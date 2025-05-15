Исторический момент: капитализация Freedom Finance превысила $10 млрд

Акции Freedom Holding Corp. (FRHC) бизнесмена Тимура Турлова продолжают уверенный рост на бирже Nasdaq. Стоимость бумаг прибавила 2,8% и достигла нового исторического максимума — $169,35 за акцию. С начала 2025 года акции компании выросли более чем на 25%, а капитализация холдинга впервые превысила отметку в $10 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За последние пять торговых сессий котировки «Фридом Финанс» увеличились почти на 11%, продолжив пятилетнее ралли. С 2019 года стоимость акций выросла более чем в 10 раз — эти показатели можно сопоставить с динамикой биткоина за тот же период. Для сравнения: индекс S&P 500 за пять лет удвоился.

О холдинге

Тимур Турлов основал Freedom Finance в 2008 году, с тех пор компания превратилась в крупный холдинг, который стал одним из лидеров в своей отрасли и предлагает инновационные продукты, включая цифровую ипотеку и онлайн-автокредитование.

Сегодня экосистема Freedom Finance охватывает брокерские, инвестиционные, банковские и страховые услуги, а также включает ряд lifestyle-сервисов. Холдинг ведет свою деятельность в 22 странах.

Экспансия в другие регионы

«Фридом Финанс» активно работает не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане и Армении. В январе холдинг объявил о выходе на турецкий рынок с новым брокером — Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ. Проект уже получил одобрение Совета по рынкам капитала Турции. По словам Тимура Турлова, корпорация изучала рынок республики более пяти лет, и теперь планирует занять на нем значимую долю. В настоящее время холдинг ожидает завершения процедуры лицензирования и запуска бизнеса в стране.

Параллельно «Фридом Финанс» усиливает свои позиции в Объединенных Арабских Эмиратах, где также планирует получить лицензию на брокерскую деятельность. ОАЭ рассматриваются как стратегически важное направление для дальнейшей экспансии на Ближнем Востоке. Холдинг планирует адаптировать под регион свою многофункциональную платформу Tradernet, уже доступную на 19 языках, и предложить широкий спектр услуг как розничным, так и институциональным клиентам. Этот шаг, по мнению руководства, усилит глобальные позиции Freedom Holding Corp. и откроет новые перспективы на международных финансовых рынках.

Этой весной планируется открытие нового цифрового банка в Таджикистане. Соответствующую лицензию Freedom получил в 2024 году.

Показатели «Фридом Финанс»

В четвертом квартале 2024 года, согласно отчетности компании, ее выручка равномерно распределилась между тремя основными блоками: брокерским, банковским и страховым бизнесом. Брокерское направление принесло $213 млн, банковское — $206 млн, а страховое — $198 млн.

Наиболее маржинальным сегментом остался брокерский бизнес: он обеспечил компании порядка $100 млн чистой прибыли за квартал. Как отметили в «Фридом Финанс», этот сектор достиг зрелости и продолжает приносить стабильный доход без необходимости в значительных инвестициях.

Банковский бизнес при выручке в $206 млн, принес $35 млн чистой прибыли. Несмотря на меньшую маржинальность, он находится в фазе активного роста: компания делает акцент на расширении клиентской базы, предлагая выгодные условия через SuperApp, кешбэки и программы лояльности. Только в январе 2025 года холдинг привлек около 800 тыс. новых клиентов.

Отдельно развивается лайфстайл-направление, включающее онлайн-платежи, электронную коммерцию и продажу авиабилетов. Сегмент не приносит прибыли, однако во Freedom Holding считают его стратегически важной частью экосистемы и продолжают инвестировать в его развитие. Выручка этого блока за квартал составила $37,7 млн.

Телеком как ступень развития

Одним из путей развития компании стало строительство с нуля телекоммуникационного бизнеса. Такой подход позволил «Фридом Финанс» полностью контролировать темпы внедрения технологий и себестоимость услуг, создав прочную базу для долгосрочного развития.

По состоянию на февраль 2025 года Freedom Telecom уже проложила 2 500 километров волоконно-оптических линий связи, обеспечила бесплатный Wi-Fi в 147 общественных зонах и подключила к своим сервисам более 24 тыс. домохозяйств по всей стране. Общие инвестиции холдинга в телеком-направление составят около 100 млрд тенге (примерно $190 млн), однако уже сейчас вложено более $230 млн в развитие цифровой инфраструктуры.

В долгосрочной перспективе Freedom Telecom намерена получить лицензию на предоставление мобильной связи после 2027 года, развернуть облачную платформу и усилить позиции Казахстана как цифрового хаба между Европой и Азией за счет создания международной волоконно-оптической магистрали.