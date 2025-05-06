Что мешает казахстанцам защитить свои деньги: уроки для инвесторов от «Фридом Финанс»

Световой: обещания прибыли и личные переводы

Кейс Виталия Светового — показательный пример того, к чему приводит доверие без понимания базовых принципов инвестирования. Световой не был клиентским менеджером или топ-менеджером компании Freedom Finance. Он занимал среднюю управленческую должность, курируя отделы продаж. Однако, используя доверие со стороны знакомых и бывших клиентов, он начал предлагать «приватные инвестиционные возможности» с «гарантированной прибылью».

Важно понимать, что такие обещания — тревожный сигнал: гарантированные доходы в инвестициях, особенно на фондовом рынке, как правило, указывают либо на непрофессионализм, либо на признаки мошеннической схемы. «Гарантированным» может быть, например, купон по облигации или процент по банковскому депозиту — но не доход от покупки акций, где риски и доходность всегда зависят от рыночной ситуации. Это базовое правило, которое должен знать каждый начинающий инвестор, и именно об этом консультанты «Фридом Финанс» регулярно предупреждают на обучающих встречах.

Люди, знавшие Светового по 10–15 лет, передавали ему наличные деньги или переводили средства на его личные счета. Он обещал оформить сделки от имени компании, не требовал подписания официальных договоров и регулярно присылал «отчеты» в виде скриншотов. Как показало внутреннее расследование «Фридом Финанс», эти документы были поддельными, а деньги тратились на личные цели, включая ставки в букмекерских конторах.

Компания Freedom Finance, получив первую жалобу от клиента, немедленно отстранила Светового, провела служебное расследование и обратилась в полицию. Ущерб был нанесен как минимум 15 пострадавшим.

Ошибка пострадавших:

• доверие без подтверждений,

• отсутствие договоров,

• перевод личных средств вне периметра компании,

• ставка на обещания, а не на правила,

• нежелание проконсультироваться с представителями компании.

Как нужно было действовать:

• проверить статус сотрудника (как минимум — был ли он действующим на момент общения),

• отказаться от личных переводов и требовать использования официальных счетов,

• при малейшем сомнении — обратиться в горячую линию Freedom Finance или к регулятору рынка от государства.

Беков: доступ по доверенности и потеря контроля

Во втором случае клиентка Ж. Капарова сама предоставила логин и пароль от счета своей матери бывшему менеджеру Темирлану Бекову, уже уволенному из компании. Он продолжал работать через внешнюю платформу и получал полную свободу действий со счетом. При этом пострадавшие также передавали ему деньги «за ведение портфеля» наличными, что само по себе противоречит стандартной практике брокерского обслуживания.

Когда портфель стал убыточным, обвинения были направлены на компанию — хотя все происходило уже вне ее участия. Капарова знала, что Беков больше не сотрудник, но все равно продолжила с ним сотрудничать.

Ошибка пострадавших:

• передача своих паролей третьему лицу,

• незнание или игнорирование правил безопасности,

• работа через неофициальные торговые платформы.

Что нужно помнить каждому инвестору

Проблема здесь — не в одном человеке, хотя каждый из пострадавших несет свою ответственность. Это системная уязвимость, связанная с низким уровнем финансовой культуры. Люди не проверяют лицензии, путают фондовый рынок с криптовалютой или даже казино, верят в гарантии дохода, совершают переводы на личные счета и нарушают простейшие правила безопасности.

Вот базовые пять правил, которые уберегут ваши деньги:

Никогда не передавайте логины, пароли, PIN-коды, SMS-коды — никому, даже сотруднику банка/брокера. Деньги переводятся только на ваш личный счет в банке или брокере, а не «менеджеру» напрямую, для этого чаще всего вы используете свой личный кабинет в смартфоне или в веб-версии. Любое обещание гарантированной доходности — это сигнал обманной схемы. Проверяйте лицензию брокера или банка. Пройдите хотя бы один бесплатный курс по финграмотности — это может быть всего час времени, который сэкономит вам миллионы.

Что делает «Фридом Финанс» в сфере просвещения

Freedom Broker системно вкладывается в развитие финансовой культуры в Казахстане и других странах региона. Ключевые направления этой работы со стороны компании:

• Бесплатные образовательные программы. Только в 2024 году через обучающие курсы и онлайн-лектории прошли более 15 тыс. человек. Компания запускает специальные кампании для молодежи и начинающих инвесторов.

• Университетский кампус Freedom University. Новый образовательный центр в Алматы, открытый в 2024 году, уже стал площадкой для подготовки будущих аналитиков и экспертов в области финансов. Обучение проходит по авторским программам.

• Информационная поддержка клиентов. Все официальные платформы Freedom снабжены подсказками по безопасности, защитой от фишинга и активными антифрод-инструментами. При возникновении подозрительных ситуаций пользователи могут обратиться в круглосуточную комплаенс-службу (hotline.compliance@ffin.kz).

• Медиа-проекты. Серии подкастов и видеороликов, таких как «Финансовая грамотность без скуки» или «Как не попасться на удочку мошенников», распространяются через соцсети, YouTube и мобильное приложение SuperApp.

По словам Тимура Турлова, основателя и главы «Фридом Финанс»: «Мы не просто продаем финансовые продукты. Мы стремимся к тому, чтобы клиент сам понимал, что делает, и чувствовал себя защищенно в цифровом мире».

Финансовое поведение — часть общей культуры

Ошибки инвесторов — не всегда следствие жадности. Часто это незнание, растерянность, доверие «знакомым» и отсутствие привычки все проверять. При этом финансовая грамотность — это не только про инвестиции. Это и про кредиты, страховки, рассрочки, ежедневные покупки. Чем раньше она становится частью жизни — тем безопаснее будет рынок.

Важно также отметить: когда СМИ пишут про финансовые темы — на них лежит ответственность за точность, понимание терминов и различие между фактами и мнениями, а также за просвещение населения. Иначе люди, которые могли бы развиваться, начинают бояться даже лицензированных брокеров/услуг.

Каждый случай мошенничества — не просто история о потерянных деньгах. Это сигнал: финансовая культура требует системного подхода. Компании, клиенты, журналисты и государство должны быть в одной команде. Только так можно создать доверие и устойчивость.