«Быстрее, доступнее, технологичнее». Как Сбер поддерживает молодых предпринимателей

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин — о том, как Сбер помогает начинающим предпринимателям, почему малый бизнес важен для экономики страны и кто может получить премию «Любимый малый бизнес».

— Как изменилось отношение банков к малому бизнесу за последнее десятилетие? Какие положительные тенденции появились в работе с малым бизнесом?

— Сегодня банки — это уже не просто финансовые учреждения. Теперь мы полноценные партнеры, которые идут рядом с бизнесом на каждом этапе: от первых шагов до масштабирования. Сбер стал быстрее, доступнее, технологичнее и ближе к человеку.

Мы понимаем, что начать свое дело сложно. Поэтому любые сервисы для начинающих предпринимателей должны быть максимально простыми и комфортными.

Раньше процедура открытия счетов юридическим лицам и ИП была весьма сложной — вся документация оформлялась вручную на бумажных носителях, а сам счет открывался только после обработки документов специалистами офиса банка.

За прошедшее пятилетие технологии открытия счетов совершили качественный скачок. Сегодня мы предлагаем клиентам принципиально новый уровень удобства и скорости. Современные решения предоставляют клиенту полную свободу выбора.

Первый вариант — для тех, кто предпочитает персональное обслуживание: менеджер банка оформляет все документы электронно на планшете. При этом сама процедура открытия счета полностью автоматизирована. Благодаря этому срок открытия сократился практически вдвое по сравнению с традиционными методами.

Но главное — теперь в момент открытия счета клиент может сразу подключить дополнительные услуги, например, эквайринг или зарплатный проект. Все документы регистрируются автоматически, а подтверждение происходит через СМС-подпись — быстро, безопасно и без бумаг.

А если клиент хочет все сделать самостоятельно, то конечно, это второй вариант — полностью дистанционное обслуживание. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» клиент может открыть счет за несколько минут, пройдя упрощенную идентификацию. Система сама подгружает необходимые данные, проверяет их и мгновенно активирует счет.

Ключевое преимущество новых технологий — экономия времени. Раньше на открытие счета и подключение дополнительных услуг уходило несколько дней. Теперь это вопрос минут. Во-вторых — удобство. Клиент сам выбирает, как ему удобнее: с поддержкой менеджера или полностью онлайн.

— Что еще вы делаете, чтобы предпринимателю было проще стартовать с нуля?

— На старте предприниматель бесплатно получает такие важные сервисы, как регистрация бизнеса онлайн, открытие и ведение счета, ведение бухгалтерии (для ИП), юридические услуги, поиск сотрудников, ЭП ФНС на токене бесплатно и ЭДО.

К тому же Сбер помогает войти в отрасль: мы бесплатно предоставляем отраслевую аналитику и анализ конкурентов, а еще обеспечиваем ряд профильных сервисов. Для оптовой торговли это CRM-система, для E-com — помощь в выходе на маркетплейсы и создание интернет-магазина, для транспорта — маршрутизация и поиск заказов, для розничной торговли и индустрии красоты — поиск эффективных локаций для открытия торговой точки. Нашими отраслевыми решениями пользуются 370 тысяч предпринимателей.

Плюс для начинающих предпринимателей у нас есть акционные предложения. Это, например, тест-драйв по торговому эквайрингу по фиксированному тарифу 1%, бесплатная бизнес-карта в первый год обслуживания и возможностью в дальнейшем пользоваться ей без комиссии, приветственные бонусы Бизнес Спасибо, которые можно потратить на сервисы для бизнеса.

И, конечно, очень важна финансовая поддержка — это самое главное. Предпринимателей, которые работают меньше шести месяцев, почти никто не кредитует. Многие пытаются взять кредит как физлица, но им сложно подтвердить доход. Для таких ситуаций мы запустили специальный продукт «Стартовый кредит с беспроцентным периодом». Он подходит как для начинающих предпринимателей, которые недавно зарегистрировали бизнес, так и для действующего бизнеса, который банк не готов был кредитовать. Каждому пятому клиенту, который получил отказ в стандартном финансировании, банк предложил стартовый кредит.

Если предприниматель попробовал и все получилось, нужно наращивать обороты. У нас есть сервис «Кредитный потенциал» для клиентов и тех, кто еще не пользовался услугами Сбера. «Кредитный потенциал» показывает, сколько денег одобрит банк, а это помогает грамотно спланировать бизнес.

Мы видим свою роль в том, чтобы устранить для начинающего предпринимателя все сложности на входе и быть для него надежным партнером с первых дней ведения бизнеса.

— Мы видим, что Сбер активно включился в работу с молодежью. Зачем это нужно Сберу и какие меры поддержки оказывает Сбер начинающим предпринимателям?

