нашей страны», — подчеркнул он.

Сегодня в партнерство входит более 30 организаций, оно является единственным в России объединением компаний, фокусирующимся исключительно на климатической повестке. Его представители – постоянные участники конференций ООН по изменению климата (COP), а сам альянс играет значимую роль в формировании национальной климатической политики.

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Презентация ключевого исследования

Масштабное исследования «Климатическая и ESG-повестка в стратегиях российских компаний: тренды, фокусы и перспективы», охватившее все секторы экономики, представила Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию компаний «Русал» и Эн+.

Исследование четко выявило основных драйверов климатической и ESG-трансформации в России после 2022 года. Ими остаются государство, регуляторы и крупные компании с развитой экспертизой. Существенным рычагом стало введение с 2024 года обязательной нефинансовой отчетности для публичных компаний 1 и 2 котировальных списков Московской биржи, а также принятие нового стандарта МСФО S2 с новой системой раскрытия информации, связанной с изменением климата. Динамика роста корпоративной отчетности в этой сфере впечатляет: количество нефинансовых отчетов, регистрируемых РСПП, выросло с 7 в 2000 году до 131 в 2023 году.

Триггерами этих инициатив, как показало исследование, по-прежнему являются введение трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в ЕС и требования регуляторов в странах глобального Востока и Юга, особенно актуальные после переориентации экспортных поставок. При этом отмечается, что до 2022 года основную роль в развитии климатической повестки играли требования регуляторов в западных странах (где вели бизнес крупные российские экспортеры), требования иностранных бирж к листингу, возможность доступа к «зеленому» финансированию (в том числе на международных рынках), экологические тренды среди потребителей и потенциал снижения затрат, убытков и рисков, связанных с негативным воздействием на окружающую среду.

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Анализ стратегий компаний выявил ключевые направления их работы в области изменений климата на сегодняшний день: повышение энергоэффективности, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), развитие отрасли электротранспорта, декарбонизация углеродных секторов экономики, развитие низкоуглеродных технологий и меры по адаптации к климатическим изменениям.

Важным разделом исследования и презентации стали конкретные индикаторы развития российского рынка климатических проектов. Ирина Бахтина привела актуальные данные: «О развитии российского рынка говорят индикаторы климатической и ESG трансформации. Сегодня в Российском реестре углеродных единиц зарегистрированы 65 климатических проектов, из которых почти половина – в 2023 и 2024 годах». Исследование детализирует отраслевое распределение этих проектов: 24 реализованы в нефтегазовой промышленности, 15 – в химической, по 8 – в металлургической, горнодобывающей отраслях и энергетике, 3 – в строительстве, по 2 – в лесной отрасли, ЖКХ и сельском хозяйстве и 1 проект – в транспортной отрасли.

По типу проектов 88% носят сугубо технологический характер, а 12% относятся к природным. Бахтина также отметила развитие инфраструктуры, подчеркнув, что валидацию и верификацию выбросов парниковых газов уже можно провести в 19 зарегистрированных и действующих органах. В Реестре выбросов парниковых газов представлены 1042 отчета эмитентов, а общий масштаб инвестиций бизнеса в экологию превышает 1,3 триллиона рублей в год.

Общие принципы борьбы с изменением климата

На мероприятии были представлены и пилотные региональные инициативы. Артем Рафальский, заместитель министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области, поделился опытом создания первого в России полноценного углеродного рынка в рамках пилотного проекта по регулированию выбросов парниковых газов: «Прямо сейчас в Сахалинской области рождается полноценный углеродный рынок, являющийся следствием административного регулирования выбросов парниковых газов. Компании заключают сделки купли-продажи углеродных единиц и единиц выполнения квоты, осваивают биржевые площадки. Активизировались посреднические структуры, стремящиеся заработать на торговле углеродными активами»».

По его словам, результат первой в России кампании по выполнению организациями установленных им квот будет детально обсуждаться на Международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который пройдет 1-2 августа 2025 года на Сахалине.

Эксперты, участвовавшие в исследовании, выделили значительные перспективы сотрудничества России со странами БРИКС в климатической сфере. К ключевым возможностям отнесены принятие общих принципов борьбы с изменением климата, развитие информационно-экспертного партнерства, создание общей структуры «зеленого» финансирования, формирование интегрированных углеродных рынков.

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Екатерина Солугина-Сороковая, первый вице-президент Газпромбанка, комментируя исследование, отметила, что за год российского председательства повестка БРИКС серьезно расширилась. «Когда мы начинали активно в этом участвовать, честно говоря, даже не верили в то, что что-то может из этого выйти, потому что БРИКС такая специфичная организация, без секретариата. А без секретариата сложно реализовывать даже то, о чем договорились», — подчеркнула она.

