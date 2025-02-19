«Во избежание правового спора»: DPA отозвало новость о владении яхтой Dilbar сестрой Алишера Усманова

Немецкое информагентство DPA отозвало публикацию о том, что сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова владеет яхтой Dilbar. Совет Евросоюза использовал это утверждение в обоснование санкций против госпожи Исмаиловой, также из-за этого в 2022 году немецкие правоохранительные органы провели на яхте обыски. Подробности истории, — в материале «Газеты.Ru».

17 и 18 февраля 2025 года DPA распространило среди своих медиапартнеров в ФРГ и других странах сообщения об отзыве новости от 13 апреля 2022 года утверждавшей, что сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова владеет яхтой Dilbar. Информагентство ссылалось на отказ немецкого Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) от своего заявления и рекомендовало им также удалить публикацию «во избежание правового спора». Как сообщила пресс-служба Алишера Усманова, в настоящий момент новости об этом исчезли с сайтов таких изданий, как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung и ряда других СМИ.

«Суды Европейского Союза позволяют Совету ЕС ссылаться на сообщения СМИ для обоснования санкций, а СМИ, в свою очередь, используют обоснование санкций, основанное на их собственных сообщениях, в качестве привилегированного источника. Это абсурд и явное нарушение основных принципов конституционного государства», --подчеркнул адвокат по медиаправу, представляющий интересы Алишера Усманова и Гульбахор Исмаиловой Йоахим Штайнхофель.

Отзыв

Источником для статьи DPA «Dilbar посадили на цепь: владелица яхты — сестра олигарха» послужило соответствующее заявление BKA. Оно было опубликовано в двух постах в соцсети X (бывшая Twitter) 13 апреля 2022 года. Сестру Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову в них назвали владелицей яхты Dilbar. Совет ЕС ввел санкции против нее в апреле 2022 года именно на основании утверждений о том, что она владеет этим судном и недвижимостью в Европе в интересах своего брата.

Аналогичное утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Гульбахор Исмаиловой, а также для обоснования масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на Dilbar в 2022 году. Эта информация была растиражирована многочисленными СМИ.

В своих твитах BKA заявляло, что идентифицировало Гульбахор Исмаилову как собственницу яхты Dilbar по итогам «тщательного расследования» и что Министерство финансов Германии и другие ведомства «добились в Брюсселе включения [Исмаиловой] в санкционный список». Однако после получения от адвокатов Гульбахор Исмаиловой требования прекратить распространение ложного заявления BKA удалило посты и обязалось больше не делать подобных заявлений. Теперь и DPA отозвало сообщение и рекомендовало удалить любые ее перепечатки.

Ложь

Представители Алишера Усманова и Гульбахор Исмаиловой неоднократно заявляли о том, что яхта Dilbar находится в безотзывном трасте, учрежденном бизнесменов много лет назад в целях планирования наследства. Ни Алишер Усманов, ни Гульбахор Исмаилова не имели и не имеют каких-либо прав на активы траста, не могут распоряжаться ими или осуществлять в отношении них какой-либо контроль, поскольку все права принадлежат его доверительному управляющему.

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В период 2023-2025 годах ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и Исмаиловой, и приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент уже сделано порядка 40 подобных заявлений.

Помимо этого, десятки СМИ в добровольном порядке скорректировали или удалили статьи после получения писем от их представителей. По результатам судебных 2 разбирательств адвокатами также получено более 10 судебных запретов и решений, признающих незаконным распространение недостоверной информации европейскими и американскими СМИ.

Правда

Одним из наиболее знаковых стало вынесенное в январе 2024 года судебное решение о запрете утверждений американского журнала Forbes, ставших одним из ключевых элементов для обоснования санкций Евросоюза против Алишера Усманова. «Совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом»,— говорил тогда адвокат Йоахим Штайнхофель.

Британское издание EU Today тогда отмечало, что решение Земельного суда Гамбурга может создать юридический прецедент для оспаривания сведений от источников, на которые опирался ЕС для обоснования санкций в отношении россиян.

Евросоюз ввел санкции против Усманова 28 февраля 2022 года. Впоследствии бизнесмен подал иск в Европейский суд, где оспорил включение в санкционный список ЕС. В мае 2023 года в Германии признали незаконными обыски, проведенные на виллах и яхте, которую немецкие власти приписывают Усманову. Бизнесмен также выиграл суд против немецкой газеты Tagesspiegel, австрийской газеты Kurier, крупных германских теле-радио вещателей RTL и ARD/Westdeutscher Rundfunk.