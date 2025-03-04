«Одно сообщение фантастичнее другого». Могут ли США снять санкции против России

Песков призвал ориентироваться только на официальные заявления об отмене санкций

В Кремле знают о сообщениях западных СМИ о планах администрации президента США пересмотреть в сторону смягчения санкций в отношении России, но призывают обращать внимание только на официальные заявления. Источники Reuters сообщили, что уже сейчас готовится список юридических и физических лиц, с которых снимут ограничения. Отвечая на вопрос о снятии санкций против РФ, президент Трамп сообщил, что готов «заключать сделки» ради установления мира на Украине. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США открыты к пересмотру ограничений.

Российские власти видят сообщения в СМИ о возможной отмене антироссийских санкций со стороны США, но все же ориентируются только на официальные заявления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента считает, что сейчас происходит «абсолютная какофония информационная» — одно сообщение фантастичнее другого.

Планы по смягчению санкций

Неназванный источник в американской администрации сообщил Reuters, что США разрабатывают план по смягчению санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп хочет восстановить отношения с Москвой и завершить конфликт на Украине. Якобы эта задача уже дана Госдепартаменту и министерству финансов США. Они подготовят список санкций, пригодных для смягчения, после чего обсудят его с представителями РФ в рамках переговоров.

По данным Reuters, ведомства уже готовят предложения по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, в том числе российских олигархов.

У агентства нет ответа на вопрос, что потребуют США за смягчение санкций. Они также не знают, какие именно санкции станут первыми для отмены.

«Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт», — сказал Трамп. Он не исключил возможность снятия санкций с России.

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Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что не считает правильным вводить новые антироссийские санкции. По его словам, россияне испытывают экономические трудности из-за конфликта на Украине, поэтому они заинтересованы положить ему конец, что в свою очередь отвечает интересам американцев.

Венгрия согласна

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио в интервью венгерскому телеканалу М1 подтвердил, что США готовы к обсуждению вопроса о частичном снятии антироссийских санкций, особенно в энергетической области.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что [санкционные] меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — уточнил Сийярто (цитата по ТАСС).

Министр говорил именно о санкциях, которые влияют на энергетическую безопасность Венгрии, поскольку они мешают стране покупать российский природный газ и сотрудничать с РФ в сфере ядерной энергетики.

Немецкая оппозиция против санкций

Собрание профильных комитетов «Альтернативы для Германии» разработали резолюцию против любых санкций, которая отвечает принципам свободной торговли. Они попросили руководство партии и ее сторонников присоединиться к документу. Они хотят обеспечить экономическую независимость Берлина от Брюсселя. По их данным, санкции против России, Китая и Ирана наносят вред экономике Германии.

«В немецком обществе все более заметным становится чувство нарастающего раздражения и усталости от санкций, введенных против третьих стран. С каждым днем рядовым гражданам Германии становится все труднее сводить концы с концами, немцы устали от санкций, которые не приносят им ничего, кроме падения уровня жизни и ухудшения психологического состояния», — сказано в обращении партии.