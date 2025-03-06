Алюминий в судостроении. В России растет спрос на отечественные хаусботы

«Дома на воде» стали все больше строить из российских материалов и компонентов

В России растет спрос на алюминиевые хаусботы — судна, рассчитанные на длительное проживание, с прямоугольным для увеличения жилого пространства и комфорта корпусом, большими окнами. Предприниматель Максим Бурганов решил построить первый алюминиевый хаусбот для себя и своей семьи: он всю жизнь увлекается путешествиями по рекам, любит отдых на воде. Проект вызвал интерес сторонних клиентов: бизнесмен собирает уже 12-й хаусбот, построил ангар на Оке на четыре стапеля и, чтобы удовлетворить растущий спрос, планирует расширить его втрое.

Российские хаусботы

«В России не существует классификации хаусботов, определение просто соответствует названию. Поэтому и решил построить для семьи именно хаусбот — яхта с аналогичным уровнем комфорта была бы значительно более крупным судном», — рассказал Максим Бурганов.

Идея проекта появилась в июле 2022 года, а через три месяца началась сборка первого корпуса. Сложностей было огромное количество: началось с того, где собирать такое негабаритное судно и как потом спускать его на воду?

«Сначала арендовал ангар подходящих размеров очень далеко от воды, планировал собирать большими узлами, перевозить их ближе к воде и там осуществлять конечную сборку — позже стало понятно, что эта идея абсурдна, сложна и дорога. На моем пути появились люди, которые очень помогли: в одном из яхт-клубов Нижнего Новгорода договорился поставить временное сооружение, где и происходила окончательная сборка. Комплектующие все нашел быстро, так как мой друг занимается поставкой оборудования для судов», — рассказал Бурганов.

Алюминий как конструкционный материал, по словам бизнесмена, для корпуса выбрали за сочетание легкости и прочности, экологичность в производстве, легкость в обработке, этот металл не требует антикоррозийного ухода. Другие материалы для корпуса не рассматриваются.

«Алюминий все активнее применяется в российском гражданском судостроении, большая часть новых проектов — это маломерные суда частных компаний, но строятся и большие корабли с алюминиевыми корпусами. Эпоха дешевой нефти и, соответственно, топлива осталась далеко в прошлом. Алюминизация конструкции позволяет снижать вес судна и, соответственно, оптимизировать эксплуатационные расходы», — отметил директор «Русала» по развитию рынков Евгений Васильев.

Он подчеркнул, что этот металл особенно незаменим для судов на электрической тяге, так как более легкий корпус увеличивает дальность хода на одном заряде батареи.

«Уже в процессе строительства первого хаусбота начал появляться живой интерес к проекту, люди просили сделать им тоже. А в марте 2023 года я принял участие в Moscow Boat Show, где показал даже не сам хаусбот, а его изображение на стенде — и поток запросов вырос кратно. Так появилась идея постройки верфи и была создана компания «Калао боатс», — отметил Бурганов.

Ангар площадью 500 квадратных метра на 4 стапеля был построен в Нижнем Новгороде на Оке. В нем можно собирать 10 судов в год. Сейчас бизнесмен достраивает 12-е судно, 5 из которых это разные модели, тестовые, 7 — заказы сторонних клиентов.

«География поставленных хаусботов включает Москву и Подмосковье, Казань, Самару и, конечно, сам Нижний. Есть запросы из Турции, Дубая, ближнего зарубежья. Уже пора расширятся, поэтому в ближайшее время, думаю, мы увеличим площадь верфи минимум в 3 раза», — добавил предприниматель.

В проект верфи уже инвестировано около 60 млн рублей, судостроение — трудоемкий бизнес, требующий долгого и дорогого входа. На текущий момент инвестиции не окупаются, но бизнес вышел на операционную прибыльность. При этом хаусботы востребованы, так как россиян привлекает идея такого отдыха, есть большой потенциальный спрос, и этот зарождающийся рынок быстро растет. В России 7 млн маломерных судов, а хаусботов всего несколько сотен. Для сравнения, в США их насчитывается около 1 млн.

Алюминизация судостроения

Как рассказал Максим Бурганов, на российском рынке «Калао боатс» — единственная компания, которая строит хаусботы с алюминиевыми цельносварными корпусами, способные ходить в сложную погоду.

«Для нас важна концепция путешествия. Именно поэтому строим суда с максимальными габаритами 13 на 6 метров, более крупные сильно теряют в управляемости. Многие хаусботы на российском рынке могут ходить только в идеальную погоду, без волн и ветра, а их швартовка — это почти войсковая операция. Есть хаусботы, которые заправляют раз в несколько лет, и это не потому, что баки большие или двигатель экономичный, а потому что они тяжелы в управлении», — добавил он.

Руководитель проекта дирекции по развитию рынков «Русала» Сергей Фроленков отметил, что запрос на алюминизацию во многих сегментах судостроения, даже от игроков, которые узко специализируются на стальных и стеклопластиковых корпусах, вырос кратно в последние годы.

«Судостроители учитывают и иные важные факторы — ремонтопригодность, высокая коррозионная стойкость относительно стальных решений, устойчивость к ультрафиолету и уверенный выход на необорудованный берег в сравнении со стеклопластиковыми решениями. Мы наблюдаем, что потребитель начинает думать «в долгую», учитывая стоимость долгосрочного владения судном как основной фактор», — добавил он.

«Русал» разработал для судостроения новый алюминиево-скандиевый сплав 1581 — его повышенная прочность позволяет снизить толщину стенок корпуса и еще больше облегчить конструкцию по сравнению с традиционными алюминиево-магниевыми сплавами.

«Некоторые производители уже переходят на сплав 1581, он снижает вес корпуса судна дополнительно до 14%, а всего судна — на 5–10%», — рассказал Фроленков.

Как предположил Бурганов, в ближайшем будущем все российское маломерное судостроение будет переживать большой бум.

«В последние 10 лет весь «цивилизованный» мир толкал нас на собственный внутренний рынок, и очень хорошо, что у них это получилось! Быстрый рост внутреннего туризма — это огромная предпосылка к быстрому росту и работающих на туризм индустрий. Мы для своих судов находим качественные российские комплектующие на замену импортным. Например, на первые хаусботы ставили иностранные моторы Marine Rocket, затем заместили их российскими электродвигателями», — заключил бизнесмен.