Каждому по токену: «Норникель» обновил мотивационную программу к юбилею компании

В честь своего 90-летия лидер горно-металлургической промышленности «Норникель» запускает специальный модуль корпоративной программы «Цифровой инвестор» под названием «Юбилейный». Этот шаг позволит каждому сотруднику, вне зависимости от стажа работы, стать владельцем цифровых финансовых активов (ЦФА) — minetoken, которые привязаны к стоимости акций компании. Таким образом, этот этап программы укрепит связь между сотрудниками и успехами предприятия. Подробности — в нашем материале.

Ключевые особенности нового модуля

Главным отличием нового модуля стало расширение круга участников. Если ранее программа была доступна только сотрудникам с опытом работы в компании от года, то теперь даже новички смогут получать токены. Количество minetoken по-прежнему будет зависеть от стажа.

««Цифровой инвестор» — это важный инструмент поддержки сотрудников. В юбилейный для компании год получить ЦФА и стать участником программы сможет каждый сотрудник. Это не просто приятный подарок, а возможность стать соучастниками успеха и результатов «Норникеля»», — подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, представляя новый модуль коллективу компании.

Как работают токены

Один minetoken эквивалентен 100 акциям «Норникеля». Держатели токенов могут получать регулярные выплаты, соответствующие дивидендам по акциям компании. Через год после получения активы можно продавать на специализированной платформе, или ждать автоматического погашения эмитентом через пять лет.

Важно отметить, что участие в программе не требует личных финансовых вложений — токены являются частью вознаграждения сотрудников. Безопасность операций обеспечивается современными блокчейн-технологиями, что гарантирует защиту активов.

Оценка сотрудников и экспертов

Согласно внутреннему опросу компании, программа получила высокую оценку среди работников. 81% респондентов отметили, что участие в «Цифровом инвесторе» помогает им лучше ощущать свой вклад в достижение целей компании. 85% сотрудников согласились с тезисом, что программа мотивирует их на более эффективную работу, а 87% считают ее значительным преимуществом «Норникеля» как работодателя.

Кроме того, программа неоднократно удостаивалась престижных наград в сфере управления персоналом. В 2024 году она заняла первое место в номинациях «Работа мечты» от Intercomm и «Кадровый потенциал» от журнала «Компания будущего». Также в прошлом году компания получила первую премию за «Культуру менеджмента» от IT HR Award. В 2025 году проект «Цифровой инвестор» вошел в тройку лидеров в номинации ESG от HR Impact, что подтверждает его соответствие принципам устойчивого развития.

Таким образом, запуск юбилейного модуля программы «Цифровой инвестор» — это не просто юбилейная инициатива, а также стратегический шаг в развитии корпоративной культуры. Компания демонстрирует приверженность принципам социальной ответственности, финансовой прозрачности и вовлеченности сотрудников в развитие бизнеса. Распространение цифровых активов укрепляет репутацию «Норникеля» как инновационного и социально ориентированного работодателя, что особенно важно в условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры. Программа не только повышает лояльность сотрудников, но и способствует долгосрочному развитию компании, делая каждого работника частью ее успеха.

Напомним, что программа «Цифровой инвестор» действует в компании «Норникель» с 2023 года. В рамках первого модуля токены minetoken получили работники со стажем более одного года, причем количество токенов зависело от продолжительности работы в компании. По стоимости ЦФА были привязаны к акциям «Норникеля». Через год после получения держатели токенов могли покупать и продавать их самостоятельно.

Так, за первые два года существования программы к ней присоединилось почти 70 тыс. человек — это более 77% от общего числа сотрудников компании. Примечательно, что год спустя большинство участников предпочли сохранить полученные активы. Это говорит о высоком уровне доверия к программе и заинтересованности в долгосрочном развитии компании.