— Действительно, мы целенаправленно поддерживаем молодых предпринимателей, ведь именно они создают экономику будущего. Для поддержки этой аудитории мы запустили проект «ИЗЗЗИ Бизнес», который дает молодым предпринимателям преференции не только на старте бизнеса, но и в процессе его ведения.

Так, молодые предприниматели могут получить до 100 тыс. бонусов Сбер Бизнес Спасибо, чтобы оплатить полезные сервисы для развития бизнеса — например, бесплатного юриста или рекламу. Еще это бухгалтерия (первое полугодие новая компания обслуживается бесплатно), программы менторства (советы опытных специалистов для начинающих предпринимателей), акселерационные программы (ускорители развития для разных видов бизнеса — от школьных стартапов до технологически продвинутых инициатив).

Эти шаги помогают развивать предпринимательские способности молодежи и поддерживать экономический рост страны.

— Какой опыт накоплен вашей командой в сотрудничестве с предприятиями сферы МСП в регионах России? Есть ли различия в предпочтениях и потребностях малого бизнеса крупных городов и удаленных территорий?

— Предприниматели в регионах — невероятно стойкие и находчивые люди. У них часто меньше ресурсов, но больше вовлеченности в дело. Их бизнес тесно связан с жизнью конкретного сообщества, поэтому ценность, которую они создают, чувствуется очень сильно. Это настоящие герои локальной экономики.

Мы учимся у них и работаем рядом. В регионах предпринимателям особенно важны не только финансовые инструменты, но и поддержка в развитии: знания, контакты, доверие. Поэтому мы объединяем усилия с сильными партнерами, среди которых «Опора России», Торгово-промышленная палата, центры «Мой бизнес». Вместе мы проводим форумы, встречи, обучающие программы и съезды для начинающих и действующих предпринимателей. В 2025 году прошло более 700 таких мероприятий, в них участвовали 100 тысяч человек. Это живое взаимодействие: предприниматель получает поддержку, уверенность и понимание, что он не один. А мы в Сбере лучше понимаем потребности бизнеса в разных уголках страны и создаем решения, которые действительно работают на местах.

— Как ваша команда планирует развиваться дальше? Какие новые инициативы планируются для поддержки предпринимателей?

— Мы хотим, чтобы Сбер стал для каждого человека удобным помощником, который умеет не только удовлетворить текущие нужды, но и предсказать его потенциальные, напомнить ему о каких-то необходимых вещах, которые связаны с его здоровьем, образованием либо его текущими потребностями. Поэтому наше будущее — переход от финансовой организации в человекоцентричную организацию, в основе которой стоит человек со всем набором его текущих потребностей и видение его будущего.

В этом направлении мы и движемся. Если раньше предпринимателю нужно было самому разбираться в отчетности, тенденциях и прогнозах, то теперь рядом всегда будет умный помощник. С июня 200 тысячам наших клиентов-предпринимателей доступен Giga-ассистент — персональный искусственный интеллект, который помогает анализировать бизнес, предлагает решения, а скоро сможет формировать планы, будет подсказывать, как действовать, и брать часть задач на себя: поможет с маркетингом, документооборотом, открытием онлайн-канала продаж.

Искусственный интеллект упростит работу предпринимателя и поможет принимать решения не только быстрее, но и более осознанно, с опорой на данные и практику. Я убежден, что за этим подходом — будущее не только малого бизнеса, но и всей экономики.

— Почему именно малый бизнес способен стать драйвером экономики сегодня?

— Малый бизнес — это гибкость, скорость и локальная вовлеченность. Он умеет быстро адаптироваться к изменениям, тестировать новые подходы и реагировать на запросы потребителей. Он ближе к людям: понимает локальный контекст, культуру, потребности.

По данным Росстата по итогам 2023 года, доля МСП в экономике страны достигла 21,7%. Это максимум за последние шесть лет. В секторе, куда входят индивидуальные предприниматели и самозанятые, трудится 40% от общего числа работающих в России. Поэтому поддержка малого бизнеса — это инвестиция в устойчивость страны.

— Расскажите про премию «Любимый малый бизнес». Почему Сбер учредил ее?

— Меня восхищает вклад предпринимателей в экономическое благополучие страны и ежедневное улучшение жизни граждан. Премию «Любимый малый бизнес» мы создали как знак качества и предпринимательский «Оскар», чтобы поддержать лучших и рассказать о них всей стране.

В прошлом году лауреатами премии стали 78 предпринимателей. В этом году событие приобрело новый масштаб: мы выбрали по 100 победителей в каждом из 11 региональных этапов, а из них — 100 федеральных лауреатов, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Победители получили по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при — еще и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Я от всей души поздравляю победителей и хочу, чтобы они продолжали развивать свое дело так же динамично и успешно. А Сбер будет в этом помогать.