Безотходная торговля и помощь нуждающимся: как ретейлеры заботятся о планете и людях

В контексте Дня Земли — международного дня заботы об окружающей среде — особенно остро звучат вопросы устойчивого развития и разумного потребления. Россия хорошо знакома с понятием «экологическая нагрузка», поэтому этот аспект крайне важен как для государства и бизнеса, так и граждан страны. О том, как загрязнение окружающей среды влияет на население, что уже предпринимается властями и какое отношение к этому имеет торговая сеть «Пятерочка» — в нашем материале.

Ключевые экологические проблемы в нашей стране, да и в мире в целом — загрязнение воздуха, воды и почвы, перепотребление и большое количество отходов. Основную часть негативного влияния оказывает жизнедеятельность человека, в частности, бизнес. Именно поэтому власти всячески призывают предприятия к устойчивому развитию – это предполагает бережное использование ресурсов и сохранение окружающей среды без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

В России с 2019 года реализуется нацпроект «Экология», главная цель которого — улучшение экологической обстановки в стране. В него входит десять федеральных проектов, которые посвящены разным направлениям. Это, например, инициатива «Чистая страна», в рамках которой за пять лет ликвидировано 66 свалок и рекультивировано 19 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Также существует проект «Экономика замкнутого цикла», который занимается тем, чтобы все больше предприятий использовали вторичные ресурсы и вторсырье.

Рекультивация ТКО, развитие системы раздельного сбора и переработки мусора, а также вовлечение вторсырья в повторное производство помогает сократить выбросы парниковых газов более чем на 55 млн тон CO2-эквивалента ежегодно, подсчитала аналитическая и консалтинговая компания ТИАР-Центр. Президент Владимир Путин, в свою очередь, во время послания Федеральному собранию предложил уменьшить в два раза объем вредных выбросов в атмосферу. Также он отметил, что необходимо сортировать «все, что подлежит сортировке, все твердые отходы», а не менее четверти из этого — использовать вторично. Президент добавил, что на это будут выделены дополнительные финансовые средства. В частности, в России появятся около 400 объектов по обращению с отходами и 8 экопромышленных парков. Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что важно внедрять «зеленые технологии» и создавать дополнительные стимулы для бизнеса.

Государство поддерживает экологически ответственный бизнес и сегодня. Так, Банк России включил устойчивое развитие в список приоритетных для финансирования направлений до 2026 года. Некоторые банки предлагают льготные ставки для финансирования масштабных экопроектов.

При этом сам бизнес, понимая масштаб и важность проблемы, идет навстречу подобным практикам, поддерживает их и даже инициирует собственные экологические проекты. Так, для торговой сети «Пятерочка» забота о природе и помощь людям давно стали частью ежедневной работы. Ретейлер внедрил целый комплекс инициатив, направленных на сокращение отходов.

Фудшеринг как часть стратегии устойчивого развития

В декабре 2019 года X5 Group приняла ESG-стратегию, на которую по сей день ориентируются торговые сети холдинга. Она отражает ответственность компании не только перед сотрудниками, но и перед всем обществом и будущими поколениями. Одним из ключевых элементов ее реализации стала программа устойчивого развития «Пятерочка с заботой».

Эта инициатива охватывает сразу четыре ключевых направления: помощь людям через благотворительные проекты, забота об экологии благодаря ответственному потреблению ресурсов, внимание к здоровью через популяризацию качественных продуктов, а также поддержку местных сообществ на базе магазинов сети. Именно на пересечении этих направлений появился проект фудшеринг, который решает задачи одновременно социального и экологического характера: помогает нуждающимся и не допускает ситуации, когда срок годности товара истечет и он окажется на полигоне.

close «Пятерочка»

Сами пищевые отходы – и в ретейле, и образующиеся в домашних хозяйствах — серьезная экологическая проблема, поскольку их разложение приводит к выделению парниковых газов и токсичных веществ, загрязняющих почву, воду и атмосферу. Поэтому компания активно развивает уже больше трех лет проект, направленный на недопущение образования отходов. К концу 2024 года к фудшерингу подключились 98 торговых точек, включая московские дарксторы, откуда передаются не только хлеб и овощи, но и бакалея с непродовольственными товарами.

