Технологическое лидерство. Почему российской науке необходимо взаимодействовать с бизнесом?

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, поручил правительству и Российской академии наук добавить дополнительные мероприятия для обеспечения не просто самодостаточности страны в важнейших отраслях, но и для превосходства отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных сферах. Почему это важно и как этого добиться — в нашем материале.

Единая цель

«Цель поставлена предельно конкретно: в области технологического развития Россия должна быть конкурентоспособна по ключевым направлениям», — подчеркнул тогда президент.

Ученые считают, что для технологического лидерства необходимы сотрудничество российской фундаментальной науки, которая продолжает занимать одно из лидирующих мест в мире, и ведущих компаний.

Как рассказал заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Евгений Антипов, фундаментальную науку интересуют новые теоретические знания, новые закономерности, а бизнес нацелен на результат.

«На пересечении этих интересов возникает плодотворное, взаимно обогащающее сотрудничество. R&D-центры крупных компаний, несомненно, лучше доводят до максимальной коммерческой эффективности существующие технологии, но прорывные открытия во всем мире и в России невозможны без фундаментальной науки», — сказал он.

По его мнению, ни одна компания не может содержать такой штат ученых, какой может понадобиться для создания революционной технологии. В пример он привел химфак МГУ, который может выпустить специалистов по всем направлениям химии.

Необходимость сотрудничества

Главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин отметил, что иногда лучшие решения могут быть разработаны непосредственно компаниями-производителями.

«Но в большинстве случаев, учитывая современный уровень развития технологий, необходимо сотрудничество бизнеса и науки. Это единственный способ достичь лидирующих позиций в глобальном масштабе», — добавил он.

По его мнению, если российская компания использует новейшие иностранные технологические решения, хоть американские, хоть китайские, по уровню эффективности она может быть сопоставима с продвинутыми мировыми производителями, однако не сможет их опередить. Быть эффективнее и побеждать в глобальной конкуренции возможно только за счет собственных решений, пояснил Копейкин.

Как подчеркнул Антипов, проводятся исследования в интересах российских промышленных компаний и есть много положительных примеров нашего взаимодействия — разработка технологий для литий-ионных аккумуляторов, технологий получения алюминия и другие.

«Так, лаборатория фундаментальных исследований проблем получения алюминия была создана на химфаке в 2006 году, открывали ее ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий и основатель «Русала» Олег Владимирович Дерипаска. Это один из ярких примеров. Олег Владимирович ставил задачу разработать новую технологию получения алюминия путем электролиза на инертных анодах, это задача очень амбициозная, решить ее пытались металлурги еще с конца XIX века», — сказал он.

Антипов подчеркнул, что сейчас именно российская компания является мировым лидером в развитии данной технологии.

Ученые готовы до бесконечности искать новые теоретические знания, продолжает он, а для практического применения научных результатов на пользу экономике необходимо сотрудничество с бизнесом.

Примеров превосходства российских технологий, их коммерческого успеха на зарубежных рынках действительно масса, согласен Борис Копейкин.

«Это ядерная энергетика, это многие IT-сферы, производство ряда инновационных материалов, таких как полимерные композиты, есть такие примеры и в традиционных отраслях промышленности — та же технология инертного анода и другие «зеленые» технологии компании «Русал», позволяющие кардинально сократить выбросы углекислого газа, а значит, получить существенные конкурентные преимущества в условиях ужесточения углеродного регулирования. Многие новые решения разрабатываются и внедряются в сельском хозяйстве и в ряде других отраслей», — отметил он.

Необходимость рассчитывать на собственные науку и разработки стала очевидной в последние годы. Тогда как ставка на импорт технологий не сыграла.

«Выгоды мирового разделения труда тоже давно проанализированы и очевидны. Но использование зарубежных технологий сопряжено с рисками. Которые всегда учитывались, например, в оборонном секторе. Но на фоне усиления внешнего санкционного давления эти риски затронули многие гражданские отрасли промышленности», — рассказал Борис Копейкин.

По его словам, яркой иллюстрацией стал автопром. Экономист объяснил, что первоначально успешная ставка на кооперацию с глобальными автопроизводителями обернулась разрывом цепочек поставок и снижением производства в 2022 году. С аналогичными проблемами столкнулось авиастроение. Список пострадавших от ограничений отраслей можно продолжать, причем проблема это не только российская. В мире растут ограничения на передачу новейших технологий: в первую очередь со стороны США, ответные рестрикции со стороны Китая.