SberCIB Terminal: как платформа Сбера адаптировалась к изменениям на рынке

Созданная в 2016 году флагманская платформа Сбера для работы на финансовых рынках — SberCIB Terminal — за последние годы претерпела значительную трансформацию. В 2022 году ограничения, которые коснулись всех участников российского рынка, привели к существенному снижению оборотов по основным продуктам в терминале. Однако платформа смогла не только адаптироваться к этим изменениям, но и вернуть интерес клиентов, постоянно совершенствуя свой функционал и оперативно реагируя на новые задачи и запросы пользователей. В этом году Сбер намерен вернуться к показателям оборотов 2021 года в SberCIB Terminal. В материале «Газеты.Ru» — почему это стало возможным и что помогло банку справиться с этими вызовами.

Ключевым шагом в этом процессе стало утверждение два года назад стратегии трансформации платформы из монопродуктового терминала в мультипродуктовый торгово-аналитический комплекс. В него встроили уникальный для российских банковских платформ функционал, включая собственную аналитику и экспертизу специалистов банка, интерес к которой с 2022 года вырос на 75%.

Терминал предназначен для финансовых институтов и корпоративных клиентов. Сегодня им доступны конверсионные операции по индивидуальным курсам, операции валютного и товарного хеджирования, управление ликвидностью, индикативы товарно-сырьевых свопов, а также эксклюзивная рыночная аналитика. Контрагентом по сделкам в терминале является Сбер.

Доля ежемесячных пользователей за последние четыре года выросла по отношению ко всей базе клиентов терминала почти в два раза и составляет 47%.

Сбер планирует развивать терминал в рамках концепции TaaS (Trading as a Service), когда клиент имеет в своем распоряжении единый сервис для решения любых вопросов по финансовым рынкам, включая управление рисками или ликвидностью.

Рынок уже по достоинству оценил преимущества торгово-аналитической системы Сбера: SberCIB Terminal в 2024 году стал победителем премии WOW.BIZ, Премии им. П.А. Столыпина, Finance Innovation Awards Russia. SberCIB Terminal доступен через браузер компьютера или планшета.

Конверсионные операции и управление валютным риском

SberCIB Terminal дает возможность совершать конверсионные операции с более чем 20 валютами и более чем 30 валютными парами, курсы валют обновляются в режиме реального времени, все расчеты автоматизированы. У клиентов есть возможность объединить все юридические лица группы в одном окне, что значительно упрощает управление финансами для крупных корпораций. При этом терминал поддерживает сделки с различными сроками расчетов, нет ограничений на объем, что делает платформу удобным инструментом как для небольших операций, так и для крупных транзакций.

SberCIB Terminal предлагает широкий спектр инструментов по управлению валютным риском, включая валютные поставочные и расчетные форварды, опционы, свопы.

В 2024 году, когда большая часть валютообменных операций по недружественным валютам перешла на внебиржевой рынок, Сбер запустил в SberCIB Terminal секцию межбанковской конверсии СберПУЛ, в рамках которой финансовые институты могут использовать агрегированную межбанковскую ликвидность. Функционал секции дает возможность управлять валютной позицией через конверсионные операции и краткосрочные свопы с минимальным спредом. На сегодняшний день каждый четвертый банк в России уже подключил СберПУЛ.

Современные решения

SberCIB Terminal предоставляет юридическим лицам и финансовым институтам широкие возможности для эффективного управления ликвидностью, ставки размещения и привлечения демонстрируются в режиме реального времени. Юридическим лицам доступны такие инструменты, как валютный своп, сделки РЕПО, депозиты и НСО (неснижаемый остаток). Валютный своп от одного дня до года позволяет компании разместить денежные средства, получая потенциальный доход за счет разницы между процентными ставками выбранных валют.

Разместить средства с помощью сделок обратного РЕПО можно от одного дня до трех месяцев, предварительно открыв брокерский счет в Сбере. Депозиты и НСО позволяют разместить средства до трех лет, ставки можно согласовать непосредственно в SberCIB Terminal.

Финансовым институтам доступны валютный своп до одного года, возможности привлечения и размещения средств на межбанковском рынке, а также бронирование средств для будущих операций.

В 2024 году в терминале был запущен первый в России калькулятор товарно-сырьевых свопов, позволяющий клиентам самостоятельно подбирать параметры и котировки инструмента. Своп дает возможность оптимизировать потоки платежей и зафиксировать цену на товар, снижая влияние ценовых колебаний активов на рынке на финансовый результат компании.

Расширяя доступ к долговому рынку, Сбер добавил на платформу рабочее место эмитента — модуль формирования книги заявок при первичном размещении облигаций (Book Builder).

Также появилась опция автоматической оценки портфеля ценных бумаг при выставлении заявок на покупку/продажу облигаций и заключении сделок прямого РЕПО с центральным контрагентом. Данный тип сделок дает возможность владельцу портфеля бумаг получить под них финансирование на срок от 1 до 90 дней и таким образом диверсифицировать источники заимствования.

Информационно-аналитические сервисы и искусственный интеллект

Особенно востребованы у пользователей терминала информационно-аналитические сервисы: закрытая аналитика финансового рынка от трейдинга Сбера, материалы от аналитиков SberCIB Investment Research, новостная лента Интерфакса и рыночные индикаторы (инструменты технического анализа). Практически четверть пользователей терминала, даже не имея необходимости совершать операции, ежемесячно заходят на платформу, чтобы быть в курсе экономических событий и получать качественный анализ рынка. Доступ к информационно-аналитическим ресурсам SberCIB Terminal может быть предоставлен за один день.

В течение 2024 года в терминал был впервые интегрирован искусственный интеллект. Теперь общение с клиентами во внутреннем чате и отслеживание изменений в поведении клиентов ложатся не только на плечи сотрудника, но и на интеллектуальные модели и алгоритмы.

Проект по автопредложению на основе цифровых следов клиентов, когда AI подсвечивает (улавливает) примеры нестандартного, по мнению алгоритма, поведения клиента и спрашивает, была ли эта активность запланирована, стал в прошлом году лауреатом премии им. П.А. Столыпина. В дальнейшем в терминале должен появиться своеобразный (алгоритмический) «секретарь», который будет напоминать о необходимости совершения определенных действий и расчетов, выполнять функцию продвинутого поисковика, предоставлять экспертизу Сбера в рамках концепции TaaS (Trading as a Service). Достичь этого разработчики планируют при активном вовлечении генеративного искусственного интеллекта.