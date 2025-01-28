Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд. Причем тут китайский ИИ?

Богатейшие люди планеты потеряли в общей сложности на $108 млрд из-за запуска бесплатного китайского чат-бота DeepSeek-R1. Больше всего предсказуемо пострадали те миллиардеры, чьи компании связаны с разработкой искусственного интеллекта. Одна только Nvidia подешевела на $600 млрд, что стало самым крупным падением за всю историю фондового рынка США. Что такое DeepSeek-R1 и почему он так сильно повлиял на американский технологический сектор — в материале «Газеты.Ru».

Состояние 500 самых богатых людей планеты 27 января снизилось в общей сложности на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 китайской компании DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всего предсказуемо пострадали те миллиардеры, чьи компании связаны с разработкой искусственного интеллекта (ИИ). По данным агентства, американский производитель чипов Nvidia, который до 27 января считался «самой дорогой компанией в мире», подешевел на $600 млрд, уступив это звание Apple и Microsoft. Акции Nvidia упали на 17%, что, как уточняет Bloomberg, стало самым большим падением в истории фондового рынка США . Создатель и главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг потерял 20% от своего состояния — $20,1 млрд. Теперь, по оценке Bloomberg Billionaires Index, оно составляет $101 млрд.

Серьезные потери также понес соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон. Они оказались самыми большими в абсолютном выражении — Эллисон потерял $22,6 млрд (12% от своего состояния).

Создатель Dell Майкл Делл потерял $13 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

«Индекс NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%», — говорится в материале.

На запуск DeepSeek-R1 отреагировали и европейские биржи, сообщило Reuters. Акции Siemens и Schneider Electric, которые поставляют оборудование для инфраструктуры ИИ, упали на 19,9% и 9,5% соответственно.

Что такое DeepSeek-R1?

Китайский стартап DeepSeek, расположенный в городе Ханчжоу, занимался разработкой ИИ-моделей с открытым кодом с 2023 года, однако по-настоящему привлек к себе внимание в январе 2025-го, когда его чат-бот DeepSeek R1 попал в топ загрузок в магазинах приложений по всему миру. Огромное число скачиваний привело к тому, что компания столкнулась с различными сбоями и была вынуждена ограничить регистрацию в приложении, позволив использовать его только тем, у кого есть китайский номер.

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Как сообщал Bloomberg, запуск DeepSeek-R1 вызвал в Кремниевой долине «восхищение и ужас». Основная причина такой реакции в том, что чат-бот бросает вызов нарративу, что для создания сильных ИИ-моделей нужны большие капиталовложения, в том числе для покупки ИИ-ускорителей от таких компаний, как Nvidia.

Сама DeepSeek заявляет, что разработка DeepSeek-R1 обошлась всего в $5,6 млн. Это намного меньше, чем нужно чат-ботам OpenAI или Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.

Как заявили Bloomberg аналитики, опасения о том, что DeepSeek «может нарушить текущую бизнес-модель ИИ, которая опирается на высокопроизводительные чипы и огромную вычислительную мощность, а значит, и на энергию», появились сразу же.

Кроме того, запуск DeepSeek-R1 также ставит под сомнение то, что ограничения США на экспорт в Китай передовых полупроводников для сдерживания развития КНР в области искусственного интеллекта действительно работают.

«Прогресс DeepSeek говорит о том, что китайские ИИ-инженеры нашли способ обойти ограничения, сосредоточившись на большей эффективности при ограниченных ресурсах. Хотя все еще остается неясным, к какому объему передового оборудования для обучения ИИ DeepSeek имел доступ, компания продемонстрировала достаточно, чтобы предположить, что торговые ограничения не были полностью эффективными в сдерживании прогресса Китая», — передает Bloomberg.

При этом в Nvidia чат-бот китайской компании назвали «превосходным достижением в области искусственного интеллекта». Там также выразили мнение, что DeepSeek не нарушала экспортные ограничения США. В то же время в компании отметили, что оборудование, которое Nvidia предлагает для разработки ИИ, все еще востребовано, несмотря на опасения, вызванные прорывом DeepSeek-R1, так как оно необходимо для функционирования ИИ-моделей.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также назвал DeepSeek-R1 «впечатляющей моделью». Кроме этого, он заявил, что появление на рынке ИИ нового конкурента воодушевляет, и пообещал, что OpenAI представит гораздо более совершенные модели искусственного интеллекта.