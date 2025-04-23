Инвестиции и инновации: как Тимур Турлов и его «Фридом Финанс» развивают fintech-экосистему

За время своего существования базирующаяся в Казахстане компания Freedom Holding Corp. эволюционировала от регионального брокера до масштабной экосистемы с многомиллионной аудиторией. Сегодня она представляет собой международный финансовый конгломерат, в ее структуру входят банковские, брокерские, страховые, телекоммуникационные и потребительские сервисы. Капитализация холдинга превышает $8 млрд, что позволяет ему уверенно занимать позиции среди ведущих игроков финансового рынка. В чем секрет успеха компании — в материале «Газеты.Ru».

Ключевые направления

Ключевые подразделения холдинга — АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global — обеспечивают доступ к различным торговым площадкам. Первая компания специализируется на работе с казахстанскими биржами KASE и AIX, в то время как вторая предоставляет возможности для торговли на международных площадках, включая NASDAQ, Нью-Йоркскую, Лондонскую, Франкфуртскую и Гонконгскую биржи. Такая широкая география позволяет обслуживать как частных, так и институциональных инвесторов.

Инновационная деятельность компании выходит за рамки простого предоставления брокерских услуг. «Фридом Финанс» активно участвует в модернизации финансовой инфраструктуры Казахстана, выступая катализатором технологических и институциональных преобразований. Благодаря тесному взаимодействию с регуляторами и государственными структурами удалось значительно повысить прозрачность и понятность условий инвестирования.

Значимые проекты

Одним из ярких примеров успешной работы компании стало IPO авиакомпании Air Astana в начале 2024 года. Размещение акций на LSE, KASE и AIX привлекло $370 млн, при этом спрос превысил предложение в три раза, что сделало это размещение одним из крупнейших в регионе за последние годы.

Стратегия развития компании включает выход за рамки традиционного финансового сектора. В 2021 году был сделан первый шаг в направлении lifestyle-сервисов с приобретением платформы Ticketon для продажи билетов на культурные мероприятия. В 2023 году экосистема пополнилась сервисами онлайн-бронирования авиабилетов Aviata и туристических туров Chocotravel.

Маркетплейс и программа лояльности

Центральным элементом потребительского направления стал маркетплейс , занимающий лидирующие позиции в онлайн-торговле Казахстана. Интеграция с Freedom Bank позволила создать уникальный сервис доставки продуктов, объединяющий технологичные решения, финансовые инструменты и качественный клиентский опыт. За 20 недель доля платежей картами Freedom Bank на платформе выросла с менее 1% до 65%, что стимулировало использование других сервисов экосистемы.

В 2024 году холдинг представил инновационный инструмент — Freedom валюту, оформленную в виде биржевой ноты (ETN). Ее стоимость привязана к акциям Freedom Holding Corp. Пользователи получают эту валюту в качестве кэшбэка за покупки, причем на сервисах экосистемы предусмотрены повышенные ставки возврата. Freedom валюту можно использовать как платежное средство, конвертировать в деньги или инвестировать.

Упор на телеком и интеграция сервисов

Телекоммуникационное направление стало важным элементом экосистемы. В 2023 году было создано дочернее подразделение Freedom Telecom, нацеленное на обеспечение качественной связи по всему Казахстану. За 2024 год проложено более 1200 километров волоконно-оптических линий, охвативших 11 крупнейших городов страны. К 2025 году планируется завершить основной этап строительства инфраструктуры.

Технологическая синергия между различными направлениями холдинга создает единую цифровую среду. В рамках партнерства с Vodafone развиваются мобильные сервисы, включая внедрение 5G, решения в области мобильной и фиксированной связи, Wi-Fi, облачных технологий и транзита трафика. Такая интеграция повышает ценность экосистемы для конечных пользователей, создавая взаимодополняющую среду сервисов.