Благодаря развитию проекта число благополучателей за последний год увеличилось на 60% — до 112 тысяч человек, а объем переданных продуктов вырос в пять раз, достигнув 223 тонн.

Как работает фудшеринг

Сотрудники торговой сети каждый день отбирают продукты, у которых до конца срока годности осталось 1-2 дня или на них имеются небольшие дефекты (пятнышки, неровности, помятости), но полностью пригодные и безопасные для употребления: хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Сформированные продовольственные наборы передаются волонтерам партнерских фондов, которые день в день доставляют их нуждающимся — одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. В дарксторах модель работы схожа, но ассортимент шире: здесь передается до 80 позиций, включая бакалею и непродовольственные товары.

Фудшеринг можно смело считать примером экономики замкнутого цикла. Волонтеры увозят из магазинов снятые с продажи продукты, а их распределением занимаются фонды. Команды добровольцев формируются из местных жителей, знакомых с принципами проекта. Возраст участников — от 18 до 75 лет, каждый из них помогает нескольким семьям на постоянной основе. Присоединиться к проекту могут все желающие из Москвы, Рязани, Мурманска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска — городов, где фудшеринг уже работает.

Помощь фермерам

Еще одна инициатива ретейлера — передача для кормления сельскохозяйственных животных продуктов, которые стали визуально непривлекательны для потребителя, но которые еще пригодны для употребления в пищу. Проект, запущенный в 2017 году, сегодня действует по всей России и помогает сократить объемы отходов, снижая нагрузку на окружающую среду.

close «Пятерочка»

Его суть заключается в том, что овощи, фрукты, хлеб и бакалею передают крупным агрегаторам, которые сотрудничают с местными фермерскими хозяйствами. Поскольку такая продукция не подлежит долгому хранению, фермеры забирают ее ежедневно. Процесс проходит под контролем администрации магазина.

В 2024 году общий объем переданной фермерам продукции вырос на 17,3%, достигнув почти 104 тыс. тонны. Это позволило значительно сократить объем пищевых отходов на полигонах и уменьшить выбросы углекислого газа.

Из отходов в новые ресурсы

Передача на переработку картона и пластика — еще один важный шаг к снижению экологической нагрузки. «Пятерочке» удалось наладить систему сбора и сортировки транспортной упаковки, передавая на переработку более 93% отходов, образующихся в процессе работы.

Все начинается еще на этапе сортировки в магазинах: упаковочные материалы разделяют по фракциям, чтобы направить их на переработку. Затем упаковку загружают в те же автомобили, которые ранее доставили товары в магазин и везут в распределительный центр (РЦ), — это снижает не только логистические затраты, но и сокращает углеродный след. В РЦ сырье кипуется и после накопления нужного количества отправляется на партнерские заводы для дальнейшей переработки.

В 2024 году объем переданной на переработку макулатуры и транспортной упаковки составил 691,4 тыс. тонны, что на 8% больше, чем годом ранее. Картон, полиэтилен, пластик и деревянные поддоны получают вторую жизнь, превращаясь в новую тару, пакеты или ящики для продуктов.

При этом компания сотрудничает только с проверенными переработчиками, имеющими лицензии и сертификаты. Это крайне важно с точки зрения экологической безопасности и соблюдения законодательных норм.

Экологичная упаковка

Также «Пятерочка» позаботилась об экологии, переведя собственные торговые марки на экоупаковку с маркировкой «Лесной эталон». Уже 58% продукции СТМ и 96% готовой еды собственного производства выпускаются в перерабатываемой таре.

Сеть также внедрила четырехслойные препаки, которые не содержат вредных материалов и легко утилизируются. Эти меры помогают сократить объемы неперерабатываемых отходов, делая потребление более осознанным.

Таким образом, ретейлер демонстрирует, как бизнес может сочетать экономическую эффективность с заботой о людях и планете. Идея превращать отходы в ресурс для помощи может служить показательным примером для других компаний. Чем больше торговых сетей возьмут такой подход на заметку, тем легче будет природе.