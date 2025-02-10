Семейный конфликт. Верховный суд завершил дело о банкротстве производителя кваса «Никола»

Верховный суд РФ поставил точку в деле о банкротстве новгородского АО «Дека», некогда одного из крупнейших производителей безалкогольных напитков России, включая квас «Никола». Суд вынес окончательное решение, что в остановке завода виновны акционеры «Сити Инвест Банка», который теперь должен кредиторам «Дека» порядка 2 млрд руб. Акционеры банка давно покинули Россию, а спор вокруг «Дека» превратился из корпоративного в семейный. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Согласно определению Верховного суда (ВС), АО «Дека» было преднамеренно обанкрочено акционерами петербургского «Сити Инвест Банка» и лояльным ему менеджментом «Дека». Они должны быть привлечены «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника («Дека». — Прим. ред.), говорится в определении Верховного суда РФ от 13 января 2025 года. Своим решением ВС отменил постановления предыдущих инстанций в части отказа в привлечении банка к субсидиарной ответственности, и теперь АО «Сити Инвест Банк» должно полностью погасить долги перед кредиторами «Дека», размер которых составляет порядка 2 млрд руб. Как уже сообщала «Газета.Ru», это довольно крупная сумма, способная создать риски для бизнеса «Сити Инвест Банка».

Успешный бизнес

АО «Дека» выпускала безалкогольные и слабоалкогольные напитки, в том числе популярный квас «Никола», но, как рассказывала «Лента.ру», в 2017 году у компании начались финансовые проблемы: выручка упала на 33%, а чистая прибыль — сразу на 93%. В 2019 году «Дека» была признана банкротом и распустила персонал в 600 человек, что создало социальные проблемы для Новгородской области. В определении ВС РФ названа причина банкротства: владельцы «Сити Инвест Банка», а также ряд других лиц вывели финансовые потоки «Дека» во вновь созданное юрлицо ООО «Декалитр», что сделало завод центром убытков и запустило «процедуру его контролируемого банкротства».

Впоследствии совладельцы «Сити Инвест Банка» Сергей Камзин, Леонид Шоршер и Борис Башкович оказались фигурантами уголовных дел и покинули Россию, при том, что «вывод прибыли от реализации продукции предприятия повлек за собой возникновение задолженности» перед ФНС и бюджетом в размере около 400 млн руб., а в числе кредиторов остался, в том числе, и государственный ВТБ, а также Промсвязьбанк и «ЮниКредитБанк». «Сити Инвест Банк» в судах пытался «переложить вину в банкротстве на его прежнего собственника Николая Левицкого», сказано в определении Верховного суда, но Судебная коллегия по экономическим спорам ВС отвергла аргументы банка.

Конфликт, как ни странно, на этом не закончился, и перерос из корпоративного в семейный. Сторонами спора теперь являются бывший глава «Кировского завода» Георгий Семененко и муж его родной сестры, владелец инвестиционной компанией Axiomi Николай Левицкий. Оба они находятся в России, и между ними идет судебный спор.

Семейные споры

Предмет спора родственников в том, что «Дека» ранее получила кредит в «Сити Инвест Банке», обеспечением которого были ценные бумаги юридических лиц, владевших акциями и брендами «Дека» (Synttech Finance Ltd, Mediapoint и ряда других). В декабре 2017 года «Сити Инвест Банк» при продлении кредита с Николаем Левицким потребовал передачи всех активов, связанных с «Декой», в доверительное управление во вновь созданный по британскому праву траст под управлением Георгия Семененко, шурина Левицкого.

Впоследствии, согласно решению московского арбитражного суда, Семененко условия траста нарушил. Он фактически передал контроль над активами «Сити Инвест Банку», который в свою очередь получил оперативное управление предприятием, поскольку назначил в качестве одного из контролирующих лиц банка Марину Никанорову (упоминается в числе акционеров кредитной организации) своим контактным лицом в трасте. К концу 2018 года уже на самой «Деке» был назначен лояльный банку менеджмент, включая генерального директора.

Судебная машина

Еще полтора года назад Левицкий потребовал от своего родственника Семененко возврата себе юридических лиц, на балансе которых находятся акции и бренды «Дека».

«Левицкий обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Семененко об обязании передать бенефициарные права на акции компаний Synttech Finance Limited, HABITER Holdings Limited, Restivo Holdings Limited, оформив распоряжения о передаче бенефициарных прав в отношении указанных компаний, о взыскании убытков в размере 304 миллиона рублей», — говорится в иске, поданном в Арбитражный суд города Москвы в июле 2023 года.

Траст создан по британскому праву, но иск был подан в Москве, что связано с началом Специальной военной операции (огромное количество споров, имеющих британскую юрисдикцию, с 2022 года перенесены в Москву). К этому обязывает «закон Лугового» в контексте арбитражного процесса, вступившего в силу в 2020 году. Новая норма устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам, которые вследствие международных санкций затруднительно вести в иностранных юрисдикциях. Другая статья дает право российским гражданам обратиться в российский суд и потребовать ввести запрет на инициирование или продолжение судебного спора в недружественной стране и складывающаяся юридическая практика — британский суд склонен запрашивать любую информацию, в том числе конфиденциальную. В случае с «Кировским заводом» это несет дополнительные риски.

В январе 2024 года Московский арбитражный суд вынес решение, согласно которому активы, связанные с бизнесом по производству кваса «Дека», должны быть возвращены председателем совета директоров Кировского завода Георгием Семененко бывшему бенефициару Николаю Левицкому.

Но в апреле 2024 года апелляция отменила это решение, а в сентябре 2024 года кассация вернула дело Левицкого и Семененко на уровень первой инстанции. Борьба продолжается. Следующее заседание вновь в первой инстанции назначено на 12 февраля. Николай Левицкий отказался давать комментарии «Газете.Ru», подчеркнув, что «не хотел бы комментировать семейные споры».