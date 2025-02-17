Подарок с наручниками: как общественники поздравили «серых» перевозчиков

В день всех влюбленных топ-менеджеры и владельцы крупнейших транспортных компаний получили от «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) особые «валентинки» — документы о выявленных нарушениях и предостережения от налоговых служб. Участники рынка оценивают налоговые потери из-за серых зарплат в отрасли в 300 млрд рублей, а потери бюджета из-за незаконного возмещения НДС в секторе автомобильных перевозок могут достигать полумиллиарда рублей. Подробности инициативы общественников, — в материале «Газеты.Ru».

«К празднику мы отправили топ-менеджерам и учредителям крупнейших транспортных компаний особые «валентинки» от ОПИ. Внутри — не конфеты, а горькая правда: документы о выявленных нарушениях, предостережения «к исправлению» от регуляторов и... симпатичные розовые наручники, — сообщает Тelegram-канал ОПИ («Общественная потребительская инициатива». — Весь год ОПИ пристально следила за каждым шагом Вашей компании, — говорится в поздравительной открытке. — Виртуозное искусство управления финансовыми потоками и романтических подход к налоговой отчетности покорили наши сердца. В знак искренней привязанности дарим Вам подборку доказательств нашего внимания, которую мы уже разделили с надзорными органами».

Кто получил «валентинки»

Такие открытки получили Антон Миронов и Александр Химич («ТЭС Урал»), Ирина Миронова, Михаил и Александр Поповы («КИТ.ТК»), Игорь Моргунов («Норд вил»), Ирина Фирсова и Вадим Филатов («ПЭК»), Никита Кучумов и Александр Пустобриков («Энергия»), Сергей Хролович («Фастранс-М»), Светлана Макаренко («Мейджик транс»), Олег Белов и Шапи Омаров («Мейджик транс Поволжье»), Александр Федоров («Мейджик транс Ижевск»), Сергей Калегин («БСД Юг»), Максим Таланцев, Юрий Павлов и Анна Терещенко («Транс трек-ДВ»), Сослан Ткачук («МТ Ставрополь»), Ринат Шанимарданов и Марьям Омарова («Мейджик транс Самара»), Ильмира Безрукова («Фастранс-Север»).

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Мимо бюджета

По результатам исследования, которое ОПИ проводила в ноябре прошлого года, общественники выяснили, что более половины транспортно-логистических компаний (ТЛК) практикуют выдачу «серых» зарплат в конвертах, занижение страховые взносов, списание НДС и нерегистрируемые переработки. ОПИ обратилось с письмом в Федеральную налоговую службу (ФНС), и теперь недобросовестными перевозчиками займутся налоговики. Суммарно в результате финансовых махинаций ТЛК бюджет мог недосчитаться около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. Есть и смежные эффекты, которые «серая» логистика передает на всю экономику, когда можно за наличные перевести практически любой груз – контрабандный, контрафактный, фальсифицированный.

Центральный аппарат ФНС после ознакомления с обращением ОПИ поручил региональным управлениям организовать проверки в отрасли. На 20 января 2025 года 52 компании в 20 регионах уже получили предостережения налоговиков. Примечательно, что в прошлом году тему налоговых нарушений в транспортно-логистической отрасли активно комментировал президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. Он же совладелец компании «ПЭК», которая в минувшую пятницу получила «валентинку» от ОПИ.

Не все компании адекватно отреагировали на «валентинку». В Теlegram-канале ОПИ появились сообщения, что при доставке подарков возникли не только транспортные, но и физические проблемы: с угрозами курьерам и незаконными изъятиями грузов.

«Пока страна идет вперед, часть компаний сектора осталась в 90-х. Даже при получении наших подарков, содержимое которых видно на фотографии, сотрудники нескольких компаний угрожали нашим коллегам, а в одном из случаев у нашего поставщика неизвестные попытались изъять презенты для других компаний. Здесь уже не про экономические, а про уголовные нормы может идти речь. Такая на рынке деятельная «обида» на правду», — пишет ОПИ.