Но, по ее словам, годовая работа показала, что может быть очень эффективной, когда в нее серьезно вкладываешься. «В правительственной части министерство экономики сделало свою группу, на которой удалось все-таки достичь каких-то консенсусов, и в деловой части тоже много что произошло. В частности, утвердили концепцию переходную по финансированию, а это довольно серьезный шаг», — сообщила Екатерина Солугина-Сороковая.

Руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц подчеркнул уникальную роль партнерства. По его словам, во многих странах мира, как правило, существуют две группы компаний — те, кто выигрывает за счет конкурентного преимущества более высоких экологических стандартов, и те, кто пытается «тормозить» процесс и лоббирует сохранение более низких экологических и социальных стандартов.

Он считает, что одна из значимых проблем экологизации экономики России — что те, кто выигрывает за счет конкурентного преимущества более высоких экологических стандартов, не имели «своего голоса». «Представляется что партнерство постепенно становится «голосом» компаний, получающих конкурентное преимущество за счет целенаправленного следования более высоким экологическим и социальным стандартам», — подчеркнул он.

В России бизнес реализует уникальные лесоклиматические проекты. Например, в апреле 2019 года «Русал» начал реализацию первого в стране в условиях Парижского соглашения лесного климатического проекта по охране лесов на территории Красноярского края от пожаров. В Красноярском крае – это колоссальная площадь лесов – естественных поглотителей и накопителей парниковых газов – более 150 млн га.

Причем почти все земли лесного фонда края относятся к зоне лесоавиационных работ и более 40% от общей площади лесов края – это наиболее опасные в пожарном отношении лесные участки. Енисейский район, где реализуется проект, считается одним из наиболее «горимых» районов края. «Русал» провел верификацию результатов лесного климатического проекта, и на счет компании в российском реестре углеродных единиц были зачислены более 1,3 млн углеродных единиц. Пока это крупнейший реализованный «зеленый» проект в России, который ярко демонстрирует потенциал национального углеродного рынка

«Но мы же хотим не только развиваться»

На юбилейном мероприятии к партнерству, подписав меморандум, присоединились новые участники — Биэмтек, СПбНИИЛХ и Earthood.

По словам Павла Рыченкова, директора СПбНИИЛХ, проблема изменения климата является комплексной и ее успешное решение требует скоординированных усилий многих сторон: исполнителей проектов, разработчиков, валидаторов и верификаторов, контролирующих органов, научного сообщества.

А генеральный директор Earthood Russia Андрей Комендант в своем выступлении подчеркнул, что в условиях меняющейся глобальной повестки бизнес в России стремится соответствовать не только национальным требованиям, но и международным стандартам. «Это обусловлено наличием требований внешних стэйкхолдеров в рамках создания новых ответственных цепочек поставок», — пояснил он.

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Еще один новичок – Биэмтек, это малая технологическая компания из Нижнего Новгорода, которая занимается разработкой климатических проектов с целью уменьшения выбросов парниковых газов и проводит НИОКР по созданию технологических решений конверсии парниковых газов в высокомаржинальную продукцию. С 2023 года является резидентом инновационного научно-технического центра «Квантовая долина». Ее генеральный директор Алексей Савостиков по окончании мероприятия объяснил корреспонденту «Газеты.Ru» причины присоединения к РПСК.

«Во-первых, мы получаем доступ к каким-то наиболее активным и большим игрокам в области климатической повестки, хотя мы тоже очень активные, хоть и небольшие. И, конечно, это какие-то возможности дает для развития нашего бизнеса. Но мы же хотим не только развиваться, но и реализовать свои какие-то идеи, это дает больше шансов, мы увидели перспективу в развитии в этом направлении», — сообщил он.

Кроме того, Алексей Савостиков подчеркнул, что компания занимается не только зарабатыванием денег, но и старается создавать условия для более устойчивого будущего для наших потомков. Савостиков признался «Газете.Ru», что в его семье семеро детей.

Десятилетие Российского партнерства за сохранение климата – это веха, знаменующая переход к этапу активного воздействия на национальную и международную климатическую повестку. А представленное исследование – не просто отчет о проделанной работе, а детальная карта драйверов, барьеров и стратегических направлений для российского бизнеса в новой реальности, которая подтверждает, что, несмотря на все вызовы последних лет, климатическая повестка не только волнует ведущие компании, но и стала неотъемлемой частью их долгосрочных стратегий выживания и конкурентоспособности.

А объединение усилий бизнеса, науки, государства и некоммерческого сектора – это, как показало десятилетие, единственный эффективный путь для разработки и внедрения жизнеспособных решений, способных смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним, обеспечив экологически и экономически устойчивое будущее для России.