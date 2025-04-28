Отчет по полочкам: какие финансовые результаты Сбера нейросеть назвала ключевыми

Сбербанк раскрыл результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2025 года МСФО. Сделал это необычно и по-новому, обратившись к помощи своей нейросетевой модели GigaChat, которой исполняется два года. Обработав традиционную кипу финансовых отчетов, нейросеть составила понятное обычному человеку резюме и даже предложила компании готовую цитату президента Сбера Германа Грефа. Что посчитала важным нейросеть — в материале «Газеты.Ru».

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Чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2025 года составила 436,1 млрд рублей против 397,4 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Рост показателя составил 9,7%. Такие данные предоставила нейросетевая модель GigaChat, обработавшая финансовый пресс-релиз компании и выдавшая его упрощенную версию с ключевыми финансовыми показателями.

Согласно представленному отчету, чистые процентные доходы Сбербанка увеличились в первом квартале на 18,9% в годовом выражении, до 832,4 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 6,11% и выросла на 10 б. п. с начала года. При этом чистые комиссионные доходы выросли на 10,4% и составили 203,2 млрд руб.

Нейросеть также обратила внимание на снижение розничного кредитного портфеля на 0,5% с начала года (он составил 18 трлн рублей) и рост ипотечного портфеля на 0,4% до 11,1 трлн рублей.

Средства физических лиц превысили 28,3 трлн рублей, показав в отчетный период рост на 2%, пришел к выводу GigaChat.

Помимо составленного из традиционной кипы финансовых отчетов понятного обычному человеку резюме, нейросеть также предложила компании готовую цитату президента Сбера Германа Грефа.

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«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии. Это не просто использование искусственного интеллекта как инструмента, а фундаментальная трансформация бизнес-модели, где AI становится ядром для принятия решений, оптимизации процессов и создания новых возможностей», — отметил GigaChat, предложивший в качестве спикера Германа Грефа.

Спец в лечебном деле и финансах

Важным этапом на этом пути нейросеть назвала обновление модели GigaChat 2.0, уточнив, что по многим параметрам на русском языке она превосходит показатели зарубежных моделей.

«Вчера нашей нейросети исполнилось два года. За это время она помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн», — сообщил GigaChat.

В Сбере отметили, что за два года нейросетевая модель успешно прошла аттестацию по многим направлениям, начиная от «Лечебного дела» и заканчивая финансовой грамотностью.

В компании уточнили, что благодаря нейросети миллионы людей могут за пару минут получить информацию о финансовом состоянии Сбера в понятном и простом виде.

Для этого нужно открыть сайт https://giga.chat/gigachat/ и зарегистрироваться по номеру телефона без какой-либо дополнительной установки приложений, это полностью безопасно, уточнили в компании.

Далее надо занести свой запрос в строку, например: «Гигачат, сделай сокращенную версию пресс-релиза» или «Гигачат, какие финансовые результаты по отчетности по МСФО Сбербанка» и получить результат.