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Позднее, как выяснил Тelegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом), некие люди, представившиеся «службой безопасности» приехали в компанию, отправившую посылку, в том числе по адресу Коровинское шоссе дом 35 стр.1 (здесь находится один из получателей — «Мейджик транс») и буквально изъяли коробки с сувенирами для других адресатов. Правда, они через короткое время их вернули.

Нарушения

«Занижая официальную зарплату и выдавая реальную «в конвертах», работодатели уменьшают страховые взносы и тем самым лишают гарантий работников. Последние, зависимые от неофициальных выплат и оттого уязвимые перед руководством, вынуждены подвергаться систематическим переработкам. Нарушение труда и отдыха водителей приводят к ДТП», — отмечает глава ОПИ Олег Павлов в письме в ФНС.

Наряду со страховыми взносами, искусственно уменьшаются суммы НДФЛ. Как следствие, государственный бюджет недополучает полагающиеся доходы, что отрицательно сказывается на финансировании социальной сферы и, соответственно, на общем уровне благополучия граждан.

Характерными для транспортно-логистических компаний в отношениях с сотрудниками нарушениями также являются ненадлежащее оформление трудовых договоров, неполная или несвоевременная выплата зарплаты. Зачастую водители остаются без обязательных медицинских осмотров и специальной оценки условий труда, продолжительность сверхурочной работы никак не учитывается, а сведений о трудовой деятельности работников скрываются от регулирующих органов, — отмечается в письме ОПИ в ФНС.

«Подобные практики не только ущемляют интересы работников, но и, в конечном счете, оказывают негативное влияние на весь потребительский рынок. Допускаемые нарушения становятся причиной снижения популярности профессии водителя и дефицита кадров в транспортно-логистической отрасли. Из-за этого компании, стремясь привлечь и удержать сотрудников, вынуждены активно повышать реальную зарплату главным образом путем увеличения неофициальной части. Рост себестоимости грузоперевозок выступает, в свою очередь, одним из факторов инфляции потребительских цен», — подчеркивает Олег Павлов.

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По словам главы ОПИ, при текущем объеме отечественного рынка автомобильных грузоперевозок предотвращение недобросовестных практик позволило бы, сократить теневой товарооборот, обелить рынок труда водителей, что привело бы к более масштабному сокращению числа ДТП и в разы снизить недобросовестную конкуренцию на рынке. А недоплаченные налоги грузоперевозчиков в столь непростое время могли бы пойти на пенсии и другие социальные выплаты, медицину и образование. Для сравнения, в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на здравоохранение в размере 1,86 трлн рублей.

Белым мелом

«У регулятора и в целом у правовой системы есть два главных инструмента, как склонить бизнес к добросовестному поведению, — говорит Олег Павлов.

Во-первых, это неотвратимость наказания. То есть, должны применяться все без исключений санкции, которые предусмотрены за допускаемые компаниями нарушения. Если масштаб уклонения от уплаты налогов очень крупный, речь может идти даже об уголовной ответственности. И не нужно делать никаких послаблений. Во-вторых, стимулирование бизнеса к добросовестному поведению, так называемая публичная оценка добросовестности. Здесь речь может идти о различных рейтингах и индексах добросовестности.

Определенную работу в этом направлении совместно с профильными ведомствами проводит и ОПИ. Общественная организация разработала рейтинг транспортных компаний на основе показателей хозяйственной деятельности, юридических рисков, уровня «белых» зарплаты и налоговой нагрузки.

«Когда компания видит, что ее профиль доступен всем окружающим — госорганам, контрагентам, партнерам и клиентам, это тоже стимулирует ее к добросовестному поведению», — отметил Олег Павлов.

«Наряду с традиционными методами воздействия на нарушителей, необходимо и привлечение внимания руководителей и владельцев этих компаний, от действий которых зависит законопослушность их бизнеса, насколько компания в должном объеме будет платить налоги. И мы решили, что именно акция с «валентинками» направит их в нужное русло, — сказал «Газете.Ru» глава ОПИ Олег Павлов. — Главный результат для нас — это не какие-то драконовские меры и штрафные санкции, а обеление рынка логистики. Если компании добровольно откажутся от нелегальных практик, для нас это будет лучшим результатом».